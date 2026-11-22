Las autoridades se encuentran en el puente Santa Rosa de la Avenida Tacna tras un trágico suceso. Un hombre que iba a bordo de su motocicleta fue acribillado a plena luz del día. La policía ha iniciado las diligencias correspondientes.

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La violencia armada volvió a golpear el corazón de Lima. Un hombre fue asesinado a balazos en las inmediaciones del puente Santa Rosa, en la avenida Tacna, a pocas cuadras de Palacio de Gobierno, en un nuevo episodio que ha generado indignación por ocurrir cerca de una de las zonas más vigiladas del Centro Histórico. El crimen se suma a una sucesión de ataques mortales reportados entre el viernes 20 y el sábado 21 de noviembre en distintos puntos de la capital.

El homicidio ocurrió cerca del cruce de la avenida Tacna con el jirón Virú, en el límite entre el Cercado de Lima y el Rímac. Agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público acudieron al lugar para iniciar las investigaciones, mientras vecinos y transeúntes cuestionaron que un asesinato se produzca en las cercanías de Palacio de Gobierno y de la comisaría de Monserrat.

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Otros ataques con armas de fuego dejaron víctimas mortales en San Martín de Porres y Puente Nuevo durante la jornada del sábado. A estos hechos se añaden los homicidios conocidos en las últimas horas en San Juan de Lurigancho y en el límite de Pueblo Libre con Magdalena del Mar.

Efectivos de la Policía Nacional custodian la escena del homicidio de un hombre ocurrido en las inmediaciones del puente Santa Rosa en Lima.

Asesinato cerca de Palacio de Gobierno genera indignación

El último ataque en el puente Santa Rosa provocó una rápida movilización policial y restricciones en el tránsito vehicular mientras se desarrollaban las diligencias.

La indignación de los ciudadanos se concentró en la ubicación del crimen, ocurrido en una vía de alta circulación y relativamente próxima a importantes instituciones del Estado.

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“Lamentablemente, ya no tenemos seguridad. Sinceramente, ya estamos viviendo una situación muy crítica”, manifestó uno de los vecinos de la zona.

El ciudadano también cuestionó las promesas de las autoridades para recuperar la seguridad en Lima y calificó de indignante que un homicidio ocurriera cerca de Palacio de Gobierno.

De acuerdo con la información policial, la víctima registraba intervenciones anteriores relacionadas con presunto tráfico ilícito de drogas, así como denuncias por otros delitos.

Un crimen fue perpetrado en el Puente Santa Rosa en Lima, cerca al Palacio de Gobierno. Testigos relatan los momentos de tensión y la llegada de la policía. | Facebook

Entre los registros mencionados figuran intervenciones en 2014 y 2021. Esta última se produjo en un inmueble del jirón de la Unión que funcionaba como estudio de tatuajes, donde las autoridades encontraron drogas como marihuana y tusi. También se reportaron denuncias por hurto y robo agravado en 2015 y 2016.

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Más recientemente, en agosto de este año, el hombre había sido intervenido en el Cercado de Lima por conducir una motocicleta con la placa cubierta, realizar maniobras temerarias y circular con la licencia vencida. Según el reporte, se encontraba presuntamente bajo los efectos del alcohol.

Estos antecedentes no permiten establecer el móvil del asesinato. Las autoridades deberán determinar las circunstancias del ataque e identificar a sus responsables.

Cierran tránsito en la avenida Tacna por investigaciones

El asesinato registrado en las inmediaciones del puente Santa Rosa también afectó la circulación vehicular en el Centro de Lima.

De acuerdo con el reporte de RPP, el tránsito fue restringido en el cruce de la avenida Tacna con el jirón Virú, en dirección hacia el centro de la ciudad, para facilitar las diligencias policiales y del Ministerio Público.

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Las autoridades deberán reconstruir las circunstancias del homicidio, identificar a los responsables y determinar el móvil del ataque.

San Martín de Porres: sicario disparó varias veces contra un hombre

Uno de los crímenes que marcaron la jornada del sábado ocurrió en San Martín de Porres, donde un hombre fue asesinado a plena luz del día en la avenida Daniel Alcides Carrión, cerca del mercado Puente Camote.

Imágenes impactantes muestran el brutal asesinato de un hombre en San Martín de Porres. El joven, identificado como de nacionalidad venezolana, recibió más de 10 disparos en la cabeza. La policía ha iniciado las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y dar con el paradero del agresor. | Exitosa Noticias

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que un sujeto con el rostro cubierto por un casco de motocicleta se acercó a la víctima y le disparó en repetidas ocasiones. Inmediatamente después, escapó a bordo de un automóvil de color plomo que lo esperaba a pocos metros.

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Durante las diligencias, la Policía encontró 14 casquillos de bala en la escena.

Según testimonios recogidos, el asesinato habría estado precedido por una discusión entre la víctima y su agresor. Sin embargo, esta versión todavía debe ser corroborada por los investigadores.

El ataque ocurrió en plena vía pública, ante la posibilidad de que vecinos y comerciantes presenciaran el hecho, lo que volvió a generar preocupación por la exposición de los ciudadanos a la violencia armada.

Otros asesinatos reportados en distintos distritos de Lima

La sucesión de crímenes también alcanzó a San Juan de Lurigancho, donde un adolescente fue asesinado a tiros en un descampado de la parte alta del asentamiento humano Cristo Rey la noche del último viernes.

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Según testigos, dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta habrían llevado al menor contra su voluntad hasta una zona desolada. Allí, la víctima fue obligada a descender y recibió varios disparos. Los agentes policiales encontraron tres casquillos de bala durante las diligencias.

Otro asesinato se registró la tarde del viernes 20 de noviembre, alrededor de las 6:47 p. m., en el cruce de los jirones Tarapacá y Amazonas, en el límite de Pueblo Libre y Magdalena del Mar.

Una cámara de seguridad captó el momento previo al ataque a disparos contra un hombre en el cruce de los jirones Tarapacá y Amazonas, entre Pueblo Libre y Magdalena del Mar.

Las cámaras de videovigilancia captaron cómo un sujeto encapuchado se acercó por detrás a un hombre que permanecía de pie sobre una vereda y le disparó en la cabeza. Después, el atacante huyó corriendo hasta una motocicleta en la que lo esperaba un cómplice.

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La víctima fue trasladada a un establecimiento de salud por efectivos policiales, pero falleció debido a la gravedad de la herida.

A estos hechos se suma otro homicidio reportado en el sector de Puente Nuevo, cuyas circunstancias todavía no habían sido detalladas por las autoridades.

Aunque ocurrieron en distintos puntos de Lima, los asesinatos tienen un elemento en común: la facilidad con la que se ejecutan ataques armados en espacios públicos, desde zonas desoladas de San Juan de Lurigancho y calles residenciales de Pueblo Libre hasta las inmediaciones de Palacio de Gobierno. La sucesión de crímenes vuelve a poner en cuestión la capacidad de las autoridades para prevenir estos hechos y garantizar la seguridad en la capital.

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