El restaurante peruano ubicado a 3.600 metros de altura está entre los 100 mejores del mundo, según The World’s 50 Best 2026

Virgilio Martínez, con Mil, se enfoca en la sostenibilidad y la integración con las comunidades indígenas locales. (Composición: infoabe / Mil)

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La cocina peruana cuenta con una representación en la lista ampliada de The World’s 50 Best Restaurants 2026. Mil, restaurante situado en los Andes de Cusco, ocupa el puesto 95 de la clasificación internacional, que reúne a establecimientos ubicados entre las posiciones 51 y 100. El listado constituye una etapa previa a la publicación de los primeros 50 puestos.

La presencia de Mil destaca por su ubicación fuera de los principales circuitos urbanos de la gastronomía internacional. El restaurante se encuentra a 3.600 metros sobre el nivel del mar, cerca del complejo arqueológico de Moray, en el Valle Sagrado de los Incas. Su propuesta gastronómica se vincula con los productos agrícolas, los conocimientos tradicionales y las condiciones naturales de la zona.

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La clasificación de 2026 incluye establecimientos de seis continentes y 25 territorios. En total, el listado extendido reúne a 100 restaurantes junto con los nombres que ocupan los primeros 50 puestos, cuya publicación está prevista para el 4 de noviembre en Lima. La ceremonia también marcará una nueva etapa para la marca internacional The 50.

El resultado sitúa a Mil entre los restaurantes reconocidos por la academia internacional de The 50 Best Restaurants, integrada por más de 1.100 especialistas. La selección considera los votos de sus integrantes y permite identificar propuestas gastronómicas de distintas regiones, incluso aquellas que todavía no ingresan al grupo de los 50 primeros.

Mil, la propuesta peruana que ocupa el puesto 95

El restaurante peruano a 3.600 metros de altura que ocupa el puesto 95 entre los mejores del mundo, según The World’s 50 Best 2026. Instagram

Mil fue creado por el chef peruano Virgilio Martínez y cuenta con la dirección del chef Luis Valderrama. Su propuesta se desarrolla en un entorno andino, con una experiencia que relaciona la gastronomía con la agricultura, la botánica y las prácticas de las comunidades cercanas.

A diferencia de los restaurantes ubicados en grandes ciudades, el establecimiento requiere un desplazamiento por caminos rurales para llegar a sus instalaciones. La cercanía con Moray también incorpora el patrimonio arqueológico al recorrido que ofrece a sus visitantes.

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En su página oficial, Mil describe la experiencia como una invitación a modificar el ritmo cotidiano y observar el entorno desde otra perspectiva. La propuesta no se limita al servicio de alimentos, sino que incorpora actividades relacionadas con el paisaje y los conocimientos locales.

El restaurante recibe a un máximo de 20 comensales por día. Su menú consta de ocho momentos, cada uno asociado con ecosistemas de altura. Los ingredientes proceden de la zona y forman parte de una investigación culinaria que considera tanto sus características como las técnicas utilizadas para su aprovechamiento.

Agricultura y conocimientos locales forman parte de la experiencia

Virgilio Martínez y Pía León comparten la pasión por la cocina.

La propuesta de Mil incorpora el trabajo de comunidades cercanas, cuyos integrantes participan como proveedores y aportan conocimientos sobre los productos y las prácticas agrícolas de la región. También intervienen especialistas en botánica, artesanos y cocineros en el desarrollo de la experiencia.

El recorrido comienza con una visita a la zona arqueológica de Moray. Después, los visitantes acceden a campos de cultivo donde conocen las labores agrícolas de comunidades como Mullak’s Misminay y Kacllaraccay.

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La experiencia continúa con una ruta botánica guiada para reconocer plantas con usos alimenticios y medicinales. Estos componentes permiten relacionar los ingredientes empleados en la cocina con el conocimiento de las especies vegetales y las condiciones del territorio.

