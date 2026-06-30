Perú

Acuerdan aumentos salariales de hasta S/220 para el sector público en negociación colectiva

Ejecutivo y confederaciones ya acordaron el monto final para los incrementos salariales para el 2027 para los trabajadores estatales. Varías según el régimen

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Mano estrecha a otra mano
Para aplicar los nuevos plazos solo falta que el Pleno del Congreso apruebe la norma y luego el Ejecutivo la promulgue. - Crédito Andina

Exclusivo. Fuentes gremiales revelaron a Infobae Perú que finalmente se ha acordado los aumentos salariales para los diferentes regímenes de trabajadores públicos para este 2027.

Como se sabe, esto se dio durante la negociación colectiva centralizad 2026-2027, la serie de reuniones entre representantes del Poder Ejecutivo y las cinco confederaciones de trabajadores estatales, para acordar los aumentos, beneficios económicos y más, que se aplicarán —los que piden los trabajadores y los que puede otorgar el Gobierno— para el año fiscal 2027. Si bien falta aún la firma, estos serían los montos confirmados:

  • Decreto legislativo 276 (Administrativos) del Gobierno nacional y gobiernos regionales: S/220 para profesionales, para técnicos y para auxiliares.
  • Decreto legislativo 276 (Administrativos) de gobiernos locales: S/125
  • D. Leg 728régimen privado: para Gobierno nacional y gobiernos regionales será de S/60 para entidades con escala aprobada entre 2023 y 2026, y de S/125 para entidades con escala aprobada antes del 2023. Para los gobiernos locales será de S/150
  • D. Leg. 1057CAS: Para Gobierno nacional y gobiernos regionales, los que tengan ingresos menores o igual a S/2.364,19 se les aumentará S/153; los que tengan ingresos menores o igual a S/4.364,19 y mayores a S/2.364,19 aumentarán en S/125; y los que ganen más de S/4.364,19 reciben S/60. Para los de los gobiernos locales será S/125 de aumento.
  • Ley 31991, Guardaparques: Todos recibirán aumento de S/125
  • Ley 30057, Servicio civil: Todos recibirán S/60
  • Ley 29709, Servidores penitenciarios: Incremento de S/144,33, para llegar a una RIM de S/2.700.
Captura de informe del MEF sobre incrementos salariales para los trabajadores estatales
Así quedan los aumentos para el sector público, que entrarían en vigencia desde enero del 2027. - Crédito Captura de MEF

Los aumentos detallados

Los montos acordados —aún la firma de estos se daría este martes 30 de junio— van desde los S/60 hasta los S/220. Solo los trabajadores de la Ley N°28091, el Servicio Diplomático, no recibirán aumentos por esta negociación.

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Por cada régimen, así se ordenan los aumentos:

Decreto Legislativo 276

Para los administrativos del Gobierno nacional y gobierno regionales, estos trabajadores recibirán un incremento salarial de S/220. Se acordó que que se pagará el mismo monto para todos los niveles remunerativos:

  • Profesionales
  • Técnicos
  • Auxiliares.

Para los administrativos de los gobiernos locales, el aumento salarial será de S/125.

⁠Aumento de sueldo en el sector público (Créditos: America Noticias)

Decreto Legislativo 728

Para los trabajadores del Estado del régimen privado los aumento serán menores. El monto dependerá de cuándo fue aprobada la escala de remuneración que estos reciben.

Así, para el Gobierno nacional y gobiernos regionales así se dará el incremento:

  • Para entidades con escala aprobada entre 2023 y 2026, el aumento salarial será de S/60
  • Para entidades con escala aprobada antes del 2023, será de S/125.

Por otro lado, para los gobiernos locales se acordó un aumento salarial fijo de S/150 para todos estos trabajadores.

trabajadores estatales de la UGEL02
Trabajadores también podrían recibir un bono de S/127 en 2027, tentativamente para enero, como todos los años. - Crédito UGEL02

Decreto Legislativo 1057, los CAS

Mientras, para los trabajadores CAS —para quienes está pendiente definirse el pago de la gratificación este julio de 2026, fuera de la negociación colectiva—, habrán tres montos posibles para los empleados según su sueldo.

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Así, en los niveles del gobierno nacional y gobiernos regionales, a menor sueldo que gane el trabajador, mayor será el aumento que reciba.

  • A quienes reciban ingresos menores o igual a S/2.364,19 se les aumentará S/153;
  • A quienes reciban ingresos mayores a S/2.364,19 y menores o igual a S/4.364,19, se les aumentará S/125
  • A quienes ganen más de S/4.364,19, se les incrementará en S/60.

Por otro lado, el aumento salarial para los CAS de los gobiernos locales será S/125.

Trabajadores públicos
Estos son los aumentos que propone el MEF para los trabajadores estatales. Los gremios sindicales buscarían elevar el monto. - Crédito Andina

Los otros régimenes

Asimismo, para otros regímenes el aumento será más sencillo. Así se ordenan los montos:

  • Ley 31991, Guardaparques: Todos recibirán aumento de S/125
  • Ley 30057, Servicio civil: Todos recibirán S/60
  • Ley 29709, Servidores penitenciarios: Incremento de S/144,33, para llegar a una RIM de S/2.700
  • Ley N°28091, el Servicio Diplomático, no recibirá aumentos por esta negociación.

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