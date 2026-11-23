Perú consiguió cinco representantes: Mil, Astrid y Gastón, Clon, Awa y Mauka ingresaron a la clasificación extendida de The 50 Best Restaurants Latin America 2026.

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La gastronomía peruana vuelve a tener presencia en uno de los listados más importantes de la industria culinaria de América Latina. La edición 2026 de The 50 Best Restaurants Latin America incluyó cinco establecimientos del país en su clasificación extendida, que reúne a los restaurantes ubicados entre los puestos 51 y 100.

La selección incorpora propuestas de Lima y Cusco, dos destinos que forman parte de la oferta gastronómica peruana. Entre los establecimientos reconocidos figuran restaurantes con presencia en ediciones anteriores y una nueva incorporación que aparece por primera vez en esta clasificación regional.

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El listado también permite conocer la distribución de los establecimientos peruanos frente a otros países de la región. México ocupa el primer lugar por cantidad de restaurantes, seguido de Argentina y Brasil. Perú se ubica en la cuarta posición, con cinco representantes.

El anuncio se realizó el 23 de noviembre, antes de la ceremonia principal prevista para el 1 de diciembre en Guadalajara, México. En esa fecha se conocerán los puestos del 1 al 50 y los ganadores de las distinciones especiales de esta edición.

Mil ocupa el puesto 54 y lidera la representación peruana

Mil obtuvo la posición más alta para el país: el restaurante ubicado en Cusco alcanzó el puesto 54, a cuatro posiciones del top 50. Difusión

El restaurante Mil, ubicado en Cusco, consiguió la posición más alta entre los cinco establecimientos peruanos de la lista extendida. El local figura en el puesto 54, a tres posiciones de ingresar al grupo de los 50 primeros restaurantes de América Latina.

Su presencia permite que Cusco cuente con dos representantes en esta edición, aunque uno de ellos corresponde a una nueva incorporación. La ciudad también figura entre los destinos gastronómicos incluidos en el ranking de 2026.

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Astrid y Gastón aparece en el puesto 71

Astrid y Gastón quedó en el puesto 71. Difusión

En Lima, Astrid y Gastón se ubicó en el puesto 71. El establecimiento forma parte de los cinco restaurantes peruanos seleccionados y aparece por delante de otros tres representantes nacionales.

El restaurante ocupa una posición intermedia dentro de la clasificación extendida, que comprende establecimientos de 14 territorios y 21 ciudades latinoamericanas.

Clon y Awa también representan a Lima

Clon en el 83 y Awa en el 94. Difusión

La capital peruana suma otros dos establecimientos en el ranking. Clon consiguió el puesto 83, mientras que Awa aparece en la posición 94.

Con estas incorporaciones, Lima reúne tres de los cinco restaurantes peruanos incluidos en la lista del 51 al 100. Los otros dos corresponden a establecimientos ubicados en Cusco.

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La clasificación también incluye a restaurantes de Buenos Aires, Ciudad de México, Bogotá, Santiago, La Paz y otras ciudades de la región, con diferentes propuestas culinarias dentro del panorama latinoamericano.

Mauka debuta en el ranking regional desde Cusco

Mauka debuta en el ranking regional desde Cusco. Difusión

Una de las novedades para Perú es la incorporación de Mauka, restaurante cusqueño que ingresó por primera vez a la lista extendida y consiguió el puesto 97.

Su aparición forma parte de los diez debuts registrados en la edición 2026. La organización destacó que estas nuevas incorporaciones representan seis destinos y ocho ciudades de América Latina.

Mauka comparte la clasificación con otros restaurantes que también ingresaron por primera vez, como Üeya, de Guayaquil, que obtuvo la posición 62 y se convirtió en el debut mejor ubicado de esta edición.

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Cómo se eligen los restaurantes del ranking

De acuerdo con la información publicada por The 50 Best, la clasificación surge de las votaciones de The 50 Best Restaurants Latin America Academy, integrada por 300 miembros de distintas partes de la región.

La academia se divide en cinco zonas: México, Centroamérica, Sudamérica Norte, Sudamérica Sur y Brasil. Entre sus integrantes figuran periodistas especializados, críticos gastronómicos, chefs, restauranteros y personas con experiencia en el sector culinario.

Cada miembro emite diez votos a partir de sus experiencias gastronómicas más destacadas de los últimos 18 meses. Al menos cuatro de esos votos deben corresponder a restaurantes ubicados fuera de su país de origen. Además, para ingresar al ranking, cada establecimiento debe recibir votos de al menos dos países.

Guadalajara será sede de la premiación el 1 de diciembre

Lista completa

La ceremonia de The 50 Best Restaurants Latin America 2026 se realizará el martes 1 de diciembre en Guadalajara, México. Durante el evento se revelará la clasificación principal, correspondiente a los puestos del 1 al 50, además de los premios especiales.

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El programa contempla también The 50 Best Talks, previsto para el 30 de noviembre, con la participación de representantes de la industria gastronómica. Asimismo, se desarrollarán The 50 Signature Sessions, una serie de colaboraciones culinarias entre chefs y restaurantes locales.