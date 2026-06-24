Perú

Día del Ceviche: historia del plato bandera del Perú reconocido como Patrimonio de la Humanidad

El plato ha sido impulsado internacionalmente por chefs peruanos, consolidándose en restaurantes de alta cocina en distintos continentes

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El ceviche peruano sufrió transformaciones luego de la inmigración japonesa a finales del siglo XIX.
El ceviche peruano sufrió transformaciones luego de la inmigración japonesa a finales del siglo XIX.

El ceviche es considerado el plato bandera del Perú y uno de los mayores emblemas de su gastronomía. Su relevancia cultural y social ha sido reconocida internacionalmente, especialmente tras su inclusión en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, que destaca las prácticas asociadas a su preparación y consumo como parte de la identidad peruana.

El Día Nacional del Ceviche se celebra cada 28 de junio en el Perú, una fecha instaurada oficialmente para promover su consumo y resaltar su importancia dentro de la cultura gastronómica del país. Esta celebración reúne a restaurantes, familias y chefs que rinden homenaje a un plato que ha trascendido fronteras y se ha convertido en símbolo de la cocina peruana en el mundo.

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El ceviche peruano sufrió transformaciones luego de la inmigración japonesa a finales del siglo XIX.
El ceviche peruano sufrió transformaciones luego de la inmigración japonesa a finales del siglo XIX.

Origen e identidad del ceviche peruano

El ceviche es un plato tradicional elaborado a base de pescado crudo marinado en jugo de limón, ají, sal y otros ingredientes locales, una preparación que forma parte de la cocina costera del Perú. Su origen es motivo de diversas interpretaciones históricas, aunque se reconoce que su evolución está ligada al aprovechamiento del pescado fresco en las regiones del litoral peruano.

Con el paso del tiempo, el ceviche se consolidó como una expresión de la identidad nacional y un reflejo de la diversidad cultural del país, integrando influencias indígenas y técnicas culinarias que han sido transmitidas de generación en generación.

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Platos de la gastronomía peruana, como el ceviche, son muy importantes para el mercado pesquero en Perú.
Platos de la gastronomía peruana, como el ceviche, son muy importantes para el mercado pesquero en Perú. Foto: Recetas Peruanas

Reconocimiento internacional

En 2023, la UNESCO reconoció las prácticas y significados asociados a la preparación y consumo del ceviche como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, resaltando su valor cultural y su importancia como elemento representativo del Perú.

Este reconocimiento reforzó la proyección internacional del plato, que hoy es servido en restaurantes de alta cocina en distintas partes del mundo. Además, la gastronomía peruana ha ganado prestigio global en las últimas décadas, con el ceviche como uno de sus principales embajadores culinarios.

El impacto del ceviche también se refleja en su presencia en festivales gastronómicos internacionales, publicaciones especializadas y rankings culinarios que destacan la riqueza de la cocina peruana.

Ceviche peruano
Ceviche peruano, ahora Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (ShutterStock)

Ingredientes del ceviche peruano

La receta del ceviche varía según la región, pero mantiene una base común de ingredientes frescos y sencillos que resaltan el sabor del pescado. Entre los principales se encuentran:

  • Pescado fresco (como corvina, lenguado o bonito)
  • Jugo de limón
  • Ají limo o ají amarillo
  • Cebolla roja
  • Sal al gusto
  • Culantro fresco picado
  • Camote y choclo como acompañamiento tradicional

Estos elementos forman parte esencial del equilibrio de sabores que caracteriza al ceviche peruano, donde la acidez, el picante y la frescura se combinan en un solo plato.

TikTok - redes sociales - cebiche - España - Madrid - historias - Perú - 16 noviembre
En Madrid, una joven austriaca se enamora del ceviche peruano y lo comparte en TikTok, generando un eco global de admiración por la cocina peruana y su destacada delicia culinaria. (Andina)

Preparación del ceviche peruano

La preparación del ceviche es rápida, pero requiere precisión en el corte del pescado y el equilibrio de los ingredientes. A continuación, el proceso tradicional:

  • Cortar el pescado fresco en cubos medianos y colocarlo en un recipiente frío.
  • Exprimir limones frescos sobre el pescado hasta cubrirlo parcialmente.
  • Agregar sal y mezclar suavemente para iniciar la “cocción” en ácido cítrico.
  • Incorporar ají limo picado según el nivel de picante deseado.
  • Añadir cebolla roja cortada en juliana fina previamente lavada.
  • Mezclar y dejar reposar unos minutos hasta que el pescado cambie de textura.
  • Servir acompañado de camote sancochado, choclo y hojas de lechuga.

Este proceso resalta la simplicidad del plato, pero también la importancia de la frescura de los ingredientes, considerado el factor clave para su calidad.

Ceviche peruano es considerado Patrimonio de la Humanidad. (Foto: Difusión/FB)
Ceviche peruano es considerado Patrimonio de la Humanidad. (Foto: Difusión/FB)

Símbolo de la cocina peruana

Hoy en día, el ceviche no solo es un plato tradicional, sino también un símbolo de identidad nacional y orgullo cultural. Su presencia en celebraciones, ferias gastronómicas y restaurantes internacionales reafirma su papel como uno de los grandes aportes del Perú a la cocina mundial.

Cada 28 de junio, el país celebra su historia, su sabor y su legado, recordando que el ceviche es mucho más que una receta: es una expresión viva de la cultura peruana.

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