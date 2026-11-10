Perú

Temu y otras plataformas pagarían impuestos por compras a partir de USD 50: el plan que evalúa el MEF

AliExpress, Amazon y Shein también se verían alcanzadas. El Gobierno alista cambios para las compras internacionales de bajo valor, ante el aumento de los envíos por plataformas digitales y el reclamo de la industria local

Temu. El ministro Elmer Cuba anticipó que el MEF definirá entre bajar el monto exonerado o elevar el Impuesto General a las Ventas. REUTERS/Dado Ruvic
Temu. El ministro Elmer Cuba anticipó que el MEF definirá entre bajar el monto exonerado o elevar el Impuesto General a las Ventas. REUTERS/Dado Ruvic
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Las compras realizadas en Temu, AliExpress, Amazon, Shein y otras plataformas internacionales podrían enfrentar cambios tributarios en Perú.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) evalúa reducir de USD 200 a USD 50 el valor máximo de los envíos que ingresan sin tributos o conservar el umbral vigente y elevar el Impuesto General a las Ventas (IGV) aplicable a las microimportaciones.

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¿Qué dijo el ministro Elmer Cuba sobre las compras en Temu?

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, adelantó que el Ejecutivo adoptará una de esas alternativas ante el aumento de productos extranjeros de bajo precio, principalmente de origen chino, que compiten con la industria local a través del comercio electrónico.

“Vamos a tomar pronto una medida: o le bajas el monto que puede importar o le subimos el impuesto”, afirmó durante un conversatorio organizado por El Comercio y América Multimedia, con la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) como coorganizadora.

Aduanas - SUNAT - almacenes
El valor FOB se refiere al precio de la mercancía en el punto de embarque, sin considerar el flete ni el seguro.

El funcionario precisó después que el Gobierno considera reducir el límite de USD 200 a USD 50. “Será una de las dos: bajas el monto de USD 200, que sería a USD 50, o se mantiene la cantidad actual, pero sube la tasa del IGV”, sostuvo.

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Actualmente, los envíos postales y de entrega rápida con un valor FOB de hasta USD 200 pueden ingresar al país sin pagar derechos arancelarios ni IGV, siempre que cumplan las condiciones del régimen y no correspondan a mercancías restringidas o envíos fraccionados.

La propuesta llega tras el pedido de SNI para gravar aplicativos

El anuncio del MEF ocurre semanas después de que la SNI pidiera que las plataformas de compras paguen los mismos impuestos que enfrentan importadores, fabricantes y comercios formales en el país.

Antonio Castillo, representante del gremio industrial, declaró en octubre a RPP Noticias que los movimientos vinculados a estas aplicaciones alcanzarían cerca de USD 1.000 millones.

Textil
Los movimientos comerciales mediante aplicaciones extranjeras alcanzan cerca de USD 1.000 millones según estimaciones de la SNI.

La entidad no detalló la metodología ni el período de su cálculo, por lo que el monto debe considerarse como una estimación de la SNI. “Deberían pagar los impuestos que pagan todos los que hacen importaciones y los que venden en el mercado nacional”, señaló Castillo.

El gremio industrial advirtió que sectores como el textil y las confecciones compiten con productos importados que llegan en paquetes de bajo valor y aprovechan la inafectación tributaria.

La discusión coincide con un crecimiento acelerado del comercio electrónico transfronterizo. La SUNAT proyecta que los envíos vinculados a compras digitales pasarían de 18 millones en 2025 a 60 millones en 2026.

Los envíos de entrega rápida superaron los USD 900 millones en 2025

El volumen económico también aumentó. Serpost afirmó durante un panel de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE) que los envíos procesados bajo el régimen de empresas de entrega rápida superaron los USD 900 millones en valor FOB en 2025, con un crecimiento cercano al 134% frente al año previo.

Elmer Cuba - MEF
Elmer Cuba. El régimen vigente permite el ingreso sin aranceles de paquetes postales con un valor FOB de hasta USD 200.

A escala global, Temu y Amazon concentraron cada una el 24% de las últimas compras realizadas en plataformas de comercio electrónico transfronterizo en 2025, según la International Post Corporation (IPC).

Shein reunió el 9% y AliExpress, el 8%. El indicador mide la plataforma usada en la compra internacional más reciente de los encuestados, no el monto total vendido por cada empresa.

Amazon informó ingresos globales por USD 716.900 millones en 2025, mientras que PDD Holdings, matriz de Temu, reportó ingresos por USD 61.753 millones. Ambas cifras incluyen negocios y servicios distintos a la venta de productos en sus plataformas.

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