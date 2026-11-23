Un grupo de participantes promueve la carrera Ilumina el Mundo junto a un mapa térmico del fenómeno El Niño para apoyar a las poblaciones afectadas en el Perú. (Agencia Andina/Difusión)

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En medio de los preparativos para hacer frente al Fenómeno El Niño, cuya magnitud se proyecta como extraordinaria, han surgido iniciativas solidarias para apoyar a las familias que podrían resultar afectadas. En ese contexto, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y Unicef organizarán una carrera solidaria para recaudar fondos destinados a ayudar a los hogares peruanos ante los efectos del evento climático. La actividad, denominada Ilumina el Mundo 5K, se realizará el próximo 9 de diciembre en el distrito de San Borja, en Lima.

El evento forma parte de Ilumina el Mundo, una campaña navideña internacional que promueve acciones de servicio y solidaridad entre la población. En su edición de este año, la iniciativa en Perú se concentrará en el apoyo a las zonas del país golpeadas por lluvias intensas, inundaciones y sequías derivadas del fenómeno climático.

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ENFEN advierte posible intensificación de El Niño Costero entre mayo y julio. (Foto: Agencia Andina)

Fondos para proyectos humanitarios de Unicef

Cada inscripción a la carrera contribuirá de manera directa al financiamiento de proyectos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia destinados a las familias afectadas por el fenómeno El Niño (FEN). Este fenómeno climático ocasiona, de forma recurrente, estragos en distintas regiones del territorio peruano, con episodios que alternan entre precipitaciones severas e inundaciones por un lado, y períodos de sequía por otro.

Los organizadores plantearon como meta reunir a 5.000 participantes. Bajo el lema “La meta es sumarnos todos”, la convocatoria apunta a familias, grupos de amigos y ciudadanos en general, sin distinción de condición física o experiencia previa en actividades deportivas. “La meta es sumarnos todos”, señala el lema oficial de la carrera, que resume el espíritu de la iniciativa.

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Alerta por El Niño Costero continúa en Perú con riesgo de lluvias intensas en la costa norte. (Foto: Agencia Andina)

Ruta de cinco kilómetros para todos

La carrera tendrá una extensión de cinco kilómetros, que los participantes podrán completar corriendo o caminando, según sus propias posibilidades físicas. La organización no exige experiencia deportiva previa, lo que busca facilitar la participación del mayor número posible de personas interesadas en colaborar con la causa.

La largada está programada para las 8:00 de la mañana del miércoles 9 de diciembre, en las instalaciones del Pentagonito, en San Borja. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 30 de noviembre a través del sitio web https://carrera5k.ilumina.la

Un grupo de corredores viste camisetas de la campaña Ilumina el Mundo para promover la carrera solidaria en apoyo a los afectados por el fenómeno El Niño en Perú. (Difusión)

Inscripción y condiciones para menores

El costo de la inscripción varía según el período en que se realice el trámite. La preventa tiene un valor de 60 soles y estará disponible hasta agotar los cupos habilitados para esa modalidad. Una vez concluida esta etapa, el precio general se fijará en 80 soles, vigente hasta el cierre de las inscripciones, a fines de noviembre.

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Los menores de 14 años quedan exceptuados del pago de inscripción. La organización no precisó, hasta el momento, la cantidad total de cupos disponibles para la preventa ni el monto estimado que se espera recaudar a través del evento.

Un grupo de corredores viste camisetas de la campaña Ilumina el Mundo para promocionar la carrera benéfica destinada a los afectados por El Niño en Lima. (Difusión)