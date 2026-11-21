Elmer Cuba y José Arista revisaron técnicamente las propuestas que se pidieron añadir al Presupuesto Público 2027. La dirigida a aumentar la CTS para los CAS que se jubilen este año no pasó el filtro. - Crédito Congreso

Guardar

El Congreso de la República aprobó el Presupuesto Público para el 2027, y aunque hubo cierta presión desde el Parlamento y algunos sindicatos, no se agregaron mayores medidas que aumenten los gastos del Estado.

Una de estas, como se recuerda, tiene que ver con las disposiciones sobre la gratificación y CTS de los trabajadores públicos bajo el decreto legislativo 1057, conocidos como los CAS (Contrato Administrativo de Servicios). Como se sabe, estos este año reciben el pago del 10% de estos derechos laborales.

PUBLICIDAD

Pero desde el sector sindical se consideraba que dado que habían trabajadores que se iba a jubilar con 70 años este 2026, estos pudieran hacerlo recibiendo su CTS al 100%. Esto no se logró, y finalmente este año quienes cesen solo recibirán al 10% el monto. Pero para los siguientes años, este porcentaje subirá.

La gratificación CAS se entregaría sin problemas. - Crédito Andina

CTS para CAS crece en 2027

Como se recuerda, el Decreto Supremo 142-2026-EF estableció el cronograma para la progresividad del pago de la gratificación y CTS para los trabajadores CAS, estos derechos se pagarán gradualmente hacia el 100% durante los siguientes años.

Así, esto se hará del siguiente modo:

Este 2026, se paga la gratificación y CTS al 10% de la remuneración a los CAS . En julio y diciembre se hará pagos de al menos S/300 de ‘grati’, la CTS se paga al cese de las labores

En 2027, los montos serán del 20% de la remuneración mensual

En 2028, será del 30% de la remuneración mensual

En 2029, será del 50% de la remuneración mensual

En 2030, será del 100% de la remuneración mensual.

A diferencia del sector privado, a los servidores públicos se paga la CTS al cese de labores, y se calcula con respecto al sueldo y por los años de servicios del trabajador.

PUBLICIDAD

Un grupo de trabajadores CAS se congregó durante la noche en el Cercado de Lima para manifestar sus demandas laborales. Portando pancartas y banderas nacionales, los manifestantes expresaron su reclamo por el pago íntegro de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y el 100% de las gratificaciones. Los carteles exhibidos durante la protesta reflejaban el pedido de mejoras en sus condiciones laborales y la exigencia de cumplimiento de estos beneficios por parte de las autoridades.

Es decir, si un empleado CAS cumple 70 años y cesa de labores este 2026, recibirá su CTS calculada al 10%. No hay manera actual que pueda ser más. Por eso solo los trabajadores que cumplan 70 años al 2030, y se jubilen ese año, podrían acceder a la CTS de 100%.

¿Qué se intentaba desde el Congreso y sindicatos? Básicamente se buscaba que ciertas medidas permitieran que o los trabajadores CAS que tuvieran 70 años y deban cesar labores este año accedieran al 100% de CTS, o que los servidores públicos puedan trabajar hasta luego de 70 años, para que en 2030 puedan acceder a la CTS de 100%. Pero ninguna de estas alternativas fue considerada.

PUBLICIDAD

¿Cuándo pagan la gratificación CAS?

El MEF ya ha sugerido que el pago de la gratificación CAS avanzará sin problema, con respecto a su gradualidad, y no se estaría preparando, al menos actualmente, alguna demanda de inconstitucionalidad.

Los trabajadores CAS recibirán CTS al 10% de su sueldo si se jubilan o cesan este 2026. En la Comisión del Congreso busca cambiar esto. - Crédito Congreso

El pago, así, seguirá aplicándose con respecto al cronograma de gradualidad, y se da en los meses de julio y diciembre (en las fechas de pago en el Banco de la Nación):

Se pagará el 10% de la gratificación este 2026

Se pagará el 20% en 2027

Se pagará el 30% en 2028

Se pagará el 50% en 2029

Se pagará completa, al 100%, en el 2030.

Ya en el Presupuesto Público de 2027, de hecho, se ha confirmado que se pagará el 20% en 2027. Por lo pronto el Gobierno no buscará eliminar la Ley que dio gratificación a los CAS.

PUBLICIDAD

Varias entidades se encuentra restructurándose en el Estado. Los trabajadores públicos que queden podrán percibir aumento en sus sueldos desde enero de 2027. - Crédito Andina

Y aumentos para 2027

Los trabajadores CAS están entre los servidores públicos que percibirán aumentos salariales en 2027, dependiendo de si son parte de los gobiernos locales, regionales o el Nacional. Así lo señala la Ley del Presupuesto Público 2027.

Artículo 27. Incremento mensual de los servidores del régimen del Decreto Legislativo N° 1057 del Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales

Artículo 28. Incremento mensual de las remuneraciones de los servidores del régimen del Decreto Legislativo N° 1057 de los gobiernos locales.

No obstante, en los niveles del gobierno nacional y gobiernos regionales, el aumento será diferencia. A menor sueldo que gane el trabajador, mayor será el aumento que reciba:

A quienes reciban ingresos menores o igual a S/2.364,19 se les aumentará S/153 ;

A quienes reciban ingresos mayores a S/2.364,19 y menores o igual a S/4.364,19, se les aumentará S/125

A quienes ganen más de S/4.364,19, se les incrementará en S/60.

Mientras, para los gobiernos locales, el aumento salarial para los CAS será fijo y ascenderá a S/125 extras.