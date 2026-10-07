Perú

Importaciones de tecnología en Perú crecen 46% y superan los USD 1.700 millones, impulsadas por smartphones

El avance responde principalmente a la mayor demanda de equipos terminados, mientras que varios componentes registraron menores volúmenes de compra y un incremento en sus precios internacionales

En 2025, las importaciones de estos productos crecieron 11% y alcanzaron los USD 2.064 millones, un ritmo menor al registrado este año.
En 2025, las importaciones de estos productos crecieron 11% y alcanzaron los USD 2.064 millones, un ritmo menor al registrado este año. Foto: New York Times
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Las importaciones peruanas de productos tecnológicos registraron un fuerte incremento entre enero y julio de 2026. En ese periodo, las compras al exterior alcanzaron los USD 1.709 millones, monto que representa un crecimiento de 46% frente a los USD 1.171 millones registrados durante el mismo periodo de 2025.

El resultado muestra una aceleración frente al comportamiento observado el año pasado, cuando el valor importado de estos productos aumentó 11% y llegó a USD 2.064 millones al cierre de 2025. De acuerdo con el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la expansión está relacionada principalmente con la mayor demanda de dispositivos como smartphones y tablets.

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Smartphones concentran la mayor parte de las importaciones

Los teléfonos celulares explican una parte importante del crecimiento registrado durante los primeros siete meses del año. Entre enero y julio, las importaciones de smartphones alcanzaron los USD 1.047 millones, correspondientes a 6,57 millones de unidades.

En comparación con el mismo periodo de 2025, el valor de estas compras aumentó 63%, mientras que la cantidad de equipos adquiridos creció 60%. El avance está vinculado, según Óscar Quiñones, jefe del Idexcam de la CCL, con la renovación de la infraestructura digital y la demanda de dispositivos de conectividad tanto en hogares como en empresas.

Los smartphones fueron uno de los principales motores del crecimiento registrado entre enero y julio.
Los smartphones fueron uno de los principales motores del crecimiento registrado entre enero y julio. Foto: Notebookcheck

Las laptops también mostraron un aumento, aunque con una diferencia importante entre el valor y el volumen. Las compras sumaron USD 476,2 millones por 752.101 unidades, con un incremento de 30% en términos monetarios y de apenas 3% en cantidad frente a 2025.

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En el caso de las tablets, el crecimiento fue todavía mayor. Las importaciones llegaron a USD 56,67 millones por 271.366 unidades, lo que significó aumentos de 113% en valor y 88% en volumen respecto de los USD 26,5 millones y 144.713 unidades del mismo periodo del año anterior.

Componentes registran menos unidades importadas

El comportamiento de los equipos terminados contrasta con el de varios componentes utilizados para computadoras y otros dispositivos. Entre enero y julio, algunas de estas categorías registraron una reducción en el número de unidades adquiridas, pese a que determinadas líneas incrementaron su valor.

Los procesadores acumularon importaciones por USD 20,74 millones y 102.154 unidades, con descensos de 3% en valor y 13% en cantidad. Las tarjetas de video, por su parte, alcanzaron USD 20,07 millones y 72.806 unidades, cifras que representan caídas de 3% y 9%, respectivamente.

Las importaciones de procesadores sumaron USD 20,74 millones y 102.154 unidades, lo que significó caídas de 3% en valor y 13% en volumen
Las importaciones de procesadores sumaron USD 20,74 millones y 102.154 unidades, lo que significó caídas de 3% en valor y 13% en volumen. Foto: CR Tech Store

Los discos duros tuvieron un comportamiento diferente: su valor importado creció 5%, hasta los USD 18,84 millones, mientras que el volumen se redujo 37%, a 177.699 unidades. El Idexcam atribuye esta diferencia al aumento de la capacidad de almacenamiento, que eleva el valor de cada producto.

Una situación similar se observa en las memorias RAM. Sus importaciones llegaron a USD 16 millones, 54% más que en 2025, aunque el número de unidades disminuyó 62%, hasta 132.179. En los discos SSD, el valor cayó 40%, a USD 11,27 millones, y las unidades descendieron 75%, hasta 119.890.

Precios de componentes aumentan y cambian el valor importado

La diferencia entre el valor y la cantidad de algunas importaciones también se refleja en el precio CIF promedio. En los discos SSD, este indicador pasó de USD 43,92 a USD 94,04, mientras que en las memorias RAM aumentó de USD 37,93 a USD 121,01.

En los discos duros, el precio CIF promedio pasó de USD 71,11 a USD 106,03. Para el Idexcam, estos cambios muestran una mayor participación de componentes de gama superior y un incremento de los costos internacionales de abastecimiento.

El precio CIF promedio de los discos SSD subió de USD 43,92 a USD 94,04, mientras que el de las memorias RAM pasó de USD 37,93 a USD 121,01.
El precio CIF promedio de los discos SSD subió de USD 43,92 a USD 94,04, mientras que el de las memorias RAM pasó de USD 37,93 a USD 121,01. Foto: Geeknetic

El análisis también vincula el encarecimiento de algunas piezas tecnológicas con la elevada demanda de empresas relacionadas con inteligencia artificial. Este comportamiento habría contribuido a una menor disponibilidad global de determinados componentes y, con ello, a mayores precios.

China concentra el abastecimiento tecnológico

China mantiene una posición predominante como origen de buena parte de los productos tecnológicos que llegan al mercado peruano. El país representa el 91,80% del valor importado de tablets, el 87,56% de las tarjetas madre y el 84,78% de las laptops.

Su participación también alcanza el 83,10% en tarjetas de video, 79,57% en smartphones y 77,52% en monitores. Estas cifras muestran la fuerte dependencia de los productos tecnológicos importados respecto del mercado chino.

Por marcas, Apple concentró el 24% del valor de las importaciones de smartphones, seguida de Samsung, con 21%. En laptops, Lenovo representó el 42% y también encabezó las tablets, con una participación de 29%.

Los procesadores presentan una estructura de abastecimiento distinta. Vietnam concentró el 50,41% de las importaciones y Malasia el 36,08%. En cuanto a fabricantes, Intel representó el 58,68% y AMD el 37,99% del valor importado de estos componentes.

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