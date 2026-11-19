Roberto Burneo restó importancia a la denuncia constitucional presentada por Renovación Popular y expresó su confianza en que el Congreso evaluará el caso de manera objetiva

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El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, restó importancia este miércoles a la denuncia constitucional presentada por la bancada de Renovación Popular en su contra, luego de que el pleno de la institución aprobara una resolución que impide a Rafael López Aliaga, líder de esa agrupación, volver a ocupar la Alcaldía Metropolitana de Lima durante el periodo 2027-2030.

El magistrado defendió nuevamente la legalidad de la medida y sostuvo que fue adoptada con arreglo a la Constitución y al ordenamiento jurídico vigente.

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“Nosotros respetamos, en este caso, las iniciativas que puedan tener, las denuncias. Espero yo que el Congreso, y confío en que el Congreso, va a actuar objetivamente, ponderando todas las acciones”, declaró al ser consultado sobre la acusación formulada por el partido político.

Seguidamente, insistió en que la resolución cuestionada no responde a una determinación personal, sino al pronunciamiento de un órgano colegiado. En esa línea, aseguró que el pleno evaluó distintos escenarios antes de resolver sobre la eventual sucesión en la Alcaldía de Lima.

El presidente del JNE defendió la legalidad del fallo que impide a Rafael López Aliaga volver a ocupar la Alcaldía de Lima durante el periodo 2027-2030

“Respecto a las decisiones que nosotros hayamos tomado en el marco siempre constitucional y observando la ley, nosotros hemos ponderado todas las situaciones, todos los escenarios y, finalmente, la decisión del pleno, porque no es la decisión del presidente del jurado, sino de un colegiado, de un pleno del jurado, que actúa con debida motivación, ha actuado conforme a lo que indica la Constitución y lo que indica el ordenamiento jurídico”, afirmó.

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Burneo también respaldó el criterio jurídico aplicado por la máxima instancia electoral y aseguró que la restricción establecida en el fallo tiene sustento constitucional. “La Constitución es clarísima en ese sentido”, manifestó al referirse a la prohibición de reelección.

El pronunciamiento se produjo después de que Renovación Popular presentara una denuncia ante la Comisión de Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados contra el titular del JNE. El recurso, suscrito por 12 parlamentarios, entre ellos Norma Yarrow, Roxana Rocha, Diego Bazán, Jorge Zeballos y Javier Cipriani, atribuye al magistrado presuntos delitos de usurpación de funciones y abuso de autoridad.

La agrupación solicita que se autorice el inicio de un proceso penal contra Burneo, así como su destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos durante diez años.

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Durante el diálogo con la prensa, el presidente del organismo electoral también rechazó que el JNE hubiera adelantado opinión sobre el caso, al alegar que su intención fue transmitir un mensaje a las organizaciones políticas y a los electores sobre la importancia de conocer a todos los integrantes de las listas municipales.

El líder de Renovación Popular encabezó un pronunciamiento acompañado de diputados, senadores y alcaldes electos de su agrupación política

“En temas de elecciones municipales se postula a través de listas, que conozcan todas sus listas, porque no solamente por una u otra situación puede pasar de que una persona, que no conocían, porque era parte de la lista, puede fungir de alcalde por vacancia, por otros motivos”, señaló.

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó esta semana el 100 % del cómputo de votos y confirmó que Renovación Popular ocupó el primer lugar en las elecciones municipales de Lima para el periodo 2027-2030, con el 27,685 % de los sufragios.

La agrupación de López Aliaga obtuvo 1.554.928 votos, frente a los 1.505.835 de Avanza País, que postuló al exalcalde de Magdalena Francis Allison y alcanzó el 26,811% de los votos válidos.

Sin embargo, el JNE precisó la semana pasada que quienes aspiren a la primera regiduría en los comicios del 4 de octubre, como el caso del dirigente, no podrán asumir como alcaldes si ocuparon ese puesto en el período previo, lo que impidió su proclamación.

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En consecuencia, la comuna capitalina debe quedar bajo la conducción de Jeanette Alonzo, segunda en la lista de regidores de Renovación Popular.