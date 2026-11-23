Autoridades del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) ejecutan operativos de control e inspección inopinada en instalaciones juveniles. Las imágenes registran la revisión minuciosa de dormitorios, casilleros y colchones en busca de objetos prohibidos, así como la formación y supervisión de los internos en el patio central del recinto.

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El Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ) registró una reducción del 70% en el hallazgo de objetos prohibidos en sus establecimientos durante 2026, como resultado de más de 3.100 megaoperativos y operativos de control inopinados ejecutados a lo largo del año en todos los centros juveniles del país.

La cifra marca un avance sostenido en la política de seguridad interna impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que dispuso la continuidad de estas intervenciones como parte de una estrategia permanente de control. Según el organismo, la disminución es significativa frente a los registros de años anteriores.

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Internos de un centro juvenil permanecen con las manos en la espalda durante las acciones de control ejecutadas por el PRONACEJ en el país.

En el marco de esta política, hoy se realizó un nuevo megaoperativo simultáneo en ocho ciudades: Lima, Piura, Arequipa, Huancayo, Pucallpa, Chiclayo, Trujillo y Cusco. El objetivo fue detectar y retirar elementos que pudieran comprometer la seguridad de los internos en los centros juveniles de cada jurisdicción.

La intervención movilizó a 150 agentes de seguridad del PRONACEJ, 190 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), nueve representantes de la Unidad Canina y 17 del Ministerio Público. Los equipos revisaron habitaciones y áreas comunes de los establecimientos. Como resultado, se incautó una mínima cantidad de objetos punzocortantes.

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Un agente de PRONACEJ inspecciona calzado con una linterna durante un operativo de control inopinado en un centro juvenil.

El director ejecutivo del PRONACEJ, Luis Vega, subrayó que la continuidad de las intervenciones es parte de una orden directa del titular de Justicia y que sus resultados son cada vez más evidentes. Para Vega, los megaoperativos nacionales no constituyen acciones aisladas, sino un componente central del modelo de gestión de los centros.

“No bajaremos la guardia. Continuaremos realizando intervenciones para prevenir el ingreso y la tenencia de objetos que puedan poner en riesgo el proceso de reinserción social de los jóvenes en conflicto de la ley penal”, enfatizó el funcionario.

Representantes de la Defensoría del Pueblo y del PRONACEJ supervisan a internos durante un operativo de control en el patio de un centro juvenil de Perú.

El operativo cubrió ocho ciudades con 366 agentes entre efectivos policiales, caninos y fiscales

La coordinación interinstitucional fue uno de los elementos centrales del megaoperativo de hoy. La participación simultánea de la PNP, la Unidad Canina y representantes del Ministerio Público buscó garantizar no solo el decomiso de objetos peligrosos, sino también la transparencia del procedimiento y su respaldo legal.

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Los 190 efectivos policiales desplegados en los ocho distritos judiciales trabajaron en conjunto con el personal de seguridad del PRONACEJ durante el registro de habitaciones y zonas comunes. La presencia de la Fiscalía en las intervenciones apunta a asegurar la validez procesal de los hallazgos y eventuales derivaciones judiciales.

El director ejecutivo del PRONACEJ supervisa a un grupo de internos formados en el patio de un centro juvenil durante una inspección en Perú.

La Unidad Canina, compuesta por nueve binomios, complementó el rastreo en áreas de difícil acceso y contribuyó a agilizar el operativo en los establecimientos con mayor capacidad de internos. El trabajo coordinado de los tres organismos ha sido señalado por las autoridades como un factor clave en la reducción sostenida de incidentes.

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Los centros juveniles buscan consolidar condiciones para la reinserción educativa y formativa

Más allá del componente de seguridad, el PRONACEJ vincula los resultados de los operativos con la posibilidad de fortalecer los programas de reinserción social al interior de los centros. La reducción de objetos prohibidos, según el organismo, crea un entorno más propicio para el desarrollo de actividades educativas, formativas y de tratamiento.

Agentes policiales inspeccionan los casilleros de un dormitorio durante un operativo de control del PRONACEJ en un centro juvenil de Perú.

El organismo sostiene que el control del entorno interno es una condición necesaria para que los jóvenes puedan acceder de manera efectiva a las herramientas de resocialización juvenil previstas en su modelo de intervención. Sin seguridad, los programas pierden alcance e impacto.