Receta de arroz con mariscos

Descubre cómo preparar el afamado arroz con mariscos, un plato lleno de sabor y tradición en el que cada bocado te transportará a la costa peruana.
Ingredientes para cocinar arroz con mariscos
Para preparar el arroz con mariscos a la manera tradicional peruana necesitaremos los siguientes ingredientes para 4 porciones:
- 2 Cucharadas de aceite vegetal
- 1 Unidad de cebolla roja
- 2 Unidades de dientes de ajo
- 50 Gramos de puré de tomate
- 300 Gramos de mixtura de mariscos
- 50 Gramos de ají amarillo molido fresco sin sal
- 100 mililitros de vino blanco
- 1 Unidad de hoja de laurel
- 2 Tazas de arroz cocido
- 1 Cucharada de culantro picado
- 1 Pizca de sal
- 1 Pizca de pimienta negra
Pasos para la preparación del arroz con mariscos
Una vez tengas todos los ingredientes listos, puedes seguir estos pasos para cocinar esta deliciosa y nutritiva receta, sin gluten y sin pescado:
1. Calentar en una sartén grande el aceite y dorar la cebolla, previamente cortada en cuadritos, por tres minutos.
2. Añadir el ajo picado y seguir cocinando por dos minutos más.
3. Incorporar el ají amarillo en pasta, el puré de tomate, el laurel y el vino blanco. Dejar cocinar por cuatro minutos.
4. Luego de que los ingredientes estén bien mezclados, añadir la mixtura de mariscos, removiendo para asegurar una correcta cocción, y agregar el arroz cocido.
5. Finalmente, sazonar a gusto con sal y pimienta, y añadir el culantro picado.
Calorías
El plato tiene un contenido calórico de 332.6 Kcal por porción, lo que equivale a 1,393 kJ. Un buen aporte de nutrientes para cualquier hora del día.
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Recuerda, cocinar es una forma maravillosa de expresar amor y compartir momentos de calidad.