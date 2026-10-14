Perú

MEF transfiere S/19 millones para pago de CTS y otros beneficios de docentes en regiones

El Ministerio de Economía y Finanzas ha promulgado una norma para pagar beneficios, incluido el subsidio por sepelio en los gobiernos regionales

docente peruana enseñando a niños
Los docentes recibirán su pago de CTS, subsidio por sepelio y otros. - Crédito Andina/Norman Córdova
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Se pagarán CTS y más beneficios a profesores en las regiones. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó una transferencia de S/19 millones 5 mil 702 para financiar el pago de diferentes beneficios a los profesores y auxiliares de educación nombrados y contratados.

Mediante Decreto Supremo N° 216-2026-EF, publicado hoy en el diario oficial El Peruano, se dispuso dicha transferencia a favor de diversos gobiernos regionales para el pago de la asignación por tiempo de servicios, el subsidio por luto y sepelio y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) de los profesores y auxiliares de educación nombrados y contratados.

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El detalle de los pliegos y montos de la transferencia de partidas se podrá encontrar en los anexos que forman parte del decreto supremo mencionado, el cual es publicado en los portales institucionales del Ministerio de Educación (www.gob.pe/Minedu) y del MEF (www.mef.gob.pe).

trabajadores estatales de la UGEL02
También está pendiente un bono de S/300 para los servidores públicos que debe pagarse este año. - Crédito UGEL02

La transferencia

“Se autoriza una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, hasta por la suma de S/19.005.702, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, a favor de diversos gobiernos regionales, para financiar el costo que implica el pago de la Asignación por Tiempo de Servicios, el Subsidio por Luto y Sepelio y la Compensación por Tiempo de Servicios”, señala la norma.

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¿A quiénes van estos montos? Será a los profesores y auxiliares de educación nombrados, de acuerdo con lo establecido en las Leyes Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial y Nº 30493, Ley que regula la política remunerativa del auxiliar de educación en las instituciones educativas públicas, respectivamente.

También se dará “el pago del Subsidio por Luto y Sepelio y la Compensación por Tiempo de Servicios de los profesores y auxiliares de educación contratados, al amparo de las Leyes Nº 30328, Ley que establece medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones y Nº 30493″.

maestro dictando clase
Ya se han presentado proyectos de ley para darle el bono por escolaridad a los docentes que no lo recibieron por haber sido nombrados. - Crédito Andina

El proceso de transferencia

El titular del pliego habilitador y de los pliegos habilitados en la transferencia aprueba la desagregación de los recursos autorizados dentro de los cinco días calendario de la vigencia del dispositivo legal en mención.

Los recursos de la transferencia de partidas no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos.

Así se detallan las partes de este proceso: El Titular del pliego habilitador y los titulares de los pliegos habilitados en la presente Transferencia de Partidas aprueban, mediante resolución, la desagregación de los recursos autorizados dentro de los cinco días calendario de la vigencia. La copia de la resolución se remite dentro de los cinco días calendario de aprobada a los organismos señalados.

El Minedu estableció tres categorías de infracciones para los escolares y contempla sanciones que van desde amonestaciones hasta la expulsión, según la gravedad de la conducta. (Crédito: Canal N)

Luego, la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en los pliegos involucrados solicita a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas las codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida.

Finalmente, la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en los pliegos involucrados instruye a las Unidades Ejecutoras para que elaboren las correspondientes “Notas de Modificación Presupuestaria” que se requieran como consecuencia de lo dispuesto.

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