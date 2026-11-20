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Tomar medicamentos por cuenta propia para aliviar un dolor de garganta, una molestia estomacal o un dolor muscular es una práctica frecuente. Aunque puede parecer una solución rápida frente a los primeros síntomas de una enfermedad, recurrir a pastillas sin una evaluación médica puede traer consecuencias para la salud.

La automedicación no solo puede ocultar las señales de una enfermedad, sino también retrasar su diagnóstico y permitir que el problema avance sin recibir el tratamiento adecuado. Especialistas advierten que esta práctica también puede ocasionar efectos adversos y generar resistencia a los antibióticos.

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¿Qué riesgos tiene tomar medicamentos sin evaluación médica?

Para la Dra. Denisse Champin, decana de la Facultad de Medicina de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), uno de los principales peligros de la automedicación es que puede aliviar temporalmente las molestias mientras la enfermedad de fondo continúa avanzando.

“Muchas enfermedades comparten síntomas parecidos y solo una evaluación médica permite distinguirlas. Cuando alguien se medica por su cuenta, puede aliviar la molestia por un tiempo, pero la enfermedad de fondo sigue avanzando y llega a la consulta más tarde y más complicada. El medicamento correcto es aquel que se indica después de un diagnóstico, con la dosis y la duración adecuadas para cada paciente”, señala.

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Esta práctica se presenta con mayor frecuencia ante enfermedades agudas de tipo respiratorio, intestinal y muscular. En estos casos, las personas suelen recurrir a antibióticos y antiinflamatorios no esteroideos sin conocer necesariamente la causa de sus molestias.

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La especialista advierte que el uso de medicamentos sin una evaluación puede impedir un diagnóstico certero. Si la persona no recibe el tratamiento apropiado, la enfermedad podría agravarse e incluso conducir a la muerte.

Otro problema es que muchas personas optan por seguir las recomendaciones de amigos o familiares en lugar de acudir a un profesional de salud. Sin embargo, un medicamento que funcionó para alguien más no necesariamente es adecuado para otro paciente, pues cada tratamiento debe responder a un diagnóstico y a las condiciones de cada persona.

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¿Por qué es peligroso tomar antibióticos sin receta médica?

Uno de los casos más delicados de automedicación es el consumo de antibióticos sin indicación médica. La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) explica que emplear estos fármacos para tratar enfermedades virales, como la gripe o el resfrío, puede generar efectos secundarios y resistencia, además de neutralizar su efecto terapéutico.

Este problema se conoce como resistencia a los antimicrobianos y ocurre cuando las bacterias y otros microorganismos dejan de responder a los medicamentos. Como consecuencia, las infecciones comunes pueden volverse más difíciles de tratar.

Por ello, los especialistas recomiendan no recurrir a los antibióticos por cuenta propia ni utilizarlos para tratar cualquier malestar. Su administración debe responder a una evaluación médica que determine si son necesarios.

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¿Qué hacer antes de tomar medicamentos?

Ante cualquier malestar, los especialistas recomiendan acudir al centro de salud más cercano o consultar a un médico. Después de evaluar al paciente, el profesional podrá establecer un diagnóstico e indicar el tratamiento correspondiente.

Una vez recetados los medicamentos, es importante respetar los horarios y las dosis indicadas, así como cumplir con la duración del tratamiento.

Consultar antes de medicarse permite identificar la causa real de las molestias, evitar posibles efectos adversos y asegurar que el tratamiento sea adecuado para cada persona. Además, es una forma de contribuir a que los antibióticos mantengan su eficacia cuando realmente sean necesarios.