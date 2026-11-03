Piden CTS al 100% para los trabajadores CAS de 70 años en Comisión de Presupuesto

Los trabajadores CAS recibirán CTS al 10% de su sueldo si se jubilan o cesan este 2026. En la Comisión del Congreso busca cambiar esto. - Crédito Congreso

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La Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso de la República debatió hoy la Ley del Presupuesto Público 2027, como continuación de la Décima Sexta Sesión No Ordinaria del lunes 2 de noviembre.

Como se recuerda, en la Ley se incluye el pago de la gratificación y CTS para los trabajadores CAS del 2027, el cuál será calculado con respecto del 20% de su sueldo. Este año fue de 10%.

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Así, si un trabajador CAS ya tiene 70 años, se jubila este 2026 y le corresponde una CTS al 10% de su sueldo, por sus años de servicio. Pero los diputados Ernesto Zunini, de Juntos por el Perú, como Diego Bazán, de Renovación Popular, han planteado que se agreguen medidas adicionales al presupuesto para asegurar que estos trabajadores consigan su CTS al 100%.

Trabajadores CAS verán gratificación de 20% en 2027. - Crédito Difusión

CTS al 100%, las dos opciones

Por un lado, el diputado Ernesto Zunini planteó en la Comisión Bicameral de Presupuesto que se incluya en la Ley de Presupuesto 2027 el reconocimiento del 100% de la CTS para los trabajadores CAS que cesen labores al cumplir 70 años.

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Es decir, que cuando tengan 70 años y deban terminar sus labores en el Estado se considere pago de CTS, no del 10% de su sueldo, sino del 100%, considerando así una excepción a la Ley vigente.

Mientras, por otro lado, el diputado Diego Bazán Calderón, de Renovación Popular, propuso que se incluya en la Ley de Presupuesto 2027 la continuidad laboral voluntaria de los trabajadores CAS que cumplan 70 años, hasta que alcancen el 100% de la CTS.

Es decir, que estos puedan seguir laborando hasta luego de cumplir 70 años para alcanzar el 100% de la CTS. Como se sabe, esto se alcanzará en el 2030; es decir, buscaría que los trabajadores que actualmente laboren y tengan 70 años puedan seguir laborando por cuatro años más, lo que significa que también recibirían ese año la gratificación del 100%.

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Un grupo de trabajadores CAS se congregó durante la noche en el Cercado de Lima para manifestar sus demandas laborales. Portando pancartas y banderas nacionales, los manifestantes expresaron su reclamo por el pago íntegro de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y el 100% de las gratificaciones. Los carteles exhibidos durante la protesta reflejaban el pedido de mejoras en sus condiciones laborales y la exigencia de cumplimiento de estos beneficios por parte de las autoridades.

CTS al 10% este 2026

El Decreto Supremo 142-2026-EF estableció el cronograma para la progresividad del pago de la gratificación y CTS para los trabajadores CAS, estos derechos se pagarán gradualmente hacia el 100% durante los siguientes años.

Así, esto se hará del siguiente modo:

Este 2026, se paga la gratificación y CTS al 10% de la remuneración a los CAS . En julio y diciembre se hará pagos de al menos S/300 de ‘grati’, la CTS se paga al cese de las labores

En 2027, los monto serán del 20% de la remuneración mensual

En 2028, será del 30% de la remuneración mensual

En 2029, será del 50% de la remuneración mensual

En 2030, será del 100% de la remuneración mensual.

La CTS se paga al cese de labores, y se calcula con respecto al sueldo y por los años de servicios del trabajador. Es decir, si un empleado CAS cumple 70 años y cesa de labores este 2026, recibirá su CTS calculada al 10%.

Por eso solo los trabajadores que cumplan 70 años al 2030, y se jubilen ese año, podrían acceder a la CTS de 100%.

La gratificación CAS se entregaría sin problemas. - Crédito Andina

¿Cuándo pagan la gratificación CAS?

Como se sabe, el MEF ha sugerido que el pago de la gratificación CAS avanzará sin problema, con respecto a su gradualidad, y no se estaría preparando, al menos actualmente, alguna demanda de inconstitucionalidad.

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Es decir, el pago seguirá aplicándose con respecto al cronograma de gradualidad, y se da en los meses de julio y diciembre.

Se pagará el 10% de la gratificación este 2026

Se pagará el 20% en 2027

Se pagará el 30% en 2028

Se pagará el 50% en 2029

Se pagará completa, al 100%, en el 2030.