La combinación de investigación, agricultura y técnicas ancestrales distingue el concepto gastronómico del restaurante. En este caso, la experiencia culinaria incorpora actividades fuera de la mesa y establece una relación directa entre los alimentos, el paisaje andino y las comunidades que conservan conocimientos sobre su aprovechamiento.

Lista completa de The World’s 50 Best Restaurants 2026: puestos del 51 al 100

Puesto 51: Uliassi (Senigallia, Italia).

Puesto 52: La Cime (Osaka, Japón).

Puesto 53: Ling Long (Shanghái, China).

Puesto 54: Nelita (São Paulo, Brasil).

Puesto 55: Alcalde (Guadalajara, México).

Puesto 56: Sazenka (Tokio, Japón).

Puesto 57: Koan (Copenhague, Dinamarca).

Puesto 58: Frantzén (Estocolmo, Suecia).

Puesto 59: Narisawa (Tokio, Japón).

Puesto 60: Hiša Franko (Kobarid, Eslovenia).

Puesto 61: Florilège (Tokio, Japón).

Puesto 62: Fu He Hui (Shanghái, China).

Puesto 63: The Jane.

Puesto 64: Seroja.

Puesto 65: Fyn.

Puesto 66: Willem Hiele.

Puesto 67: Arpège (París, Francia).

Puesto 68: Evvai (São Paulo, Brasil).

Puesto 69: Cocina Hermanos Torres (Barcelona, España).

Puesto 70: Kol (Londres, Reino Unido).

Puesto 71: Salsify at the Roundhouse (Ciudad del Cabo, Sudáfrica).

Puesto 72: Eatanic Garden (Seúl, Corea del Sur).

Puesto 73: Chef Tam’s Seasons (Macao, China).

Puesto 74: Le Du (Bangkok, Tailandia).

Puesto 75: Belcanto (Lisboa, Portugal).

Puesto 76: Nobelhart & Schmutzig (Berlín, Alemania).

Puesto 77: Caprice (Hong Kong).

Puesto 78: Mosu (Seúl, Corea del Sur).

Puesto 79: Huniik.

Puesto 80: Txispa (Axpe, España).

Puesto 81: Septime (París, Francia).

Puesto 82: Coda (Berlín, Alemania).

Puesto 83: The Ledbury (Londres, Reino Unido).

Puesto 84: Le Doyenné (Francia).

Puesto 85: Tim Raue (Berlín, Alemania).

Puesto 86: Eliane.

Puesto 87: Arca (Tulum, México).

Puesto 88: FZN (Vila Nova de Gaia, Portugal).

Puesto 89: Burnt Ends (Singapur).

Puesto 90: Baan Tepa (Bangkok, Tailandia).

Puesto 91: Den (Tokio, Japón).

Puesto 92: Lamdre (Pekín, China).

Puesto 93: SingleThread (Healdsburg, Estados Unidos).

Puesto 94: Neolokal (Estambul, Turquía).

Puesto 95: Mil (Cusco, Perú).

Puesto 96: Rosetta (Ciudad de México, México).

Puesto 97: Khufus (Giza, Egipto).

Puesto 98: Labyrinth (Singapur).

Puesto 99: Fauna (Valle de Guadalupe, México).

Puesto 100: Aponiente (El Puerto de Santa María, España).

Mil ocupa el puesto 95 de The World’s 50 Best Restaurants 2026, dentro del listado ampliado que comprende las posiciones del 51 al 100.

Lima será sede de la gala de los 50 mejores restaurantes de 2026

La organización prevé anunciar los puestos del 50 al 1 durante una ceremonia programada para el 4 de noviembre en Lima. En esa fecha se conocerá qué restaurantes ocuparán las primeras posiciones y si alguno de los establecimientos incluidos en la lista ampliada consigue ingresar al grupo principal.

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La gala también permitirá conocer los resultados de otros restaurantes que aparecen en la clasificación del año anterior. La permanencia en el listado extendido no garantiza el acceso a los primeros 50 puestos, ya que el resultado depende de la votación de la academia.