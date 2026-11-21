Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el evento principal ocurrió a las 19:09 del viernes 20 de noviembre, con epicentro a 30 kilómetros al noroeste de Junín. El sismo alcanzó una magnitud de 6,7 y tuvo una profundidad de 129 kilómetros, de acuerdo con el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0818.

A las 00:12 del sábado 21 de noviembre, el organismo detectó un segundo movimiento de magnitud 5,0, localizado también a 30 kilómetros al noroeste de Junín y a 127 kilómetros de profundidad. La coincidencia en la ubicación y en la profundidad muestra una concentración de actividad sísmica en el área, aunque corresponde al IGP determinar si ambos eventos forman parte de una misma secuencia.