La recaudación vinculada a las apuestas digitales en Perú sumó S/51 millones durante enero de 2026 según la Sunat.

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El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) aprobó una directiva que fija reglas para el uso de aplicaciones, servicios y componentes informáticos de las plataformas de juegos en línea y apuestas deportivas frente al Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). La medida busca que las empresas registren y apliquen el tributo dentro de sus sistemas tecnológicos.

La Resolución Directoral N.° 8855-2026-MINCETUR/VMT/DGJCMT aprobó la Directiva N.° 001-2026, que contiene ocho artículos, tres capítulos, dos disposiciones transitorias y un anexo. El documento entrará en vigencia a partir de este martes 24.

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La disposición no crea un impuesto ni modifica su tasa. Su objetivo es establecer condiciones técnicas para el funcionamiento de las plataformas autorizadas que ofrecen juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia en Perú.

El impuesto se cobra sobre cada apuesta y ya generó S/ 27 millones en un mes

La directiva forma parte del proceso de regulación de las apuestas digitales que comenzó con la Ley N.° 31557, promulgada en agosto de 2022. La norma asignó a Mincetur la facultad de autorizar, supervisar, fiscalizar y sancionar a los operadores de juegos y apuestas por internet.

El reglamento entró en vigencia el 9 de febrero de 2024. Luego, el Decreto Legislativo N.° 1644 incorporó mecanismos para cobrar el ISC a las plataformas nacionales y extranjeras que operan con jugadores residentes en Perú. El impuesto grava el valor de cada jugada, incluidos los bonos valorizados en dinero, y tiene una tasa de 1%.

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El esquema fiscal aplica una tasa del 1% sobre el monto de cada jugada y establece un tributo del 12% sobre los ingresos netos de las empresas autorizadas.

Además del ISC, las empresas autorizadas están sujetas al Impuesto a los Juegos a Distancia y Apuestas Deportivas a Distancia, equivalente al 12% de sus ingresos netos. La SUNAT informó que, solo en enero de 2026, la recaudación vinculada a esta actividad alcanzó S/ 51 millones: S/ 25 millones por el impuesto sectorial y S/ 27 millones por ISC.

Las cifras muestran la dimensión del mercado que busca ordenar la directiva. Mincetur estimó que el volumen de apuestas en Perú llegó a S/ 3.800 millones en 2022, antes de la entrada en vigencia de la regulación. En mayo de 2025, la entidad reportó 60 plataformas tecnológicas autorizadas, 280 proveedores registrados y nueve laboratorios de certificación acreditados.

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Entre enero y noviembre de 2025, la recaudación por el Impuesto a los Juegos a Distancia llegó a S/ 91,4 millones, mientras que el Impuesto a las Apuestas Deportivas a Distancia sumó S/ 117,4 millones. Ambos conceptos reunieron S/ 208,8 millones en ese periodo.

Las casas de apuestas cuestionaron el ISC y pidieron tiempo para adaptar sus sistemas

Las empresas del rubro criticaron la estructura del ISC cuando el Ejecutivo reglamentó su aplicación. Gonzalo Pérez, CEO de Apuesta Total, sostuvo en diciembre de 2024 que trasladar el impuesto al usuario obligaba a modificar las plataformas, obtener nuevas certificaciones de laboratorio y homologar los cambios ante Mincetur.

El ejecutivo estimó que esa adecuación podía tomar entre ocho y 12 meses. También cuestionó que el impuesto se aplique sobre el monto total de cada apuesta y no sobre la ganancia efectiva de la plataforma. Según su cálculo, el ISC de 1% podía representar cerca de 20% del ingreso bruto del juego y, junto con el impuesto de 12% a los ingresos netos, elevar la carga a 32%.

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SUNAT. Los tributos a los juegos y apuestas a distancia generaron 208,8 millones de soles entre enero y noviembre de 2025.

Andrea Rossi, director comercial de Betsson para el sur de Europa y Latinoamérica, afirmó que el esquema tributario evidenciaba un “escaso entendimiento de la industria” y podía dificultar la migración de usuarios hacia plataformas formales.

La Asociación Peruana de Apuestas Deportivas en Línea y Afines (Apadela), presidida por Gonzalo Rosell, CEO de La Tinka y operador de Te Apuesto, pidió una revisión del ISC. El gremio sostuvo que la medida “atenta contra la sostenibilidad de la industria formal” y puede favorecer a operadores ilegales que no pagan tributos ni cumplen obligaciones regulatorias.

Otra crítica se centró en la inclusión de bonos y apuestas promocionales dentro de la base del impuesto. Las empresas solicitaron que el ISC se aplique solo al dinero apostado por los usuarios. En junio de 2025, el Congreso aprobó un cambio para excluir esos incentivos promocionales, aunque el debate sobre su aplicación quedó abierto tras las observaciones del Ejecutivo.

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