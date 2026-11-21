El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el evento principal ocurrió a las 19:09 del viernes 20 de noviembre, con epicentro a 30 kilómetros al noroeste de Junín. El sismo alcanzó una magnitud de 6,7 y tuvo una profundidad de 129 kilómetros, de acuerdo con el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0818.
A las 00:12 del sábado 21 de noviembre, el organismo detectó un segundo movimiento de magnitud 5,0, localizado también a 30 kilómetros al noroeste de Junín y a 127 kilómetros de profundidad. La coincidencia en la ubicación y en la profundidad muestra una concentración de actividad sísmica en el área, aunque corresponde al IGP determinar si ambos eventos forman parte de una misma secuencia.
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Sismo de magnitud 3,5 se registró cerca de Chupaca
Un sismo de magnitud 3,5 se registró este sábado 21 de noviembre a las 08:21, a 13 kilómetros al suroeste de Chupaca, en la región Junín, informó el Instituto Geofísico del Perú. El movimiento tuvo una profundidad de 9 kilómetros y una intensidad de entre II y III en Chupaca.
Perú registra sismos por la interacción permanente de placas tectónicas
El territorio peruano se ubica en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja con intensa actividad sísmica y volcánica que rodea gran parte del océano Pacífico. En esta área, varias placas tectónicas se desplazan y acumulan tensión durante largos períodos.
En la costa peruana, la principal causa de los grandes terremotos está asociada al proceso de subducción. Este fenómeno ocurre cuando una placa oceánica se introduce por debajo de otra placa continental, lo que genera fricción y acumulación de energía en el subsuelo.
- Los sismos pueden originarse en el contacto entre placas.
- También pueden ocurrir por fallas geológicas dentro del continente.
- La profundidad influye en la forma en que se percibe el movimiento.
- Los movimientos frecuentes no eliminan el riesgo de un terremoto mayor.
La placa de Nazca se hunde bajo la placa Sudamericana frente a la costa peruana
La placa de Nazca es una porción de corteza oceánica situada en el Pacífico oriental. Se desplaza en dirección al continente sudamericano y, frente al Perú, se introduce debajo de la placa Sudamericana en un proceso que ocurre a escala geológica.
La placa Sudamericana, en cambio, sostiene gran parte del continente y tiene características continentales. Su interacción con la placa de Nazca explica la formación de la cordillera de los Andes, la actividad volcánica del sur peruano y buena parte de los sismos que se registran en el país.
- La placa de Nazca es oceánica y se ubica bajo el Pacífico.
- La placa Sudamericana es continental y abarca gran parte de América del Sur.
- La subducción genera tensión en el límite entre ambas.
- Cuando la energía acumulada se libera, puede producirse un terremoto.
Lima y Callao acumulan cerca de 280 años de silencio sísmico desde 1746
Especialistas del IGP han advertido sobre el silencio sísmico en el segmento costero frente a Lima y Callao. El concepto alude al tiempo transcurrido sin un gran terremoto que libere la energía acumulada en una determinada zona de contacto entre placas.
El último gran terremoto y tsunami que afectó Lima y Callao ocurrió el 28 de octubre de 1746. Desde entonces han pasado cerca de 280 años, una cifra que mantiene la atención de la comunidad científica y de las autoridades encargadas de la gestión del riesgo.
- El silencio sísmico no permite fijar una fecha para un terremoto.
- La acumulación de energía debe ser objeto de monitoreo científico.
- La preparación de viviendas, familias e instituciones reduce riesgos.
- Lima y Callao concentran una parte importante de la población del país.
Durante un terremoto se debe mantener la calma y protegerse en una zona segura
Ante un sismo fuerte, las autoridades recomiendan conservar la calma y ubicarse en una zona segura previamente identificada dentro del inmueble. No se debe correr hacia escaleras, ascensores o salidas mientras el movimiento está en curso, salvo que la estructura presente un peligro inmediato.
Una vez que termine el sismo, corresponde evacuar con orden hacia un punto de reunión establecido. También se debe verificar si hay personas heridas, cortar el suministro de gas y electricidad si existen daños visibles y mantenerse atento a las instrucciones oficiales.
- Aléjese de ventanas, vidrios y objetos que puedan caer.
- Protéjase debajo de una mesa resistente o junto a una columna.
- No use ascensores durante ni después del movimiento.
- Evacúe por rutas señalizadas cuando termine el sismo.
- Si está en la costa, evalúe dirigirse a zonas altas ante una alerta de tsunami.
La mochila de emergencia debe incluir suministros para las primeras 24 horas
La mochila de emergencia permite contar con artículos básicos ante un terremoto u otro desastre. Debe permanecer en un lugar accesible, estar identificada por todos los integrantes de la familia y revisarse de forma periódica para reemplazar productos vencidos.
El contenido debe adaptarse a las necesidades de cada hogar. Familias con bebés, adultos mayores, personas con discapacidad o pacientes que requieren tratamientos médicos deben agregar insumos específicos, documentos y medicamentos indispensables.
- Agua embotellada y alimentos no perecibles.
- Linterna, radio portátil, pilas y silbato.
- Botiquín de primeros auxilios y medicamentos personales.
- Mascarillas, alcohol en gel, mantas y ropa de abrigo.
- Copias de documentos, dinero en efectivo y teléfonos de emergencia.
Los movimientos ocurrieron en el mismo sector de Junín y a más de 120 kilómetros de profundidad
La cercanía entre ambos epicentros y la diferencia de apenas dos kilómetros en la profundidad sitúan a los dos movimientos dentro de un mismo sector geográfico. El registro de un evento de magnitud 5,0 después del sismo principal de 6,7 requiere seguimiento técnico para determinar la relación entre ambos, una evaluación que corresponde al IGP a partir de sus redes de monitoreo y del análisis de las señales sísmicas.
La profundidad de 129 kilómetros del primer sismo resulta relevante para explicar su percepción en superficie. Los movimientos profundos pueden sentirse en zonas amplias, debido a que las ondas sísmicas se propagan a través del interior de la Tierra, aunque suelen generar efectos distintos a los sismos superficiales que ocurren cerca de áreas urbanas.
La intensidad V reportada en Junín para el primer evento indica que el temblor fue percibido con fuerza por la población, mientras que el segundo alcanzó intensidad III, un nivel menor. La magnitud mide la energía liberada en el foco sísmico; la intensidad, en cambio, describe los efectos que el movimiento produce en una localidad determinada.
Sismo en Junín
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 5,0 a las 00:12 del sábado 21 de noviembre, con epicentro a 30 kilómetros al noroeste de Junín, en la región Junín. El movimiento tuvo una profundidad de 127 kilómetros y alcanzó una intensidad III en la ciudad de Junín, según el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0819