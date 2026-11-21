El Congreso de la República aprobó el Presupuesto Público para el 2027, y aunque hubo cierta presión desde el Parlamento y algunos sindicatos, no se agregaron mayores medidas que aumenten los gastos del Estado.
Una de estas, como se recuerda, tiene que ver con las disposiciones sobre la gratificación y CTS de los trabajadores públicos bajo el decreto legislativo 1057, conocidos como los CAS (Contrato Administrativo de Servicios). Como se sabe, estos este año reciben el pago del 10% de estos derechos laborales.
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Pero desde el sector sindical se consideraba que dado que habían trabajadores que se iba a jubilar con 70 años este 2026, estos pudieran hacerlo recibiendo su CTS al 100%. Esto no se logró, y finalmente este año quienes cesen solo recibirán al 10% el monto. Pero para los siguientes años, este porcentaje subirá.
CTS para CAS crece en 2027
Como se recuerda, el Decreto Supremo 142-2026-EF estableció el cronograma para la progresividad del pago de la gratificación y CTS para los trabajadores CAS, estos derechos se pagarán gradualmente hacia el 100% durante los siguientes años.
Así, esto se hará del siguiente modo:
- Este 2026, se paga la gratificación y CTS al 10% de la remuneración a los CAS. En julio y diciembre se hará pagos de al menos S/300 de ‘grati’, la CTS se paga al cese de las labores
- En 2027, los montos serán del 20% de la remuneración mensual
- En 2028, será del 30% de la remuneración mensual
- En 2029, será del 50% de la remuneración mensual
- En 2030, será del 100% de la remuneración mensual.
A diferencia del sector privado, a los servidores públicos se paga la CTS al cese de labores, y se calcula con respecto al sueldo y por los años de servicios del trabajador.
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Es decir, si un empleado CAS cumple 70 años y cesa de labores este 2026, recibirá su CTS calculada al 10%. No hay manera actual que pueda ser más. Por eso solo los trabajadores que cumplan 70 años al 2030, y se jubilen ese año, podrían acceder a la CTS de 100%.
¿Qué se intentaba desde el Congreso y sindicatos? Básicamente se buscaba que ciertas medidas permitieran que o los trabajadores CAS que tuvieran 70 años y deban cesar labores este año accedieran al 100% de CTS, o que los servidores públicos puedan trabajar hasta luego de 70 años, para que en 2030 puedan acceder a la CTS de 100%. Pero ninguna de estas alternativas fue considerada.
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¿Cuándo pagan la gratificación CAS?
El MEF ya ha sugerido que el pago de la gratificación CAS avanzará sin problema, con respecto a su gradualidad, y no se estaría preparando, al menos actualmente, alguna demanda de inconstitucionalidad.
El pago, así, seguirá aplicándose con respecto al cronograma de gradualidad, y se da en los meses de julio y diciembre (en las fechas de pago en el Banco de la Nación):
- Se pagará el 10% de la gratificación este 2026
- Se pagará el 20% en 2027
- Se pagará el 30% en 2028
- Se pagará el 50% en 2029
- Se pagará completa, al 100%, en el 2030.
Ya en el Presupuesto Público de 2027, de hecho, se ha confirmado que se pagará el 20% en 2027. Por lo pronto el Gobierno no buscará eliminar la Ley que dio gratificación a los CAS.
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Y aumentos para 2027
Los trabajadores CAS están entre los servidores públicos que percibirán aumentos salariales en 2027, dependiendo de si son parte de los gobiernos locales, regionales o el Nacional. Así lo señala la Ley del Presupuesto Público 2027.
- Artículo 27. Incremento mensual de los servidores del régimen del Decreto Legislativo N° 1057 del Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales
- Artículo 28. Incremento mensual de las remuneraciones de los servidores del régimen del Decreto Legislativo N° 1057 de los gobiernos locales.
No obstante, en los niveles del gobierno nacional y gobiernos regionales, el aumento será diferencia. A menor sueldo que gane el trabajador, mayor será el aumento que reciba:
- A quienes reciban ingresos menores o igual a S/2.364,19 se les aumentará S/153;
- A quienes reciban ingresos mayores a S/2.364,19 y menores o igual a S/4.364,19, se les aumentará S/125
- A quienes ganen más de S/4.364,19, se les incrementará en S/60.
Mientras, para los gobiernos locales, el aumento salarial para los CAS será fijo y ascenderá a S/125 extras.
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