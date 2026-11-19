El rapero peruano Pedro Mo posa ante la cámara durante un evento público mientras celebra sus 25 años de trayectoria musical. (Facebook Pedromo)

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La Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo este jueves 19 de noviembre a los artistas Pedro Mo y Brenda Jah, durante operativos en Cusco y Lima, por una presunta afiliación a una organización terrorista. La intervención forma parte de una investigación fiscal que también alcanza a otras personas en distintos puntos del país.

Pedro Gonzalo Mosqueira Velásquez, conocido como Pedro Mo, fue intervenido al mediodía en Urcos, Cusco. El cantante difundió un video de la diligencia, en el que un agente le comunicó que la detención respondía a una presunta afiliación a la asociación terrorista Túpac Amaru. El músico rechazó esa versión y sostuvo que el colectivo al que pertenece tiene carácter cultural y que nunca portó un arma.

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De forma paralela, Brenda Jah fue detenida en el Centro de Lima y trasladada a la sede de la Dircote en la avenida España. Registros difundidos durante la tarde muestran a la cantante enmarrocada por agentes. Compañeros de la Universidad Nacional de Artes Escénicas llegaron a las inmediaciones de la unidad policial después de conocer la intervención.

Según la información disponible, el caso está a cargo del Primer Despacho de la Fiscalía Penal Supraprovincial Corporativa Especializada contra el Terrorismo, cuyo fiscal es Javier Antonio Heredia Cercado.

El requerimiento corresponde al Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional y contempla 15 días de detención preliminar para los investigados. Hasta el cierre de la información proporcionada, ni la Policía Nacional ni el Ministerio Público habían publicado un comunicado con las imputaciones individualizadas.

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¿Por qué se les vincula con organizaciones terroristas?

La figura penal investigada es la afiliación a una organización terrorista, comprendida entre los delitos contra la tranquilidad pública. El pedido judicial no equivale a una sentencia ni a una acusación formal del Ministerio Público.

La información sobre Pedro Mo se basa, en parte, en el registro audiovisual difundido por el propio artista. Por ello, la mención de un policía sobre un presunto vínculo constituye el motivo comunicado durante la intervención.

En esa grabación, Pedro Mo preguntó por las razones de la captura. Un efectivo le respondió que era intervenido porque presuntamente era “afiliado a la asociación terrorista Túpac Amaru”. El cantante negó esa afirmación y dijo que su agrupación es cultural.

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“Nunca he tomado un arma”, manifestó durante el procedimiento. La frase quedó registrada en el video compartido por el músico. Las autoridades no habían precisado públicamente qué hechos concretos sustentaban la investigación respecto de cada detenido.

Dircote detiene a artista Brenda Jah.

Investigación también incluye intervenciones en San Martín

El operativo no se habría limitado a Lima y Cusco. Dos personas fueron detenidas en Tarapoto, San Martín, y serían trasladadas a la capital como parte de la misma investigación.

Entre los nombres que figuran en la información conocida se encuentran Libia Tatiana Arcila Vila, David Eráclides Tapullima Upiachihua y Polidoro Tapullima Upiachihua, además de los dos artistas. David Tapullima aparece en registros de la Oficina Nacional de Procesos Electorales como excandidato al Congreso por San Martín, por Juntos por el Perú.

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Organizaciones vinculadas a la defensa de derechos humanos y grupos que cuestionan el denominado “terruqueo” convocaron a un plantón frente a la sede policial de la avenida España para pedir información sobre las detenciones.

También exigieron respeto a los derechos constitucionales de los intervenidos. La Dircote mantiene bajo custodia a ambos artistas, mientras se espera un pronunciamiento oficial de la Fiscalía y la Policía sobre el número de detenidos.