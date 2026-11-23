Luren Marquez, la candidata peruana que estará presente en la edición 75 del certamen Miss Universo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La elección de la nueva Miss Universo no depende únicamente de quién logra una mejor presentación sobre el escenario. Detrás de la noche de coronación existe un proceso de evaluación que incluye entrevistas privadas, desfiles, presentaciones ante el jurado y distintas rondas eliminatorias en las que las candidatas deben demostrar que tienen las cualidades necesarias para convertirse en la nueva representante de la organización internacional.

En la edición 2026, que reúne a representantes de distintos países y territorios, Perú está presente con Luren Márquez, quien busca destacar entre las participantes y conseguir un lugar en las últimas etapas de la competencia. Pero ¿cómo se determina quién se lleva la corona? ¿Qué aspectos se califican y cuáles son las etapas que deben superar las concursantes?

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El certamen tiene varias fases y cada una cumple una función dentro del proceso de selección. Aunque el formato puede experimentar modificaciones de una edición a otra, la evaluación combina el desenvolvimiento personal, la seguridad, la comunicación y el desempeño en las diferentes presentaciones.

Luren Márquez luce un vestido fucsia y la banda de Perú junto a arreglos de flores y follaje.

Cómo se elige a la ganadora

La elección de la nueva Miss Universo comienza mucho antes de la transmisión de la gala final. Las candidatas participan en actividades preliminares en las que son observadas por un panel de jueces, que evalúa sus habilidades y desempeño en diferentes escenarios.

La Organización Miss Universo ha señalado que existen cuatro categorías oficiales de evaluación: entrevista personal, traje nacional, vestido de noche y presentación en traje de baño. Estas instancias permiten conocer diferentes facetas de cada participante y no solamente su desenvolvimiento en la pasarela.

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A partir de las evaluaciones y del formato establecido para cada edición, se determina qué concursantes continúan en la competencia. En 2026, el proceso contempla una selección inicial de 30 semifinalistas, una reducción a 12 participantes y una última etapa con cinco finalistas.

(Instagram)

Entrevista personal: evaluación ante el jurado

Ocurre lejos de las cámaras. Se trata de la entrevista privada, en la que cada candidata tiene la oportunidad de conversar directamente con los integrantes del jurado.

En este encuentro se busca conocer su personalidad, capacidad de comunicación, seguridad, preparación intelectual, proyectos sociales y la manera en que expresa sus ideas.

Las participantes pueden recibir preguntas sobre sus experiencias personales, los problemas que afectan a sus países, sus objetivos profesionales y las causas que desean impulsar si consiguen el título.

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Esta fase permite identificar a las mujeres que tienen capacidad para representar a la organización durante un año, participar en actividades internacionales y comunicarse con diferentes públicos.

Varias participantes del certamen Miss Universo 2026 posan con sus bandas oficiales alrededor de una mesa durante una cena en Puerto Rico.

Traje nacional o típicos: identidad y cultura de cada país

Otra de las presentaciones más esperadas del Miss Universo es el desfile de trajes típicos o nacionales. En esta etapa, las representantes muestran vestuarios inspirados en la historia, las tradiciones, la naturaleza y las expresiones culturales de sus respectivos países.

En el caso de Perú, esta presentación representó una oportunidad para mostrar al mundo la diversidad cultural del territorio nacional, a través de elementos relacionados con sus regiones, danzas, personajes históricos y tradiciones.

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Los diseños suelen destacar por sus bordados, materiales, accesorios y elaboradas estructuras. Además de su impacto visual, cada vestuario puede transmitir un mensaje sobre la identidad del país al que representa la candidata.

La presentación de traje nacional también contempla reconocimientos especiales, como el premio al mejor traje típico. Su exhibición no debe confundirse con las rondas eliminatorias que determinan el Top 30, el Top 12 y el grupo de finalistas.

La confección de la pieza tomó cerca de un mes e integró homenajes a las Líneas de Nasca y a la tradicional Vendimia.

Preliminares: traje de baño y vestido de gala

Las presentaciones preliminares constituyen otro momento decisivo. Las candidatas desfilan en traje de baño y vestido de noche, mientras son observadas por el jurado.

En la presentación en traje de baño se evalúan aspectos como la seguridad, la confianza, la postura, el desenvolvimiento escénico y la naturalidad al caminar sobre la pasarela.

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No se trata únicamente de la apariencia física. La capacidad de transmitir seguridad, mantener una actitud firme y desenvolverse con soltura también forma parte de la evaluación.

