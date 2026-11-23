Una intensa lluvia acompañada de granizo afectó distintos sectores urbanos y generó acumulación de agua. Composición: Infobae

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La jefa del Senamhi, Grinia Ávalos, advirtió que el Fenómeno El Niño llegará a su máxima intensidad entre diciembre del 2026 y febrero del 2027, lo que coincidirá con el inicio de la temporada de mayores lluvias que plantea riesgos por el calentamiento del mar y las temperaturas persistentemente elevadas.

“Entrar a diciembre, enero y febrero, el periodo pico de precipitaciones, en el contexto de un mar tan caliente que no tiene precedentes, implica un escenario altamente peligroso”, afirmó en conversación con RPP.

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La funcionaria sostuvo que la primavera podría ser la más cálida registrada, con temperaturas entre 3 y 6 grados por encima de los valores habituales desde septiembre hasta diciembre. “Esta ya es la nueva normalidad para todas las ciudades costeras”, indicó.

El norte concentra las condiciones más delicadas: Piura acumuló alrededor de 134 litros por metro cuadrado de lluvia en las últimas 24 horas, un volumen que activó al menos 2 o 3 quebradas e interrumpió algunas vías de comunicación. Ávalos explicó que una extensa nubosidad se instaló durante la noche sobre casi toda la región.

Un reporte de TVPerú Noticias informa sobre la situación climática en Tumbes ante el pronóstico de incremento de lluvias y la posible activación de quebradas vinculada al fenómeno El Niño. La cobertura incluye un enlace en directo con declaraciones de residentes e imágenes de un camión militar transitando por vías anegadas por agua.

La especialista situó a Tumbes y Piura dentro de un “nicho climático crítico”, donde se combinan precipitaciones fuertes con máximas superiores a 34 °C. El 26 fue identificado como otro día de atención para el norte del país por la continuidad prevista de las lluvias.

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El pico de El Niño y la temporada de lluvias

El evento en el Pacífico central es calificado como un Niño muy fuerte. Ávalos describió ese periodo como la intensidad máxima del evento, al que también se califica como un Niño muy fuerte en el Pacífico central. “Las lluvias serán intensas, sobre todo en la vertiente occidental; habrá altas temperaturas”, dijo.

Para Lima, el aviso meteorológico prevé que los termómetros superen los 30 °C. En los distritos del este y el cono norte, las máximas oscilarán entre 30 y 32 °C.

La jefa del organismo precisó que esos registros ya se habían presentado unos diez días antes y los vinculó con la etapa más intensa del evento. “Estamos yendo al pico del evento, que abarca diciembre, enero y febrero, con la intensidad extraordinaria de El Niño costero”, manifestó.

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Las precipitaciones registradas en Tumbes dejaron 324 damnificados y 625 personas afectadas en zonas urbanas y rurales. (Ministerio de Defensa)

En la costa norte se esperan valores cercanos a 34 °C, mientras que la costa sur registrará temperaturas de entre 29 y 30 °C. La selva tendrá máximas de 33 y 34 °C, sobre todo en Loreto, San Martín y la selva central, junto con lluvias moderadas propias de la temporada.

Lluvias en la sierra sur e irregularidad en el resto del país

La sierra sur activó precipitaciones importantes durante los últimos dos o tres días, de acuerdo con Ávalos. La funcionaria mencionó lluvias en el sur de Ayacucho y señaló que esos episodios también tuvieron influencia en Ica debido a trasvases de precipitación.

La capital de Ayacucho todavía enfrenta preocupación por la irregularidad de las lluvias, mientras que las precipitaciones hacia el sur continuarán. Al otro lado de la cordillera, Ávalos anticipó que persistirán deficiencias e irregularidades de lluvia, un comportamiento asociado al Niño global.

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Ante las altas temperaturas y la radiación ultravioleta, recomendó mantenerse hidratado, usar bloqueador solar, ropa clara y manga larga. También pidió evitar la exposición entre las 10:00 y las 15:00, franja en la que aumentan la temperatura y los índices de radiación UV en las ciudades costeras.