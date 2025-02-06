Perú

Receta de arroz con mariscos

Receta de arroz con mariscos: una delicia de la cocina peruana para preparar en cualquier momento

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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Descubre cómo preparar el afamado arroz con mariscos, un plato lleno de sabor y tradición en el que cada bocado te transportará a la costa peruana.

Ingredientes para cocinar arroz con mariscos

Para preparar el arroz con mariscos a la manera tradicional peruana necesitaremos los siguientes ingredientes para 4 porciones:

- 2 Cucharadas de aceite vegetal

- 1 Unidad de cebolla roja

- 2 Unidades de dientes de ajo

- 50 Gramos de puré de tomate

- 300 Gramos de mixtura de mariscos

- 50 Gramos de ají amarillo molido fresco sin sal

- 100 mililitros de vino blanco

- 1 Unidad de hoja de laurel

- 2 Tazas de arroz cocido

- 1 Cucharada de culantro picado

- 1 Pizca de sal

- 1 Pizca de pimienta negra

Pasos para la preparación del arroz con mariscos

Una vez tengas todos los ingredientes listos, puedes seguir estos pasos para cocinar esta deliciosa y nutritiva receta, sin gluten y sin pescado:

1. Calentar en una sartén grande el aceite y dorar la cebolla, previamente cortada en cuadritos, por tres minutos.

2. Añadir el ajo picado y seguir cocinando por dos minutos más.

3. Incorporar el ají amarillo en pasta, el puré de tomate, el laurel y el vino blanco. Dejar cocinar por cuatro minutos.

4. Luego de que los ingredientes estén bien mezclados, añadir la mixtura de mariscos, removiendo para asegurar una correcta cocción, y agregar el arroz cocido.

5. Finalmente, sazonar a gusto con sal y pimienta, y añadir el culantro picado.

Calorías

El plato tiene un contenido calórico de 332.6 Kcal por porción, lo que equivale a 1,393 kJ. Un buen aporte de nutrientes para cualquier hora del día.

Además del arroz con mariscos, te invitamos a descubrir otras delicias de la sazón peruana que puedes preparar, como la cena o almuerzo con recetas y otros platos de la cocina peruana fusión.

Recuerda, cocinar es una forma maravillosa de expresar amor y compartir momentos de calidad.

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