A continuación, las participantes desfilan con vestido de gala. En esta ronda se observa su elegancia, presencia escénica, dominio de la pasarela y capacidad para desenvolverse ante el público.

El vestido también puede convertirse en un elemento destacado de la presentación, especialmente por su diseño, confección y originalidad.

Luren Márquez desfila con vestido de gala y traje de baño durante la competencia preliminar del certamen Miss Universo.

Selección del Top 30 y el voto popular

Una vez realizadas las actividades preliminares, llega uno de los momentos más esperados: el anuncio de las 30 candidatas que avanzan a la semifinal.

Para esta edición, la selección contempla la evaluación de las participantes y una plaza reservada para la candidata que obtenga la mayor cantidad de voto del público mediante la plataforma oficial del certamen.

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Esto significa que los seguidores también pueden intervenir en una parte del proceso y ayudar a que su representante favorita consiga un lugar entre las semifinalistas.

Sin embargo, el voto popular no determina directamente quién será la nueva Miss Universo. Su alcance está relacionado con el acceso a esta primera etapa de clasificación.

El montaje difundido en redes sociales abrió el debate luego de que Fátima Bosch admitiera la imposibilidad de un retrato real y Ximena Navarrete confirmara que la nueva gestión mantiene cerradas las puertas a las exreinas. (Redes Sociales )

Top 12: de 30 candidatas a 12 finalistas

Las 30 semifinalistas vuelven al escenario para competir en traje de baño. Después de esta presentación, el grupo se reduce a 12 participantes.

Las seleccionadas avanzan a la siguiente ronda, en la que deben demostrar nuevamente su desenvolvimiento en la pasarela, esta vez con vestidos de noche.

Esta etapa exige un mayor nivel de seguridad y presencia escénica, pues las candidatas están cada vez más cerca de conseguir un lugar entre las finalistas.

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Varias candidatas de Miss Universo 2026 se presentan sobre el escenario con vestidos brillantes y bandas de sus respectivos países en Puerto Rico.

Top 5: preguntas y respuestas ante el jurado

Después de la presentación en vestido de gala, el jurado selecciona a las cinco candidatas que disputarán la corona.

En esta fase, las participantes deben responder preguntas frente al público y los integrantes del jurado, porque permite observar cómo reaccionan ante situaciones de presión.

Las respuestas deben ser claras, coherentes y bien argumentadas. También se considera la capacidad para expresar opiniones, comunicar mensajes y mantener la seguridad frente a una audiencia internacional.

Una candidata puede tener un gran desempeño en la pasarela, pero esta instancia representa una oportunidad para demostrar su preparación, personalidad y capacidad de liderazgo.

Candidatas de toda Costa Rica buscan convertirse en la sucesora de Mahyla Roth. Fabricio Quiroz / Infobae

La pregunta final y la coronación

Las cinco finalistas llegan a la última instancia, en la que enfrentan una ronda final de preguntas y una presentación de cierre.

Sus respuestas y desenvolvimiento permiten al jurado determinar quién reúne las condiciones para convertirse en la nueva Miss Universo.

Finalmente, se anuncian los resultados y la ganadora recibe la corona de manos de la reina saliente, quien culmina su periodo como representante de la organización.

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Las demás finalistas también reciben posiciones dentro de la clasificación, como primera, segunda, tercera y cuarta finalista.

El Resplandor del Legado Eterno está elaborada en oro blanco de 18 quilates y cuenta con 3.150 diamantes. (Créditos: Miss Universo)

Lo que necesita Luren Márquez para ganar

La representante peruana tendrá que demostrar un desempeño destacado en cada una de las instancias de evaluación. Su preparación, capacidad de comunicación, seguridad, presencia escénica y personalidad serán aspectos determinantes en su camino hacia la corona.

El respaldo de los seguidores peruanos también puede ser relevante en la votación popular que permite acceder a una de las plazas del Top 30.

Luren Márquez posa con la banda oficial de Miss Universe Perú y sostiene la bandera nacional junto a su equipaje en un aeropuerto.

La competencia, sin embargo, no se define por una sola presentación ni por la cantidad de seguidores que tenga una candidata en redes sociales. La evaluación contempla diferentes momentos y el jurado tiene la responsabilidad de elegir a la mujer que representará a Miss Universo durante el siguiente periodo.

Con más de 100 participantes y una serie de etapas eliminatorias, la representante peruana buscará superar cada ronda y acercarse al objetivo de conseguir una nueva corona para el país.