Grúas y operarios realizan labores de construcción del Metro de Lima y Callao sobre una calzada intervenida al tránsito vehicular en la avenida Elmer Faucett. (ATU)

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Los conductores que utilizan la avenida Elmer Faucett, en el Callao, deberán tomar precauciones desde la noche de este lunes 23 de noviembre. Los trabajos de desmontaje y extracción de la tuneladora Micaela, empleada en la construcción del ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao, obligarán a restringir la circulación vehicular en un tramo de esta importante vía.

El cierre afectará el sentido norte-sur, en dirección hacia San Miguel, entre la calle Agua Santa y la calle Las Violetas, a la altura del intercambio vial con la avenida Óscar R. Benavides, anteriormente conocida como Colonial.

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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y la concesionaria de la Línea 2 difundieron los planes de desvío para facilitar la circulación durante las obras. Estos contemplan recorridos alternativos para el transporte público, los vehículos particulares y tramos que podrán ser utilizados por ambos.

Cierre de la avenida Faucett por obras del Metro de Lima.

¿Qué días y en qué horarios estará cerrado el tramo de Faucett?

La restricción vehicular comenzará este lunes 23 de noviembre de 2026 y se aplicará de lunes a viernes, desde las 11:00 p. m. hasta las 5:00 a. m. del día siguiente, según el cronograma anunciado por la concesionaria.

Los trabajos están previstos hasta el 20 de diciembre, aunque el cierre solo se ejecutará durante los días y horarios establecidos.

La medida no implica la interrupción permanente del tránsito en la avenida Faucett. La restricción se concentra en el tramo comprendido entre Agua Santa y Las Violetas, en el sentido que conduce hacia San Miguel.

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Durante las horas de intervención, únicamente los residentes podrán acceder al sector restringido.

¿Cuál será el desvío para los buses de transporte público?

Las unidades de transporte público que circulen por la avenida Elmer Faucett de norte a sur, en dirección a San Miguel, deberán utilizar el recorrido alternativo anunciado por la concesionaria de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao:

Avenida Argentina: punto de ingreso al recorrido alternativo desde Faucett. Avenida Juan Velasco Alvarado (Insurgentes): continuación del desvío. Avenida Venezuela: vía que permitirá retornar hacia Faucett. Avenida Elmer Faucett: reincorporación al recorrido habitual en dirección a San Miguel.

Este circuito permitirá evitar el tramo intervenido sin atravesar la zona donde se desarrollarán los trabajos de desmontaje de la tuneladora.

Los usuarios que utilicen buses durante la noche deberán considerar posibles cambios temporales en los puntos de embarque y desembarque cercanos a las obras.

Un mapa esquemático traza el desvío vehicular nocturno en la avenida Elmer Faucett del Callao debido a las obras del Metro de Lima y Callao. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué calles deberán utilizar los vehículos particulares?

Los conductores de vehículos particulares también podrán utilizar el recorrido por las avenidas Argentina, Juan Velasco Alvarado (Insurgentes) y Venezuela, antes de reincorporarse a la avenida Elmer Faucett.

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Adicionalmente, el plano de desvíos difundido para las obras contempla una alternativa para el transporte privado a través de las siguientes vías:

Jirón Agua Santa: ingreso al recorrido alternativo antes del tramo restringido. Avenida Óscar R. Benavides (ex Colonial): continuación del desplazamiento. Avenida Juan Velasco Alvarado (Insurgentes): conexión hacia la avenida Venezuela. Avenida Venezuela: vía para retornar a Faucett. Avenida Elmer Faucett: reincorporación al recorrido habitual.

De esta manera, los conductores particulares cuentan con alternativas para evitar el sector intervenido, según su punto de ingreso. En todos los casos, deberán respetar la señalización temporal y las indicaciones del personal encargado de orientar el tránsito.

Una infografía detalla las rutas de desvío para el transporte particular ante el cierre nocturno de la avenida Elmer Faucett en el Callao por obras del Metro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué deben tener en cuenta los usuarios del transporte público?

Los pasajeros que utilizan buses con recorridos por la avenida Faucett también podrían experimentar modificaciones en sus desplazamientos durante el horario nocturno.

En particular, quienes habitualmente abordan o descienden de las unidades cerca del intercambio vial con la avenida Óscar R. Benavides deberán tener en cuenta que los desvíos podrían alterar temporalmente los puntos de embarque y desembarque.

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Por ello, se recomienda consultar con las empresas de transporte los paraderos disponibles durante las horas de restricción y considerar un mayor tiempo de desplazamiento.

Las medidas anunciadas corresponden al horario nocturno y no implican, por sí mismas, una modificación permanente de las rutas autorizadas. Sin embargo, la concentración de vehículos en las avenidas alternas podría generar demoras, especialmente en las intersecciones utilizadas para retornar a Faucett.

El cierre parcial de la avenida Elmer Faucett por obras del Metro de Lima genera intenso tráfico y demoras de hasta una hora en un acceso principal al Callao. (Foto: Perú 21)

¿Por qué se cerrará un tramo de la avenida Faucett?

Las restricciones responden a los trabajos de desmontaje y extracción de la tuneladora Micaela, maquinaria utilizada para excavar los túneles del ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao.

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Las labores se realizarán mediante el Pozo de Ventilación PV4-7 BIS, ubicado a la altura del bypass de la avenida Elmer Faucett, cerca del cruce con Óscar R. Benavides.

La tuneladora llegó el pasado 22 de octubre a la estación Carmen de la Legua, después de completar 11,3 kilómetros de excavación subterránea durante la construcción de las ocho estaciones del ramal.

La tuneladora 'Delia' emerge en la estación Carmen de la Legua del Metro de Lima y Callao, marcando un avance significativo del 95% en la excavación de la Línea 2. (Foto: MTC)

Su retiro permitirá continuar con las siguientes etapas del proyecto, entre ellas los trabajos civiles, los acabados de las estaciones y la instalación de los sistemas electromecánicos y ferroviarios.

La futura estación Carmen de la Legua será un punto de conexión entre la Línea 2 y el ramal de la Línea 4, lo que permitirá realizar transbordos para desplazarse entre el Callao y Ate.

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Mientras se desarrollen las obras, los conductores deberán anticipar sus desplazamientos y prestar atención a la señalización instalada en los accesos al tramo restringido, especialmente durante las noches y madrugadas, cuando se aplicará el plan de desvíos.