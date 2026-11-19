Willyrex probó la gastronomía peruana: el youtuber español publicó el 17 de noviembre de 2026 un video dedicado a la comida del Perú. Composición: Infobae

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La gastronomía peruana llegó al canal de YouTube de uno de los creadores de contenido españoles más conocidos de habla hispana. Guillermo Díaz Ibáñez, conocido en internet como Willyrex, publicó el 17 de noviembre de 2026 un video dedicado a la comida del Perú, con una degustación de preparaciones tradicionales, bebidas y postres.

La experiencia tuvo lugar en el restaurante Suspir Perú, en Andorra. La propuesta consistió en recorrer distintas expresiones de la cocina peruana a través de una selección de platos que permitió conocer ingredientes, formas de preparación y algunas referencias sobre sus orígenes.

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Durante el encuentro, los representantes del restaurante explicaron las características de cada preparación y compartieron detalles sobre los productos utilizados. La degustación incluyó recetas con papa, ají amarillo, pescado, mariscos, carne y arroz, además de bebidas tradicionales como la chicha morada y el pisco sour.

El recorrido también permitió mostrar la presencia de influencias culturales en la cocina del Perú, especialmente en preparaciones vinculadas con la inmigración china. Entre las recetas que formaron parte del video destacaron el ceviche, la causa limeña, el seco a la norteña, el chaufa y el lomo saltado.

Willyrex conoció la preparación de la papa a la huancaína y la papa rellena

Uno de los primeros platos que recibió el creador español fue la papa a la huancaína. El representante del restaurante explicó que su preparación utiliza papa sancochada y una crema elaborada con ají amarillo y queso. También mencionó el uso de productos peruanos para conservar las características de la receta fuera del país.

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La explicación incluyó una referencia al origen de esta preparación y su relación con las mujeres que ofrecían alimentos a los trabajadores durante la construcción del ferrocarril entre Lima y Huancayo. Según el relato compartido durante el video, la receta pasó posteriormente a Lima, donde adquirió la presentación con crema de ají amarillo.

Willyrex también degustó la papa rellena, una preparación de papa hervida y moldeada con un relleno de carne molida. La pieza se fríe hasta conseguir una cubierta dorada y crujiente. El acompañamiento incluyó una salsa con cebolla morada, tomate y limón.

El encargado de explicar el plato vinculó su historia con la Guerra del Pacífico entre Perú y Chile. Según su relato, las mujeres que preparaban alimentos para los soldados utilizaban la papa como una alternativa práctica para ofrecerles comida durante el conflicto.

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La causa limeña y el ceviche formaron parte de la degustación

Un plato de ceviche peruano servido con camote y choclo se acompaña de limones y un cartel de precios que simboliza la suba de insumos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra de las preparaciones presentadas fue la causa limeña, elaborada con una masa de papa aderezada con ají amarillo, limón y aceite. En esta ocasión, el restaurante la sirvió con pollo como parte del acompañamiento.

La textura de la papa y la combinación con el relleno llamaron la atención durante la degustación. El plato también permitió explicar la importancia de este ingrediente en distintas recetas de la gastronomía peruana.

El ceviche fue otra de las preparaciones centrales del recorrido. El establecimiento presentó una versión con pescado blanco, choclo, camote y chifle. Para esta ocasión utilizó perca como ingrediente principal.

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El representante del restaurante explicó el procedimiento: “A diferencia de otros ceviches que son como los ecuatorianos, el mexicano, esto se marina rápidamente con el limón y rápido se come”.

La preparación también incluyó yuca y otros acompañamientos. Durante la degustación, una integrante del equipo del restaurante recomendó combinar el pescado con el camote y la yuca para conseguir un contraste entre los sabores dulces y ácidos.

El seco a la norteña y el lomo saltado mostraron las influencias de otras culturas

Seco de cabrito a la norteña. (Foto: Captura Pinterest)

La degustación continuó con el seco a la norteña, una receta presentada con cordero, frijoles y arroz. Según la explicación del restaurante, la carne estaba aderezada con chicha de jora, ají amarillo y cilantro.

El plato permitió mostrar una preparación vinculada con la cocina del norte peruano. La salsa y los frijoles fueron parte de los elementos que acompañaron la carne durante la prueba.

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También se presentó el lomo saltado, una receta relacionada con la influencia de la inmigración china en el Perú durante el siglo XIX. El encargado del restaurante explicó que los inmigrantes incorporaron técnicas e ingredientes como el wok y el sillao, que después se combinaron con productos locales.

“En el siglo XIX hubo inmigración china. Entonces ellos trajeron el wok, el sillao y estas cosas”, explicó durante la presentación del plato.

La preparación incluyó carne de res, cebolla, ají amarillo y papas. El arroz también formó parte del acompañamiento, de acuerdo con la explicación sobre la forma tradicional de servir esta receta.

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Otro plato presentado fue el arroz con mariscos, elaborado con arroz largo, ají amarillo y crema de leche. Durante la degustación, Willyrex lo comparó con una paella española por su apariencia y sus ingredientes.

El chaufa y la parihuela completaron el recorrido gastronómico

Arroz chaufa fue de los platillos que más subieron de precio. - Crédito Composición Infobae/iStock/Midagri/OkDiario

La cocina de influencia china también estuvo presente con el arroz chaufa. El restaurante explicó que esta preparación utiliza arroz frito en wok y combina ingredientes como pollo, huevo, cebolla china, cebollino y pimiento.

La receta fue presentada como una expresión de la fusión entre las tradiciones culinarias china y peruana. El uso del wok y la reutilización del arroz forman parte de las características que se explicaron durante el video.

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La parihuela fue otra de las preparaciones incluidas en la degustación. Se trata de una sopa concentrada de mariscos que, en esta ocasión, estuvo acompañada por dorada.

El representante del establecimiento explicó que en Perú existen distintas variedades de pescado que pueden utilizarse en esta receta, según la disponibilidad de productos del océano Pacífico.

La selección también incluyó ají de gallina, una preparación cremosa elaborada con leche, pan y ají amarillo. Como bebida sin alcohol, los participantes probaron un zumo de maracuyá, además de la chicha morada y la Inca Kola.

Mazamorra morada, arroz con leche y suspiro limeño entre los postres

Con ingredientes autóctonos como el maíz morado y la harina de camote, la mazamorra morada ofrece una fusión única de sabores prehispánicos y coloniales. (Andina)

La última parte de la experiencia estuvo dedicada a los postres. La selección incluyó mazamorra morada, arroz con leche, suspiro y cheesecake de maracuyá.

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El representante del restaurante explicó que la mazamorra se prepara a partir del maíz morado utilizado también para elaborar la chicha morada. El arroz con leche, por su parte, incluyó leche, leche condensada, clavo de olor, canela y pasas.

El suspiro fue presentado como un postre elaborado con manjar y claras de huevo, además de un toque de oporto. La cuarta alternativa fue un cheesecake de maracuyá, con una base de galleta molida, una preparación de leche condensada y una cobertura de pulpa de la fruta.

Durante la degustación, Willyrex compartió sus impresiones sobre los platos que probó. El creador de contenido mostró interés por las distintas preparaciones de la cocina peruana, desde las recetas tradicionales con papa hasta las opciones con pescados, mariscos y carnes. Su recorrido gastronómico también incluyó bebidas y postres típicos, en una experiencia que permitió conocer parte de la diversidad culinaria del país.