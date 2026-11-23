La SUNAT exige una garantía bancaria para el retiro de cargamentos de tejidos chinos sujetos a investigación por presunta elusión comercial.

Guardar

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) exigirá una garantía bancaria a los importadores de determinados tejidos de China antes de autorizar el retiro de los cargamentos.

La medida fue dispuesta por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) mientras concluye una investigación por una presunta elusión de derechos antidumping aplicada a este tipo de telas.

PUBLICIDAD

Aduanas retendrá telas hasta que importadores presenten garantía

La Resolución N.° 259-2026/CDB-INDECOPI alcanza a los tejidos de ligamento tafetán fabricados con fibras discontinuas de poliéster y rayón viscosa, con más de 50% de poliéster, de hasta 1,80 metros de ancho y con un peso de entre 80 y 130 gramos por metro cuadrado.

Los productos pueden ingresar crudos, blancos, blanqueados o teñidos de un solo color, sin importar el uso que se declare. La exigencia de una carta fianza bancaria no equivale aún a la aplicación definitiva de una sobretasa para estos tejidos.

La garantía busca cubrir el eventual pago de derechos antidumping si la Comisión de Dumping de Indecopi determina, al final del expediente, que la importación de telas con rayón viscosa fue una vía para evitar el pago de la medida vigente sobre la mezcla de poliéster y algodón.

PUBLICIDAD

La medida alcanza a telas de ligamento tafetán compuestas por poliéster y rayón viscosa con pesos de entre 80 y 130 gramos por metro cuadrado.

El cambio de fibra no alteró el uso ni la venta de los tejidos

El antecedente central se remonta a noviembre de 2021, cuando Indecopi impuso un derecho antidumping de USD 2,08 por kilogramo a las importaciones desde China de tejidos tafetán elaborados con poliéster y algodón.

La autoridad concluyó entonces que esos productos ingresaban a valores que afectaban a la rama de producción nacional. La medida, que inicialmente tenía una vigencia de cinco años, fue renovada en abril de 2026 por otro periodo similar.

Sin embargo, Tecnología Textil S. A. denunció que algunos proveedores comenzaron a reemplazar el algodón por rayón viscosa, aunque conservaron el poliéster como fibra predominante y mantuvieron características físicas, usos y canales de comercialización similares. Indecopi abrió el procedimiento de examen en abril de este año.

PUBLICIDAD

La carta fianza cubrirá el eventual pago de sobretasas si el Indecopi determina que la mezcla textil evadió los derechos vigentes.

La Comisión sostiene, de manera preliminar, que el cambio de composición podría constituir una modificación menor que no altera la naturaleza esencial de la mercancía. La resolución señala que el ingreso de la mezcla con viscosa coincidió con la caída de las importaciones alcanzadas por la sobretasa original.

En 2025, los tejidos investigados sumaron 112 toneladas y representaron el 27,2% del volumen total importado de estos productos, de acuerdo con el regulador peruano.

En el primer semestre de 2026, los envíos de la mezcla poliéster-viscosa crecieron 221% frente al mismo periodo del año anterior y concentraron el 49,1% de las importaciones.

PUBLICIDAD

Pakistán y Malasia también aparecen en antecedentes de medidas comerciales

El caso no es el único antecedente de medidas antidumping para tejidos similares. Indecopi mantiene derechos sobre telas de ligamento tafetán y popelina de poliéster y algodón originarias de Pakistán, que fueron renovados por cinco años en septiembre de 2025.

Además, en 2025 confirmó la ampliación de derechos aplicados a tejidos 100% poliéster de China y Malasia por presuntas prácticas de elusión.

La empresa Tecnología Textil denunció la sustitución de algodón por viscosa en envíos desde China para evadir la tasa de USD 2,08 por kilogramo.

El tafetán es una tela de ligamento plano, en la que los hilos se cruzan de forma alternada. Su composición de poliéster y rayón viscosa combina resistencia y facilidad de cuidado con una textura más suave y mayor caída. En el mercado se utiliza para confecciones y otros productos textiles de bajo gramaje.

PUBLICIDAD

China es el principal productor mundial de textiles y tiene una posición dominante en la fabricación de fibras sintéticas, en especial poliéster. Esa escala industrial explica su peso en el abastecimiento global de telas y prendas.

En Perú, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) advirtió que el valor de las importaciones textiles se multiplicó 3,5 veces en los últimos 16 años, mientras la participación de la producción nacional en la oferta total se redujo.

Desde Gamarra, los gremios de confeccionistas han alertado sobre la competencia de productos asiáticos de bajo precio, el contrabando y la ropa usada. Estas advertencias se refieren principalmente a prendas terminadas, aunque los fabricantes locales de telas consideran que las importaciones de insumos también presionan sobre su actividad.

PUBLICIDAD