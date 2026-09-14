Receta de papa a la huancaína

Papa a la huancaína. Créditos: Perú Travel.

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La papa a la huancaína es uno de los platos más representativos de la gastronomía peruana. Se prepara con papas sancochadas cubiertas con una cremosa salsa de ají amarillo, queso fresco y leche evaporada, y tradicionalmente se sirve sobre hojas de lechuga con huevo duro, aceitunas negras y choclo.

Ingredientes para 4 personas

Para la papa a la huancaína

1 kg de papa amarilla o papa blanca

4 ajíes amarillos frescos

200 g de queso fresco

½ taza de leche evaporada

4 galletas de soda

¼ de taza de aceite vegetal

½ cebolla pequeña

1 diente de ajo

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Para servir

4 huevos

8 aceitunas negras

4 hojas grandes de lechuga

1 choclo cocido, desgranado

Perejil picado, opcional

Cómo preparar papa a la huancaína

1. Cocinar las papas

Lava bien las papas y cocínalas enteras, con cáscara, en una olla con abundante agua y una pizca de sal.

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Cocina hasta que estén tiernas al pincharlas con un tenedor.

Escúrrelas, deja que se enfríen ligeramente, pélalas y córtalas en rodajas gruesas.

2. Preparar el ají amarillo

Lava los ajíes amarillos, córtalos y retira las semillas y las venas.

Si quieres una salsa menos picante, puedes blanquear los ajíes en agua hirviendo durante unos minutos y repetir el proceso con agua limpia.

Escúrrelos bien.

3. Preparar el aderezo

Calienta un poco del aceite en una sartén.

Agrega la cebolla cortada en trozos y el ajo. Sofríe a fuego medio hasta que la cebolla esté transparente.

Incorpora el ají amarillo y cocina durante unos minutos para suavizar su sabor.

4. Licuar la salsa huancaína

Coloca en la licuadora el ají amarillo preparado, la cebolla, el ajo, el queso fresco, la leche evaporada, las galletas de soda y el aceite restante.

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Licúa hasta obtener una salsa cremosa y homogénea.

Si la salsa está demasiado espesa, agrega un poco más de leche evaporada. Si está demasiado líquida, puedes incorporar otra galleta de soda.

Prueba y ajusta la sal.

5. Cocinar los huevos

Coloca los huevos en una olla con agua y cocínalos durante aproximadamente 10 minutos desde que el agua comienza a hervir.

Enfríalos, pélalos y córtalos por la mitad.

6. Armar el plato

Coloca una hoja de lechuga en cada plato.

Añade las rodajas de papa y cúbrelas generosamente con la salsa huancaína.

Decora con medio huevo duro, aceitunas negras y choclo desgranado.

Puedes terminar con un poco de perejil picado.

Secretos para una buena papa a la huancaína

Usa ají amarillo fresco: es el ingrediente que proporciona el sabor característico de la salsa.

Retira las venas y semillas si prefieres reducir el picante.

No exageres con las galletas: deben ayudar a espesar la salsa sin que llegue a tener sabor predominante a galleta.

El queso fresco aporta cremosidad y sabor.

Si la salsa queda demasiado espesa, agrega leche evaporada poco a poco.

Si queda demasiado líquida, agrega una pequeña cantidad adicional de queso o galleta de soda.

Para un sabor más intenso, puedes dejar reposar la salsa en refrigeración durante unos minutos antes de servir.

¿Con qué se acompaña la papa a la huancaína?

La presentación tradicional incluye:

Huevo duro.

Aceitunas negras.

Hojas de lechuga.

Choclo cocido.

También puede formar parte de una causa limeña, arroz con pollo, pollo a la brasa o una mesa de comida criolla peruana.

Variaciones

Papa a la huancaína sin picante

Utiliza ají amarillo previamente hervido y retira completamente las venas y semillas. También puedes reducir la cantidad de ají y compensar con queso fresco.

Papa a la huancaína más picante

Conserva parte de las venas y semillas del ají amarillo o agrega un pequeño trozo de rocoto al momento de licuar.

Salsa huancaína sin galletas

Puedes preparar la salsa sin galletas de soda y aumentar ligeramente la cantidad de queso fresco para obtener una textura cremosa.

Preguntas frecuentes

¿Qué lleva la papa a la huancaína?

La receta tradicional lleva papa sancochada y una salsa preparada con ají amarillo, queso fresco, leche evaporada, galletas de soda, cebolla, ajo y aceite. Se acompaña con huevo duro, aceitunas, lechuga y choclo.

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¿Qué papa es mejor para la papa a la huancaína?

La papa amarilla es una excelente opción porque tiene una textura suave y cremosa. También puedes utilizar papa blanca.

¿Cómo hacer que la salsa huancaína no quede picante?

Retira las semillas y venas del ají amarillo y, si deseas reducir aún más el picante, blanquea los ajíes antes de preparar la salsa.

¿Por qué se usan galletas de soda en la salsa huancaína?

Las galletas ayudan a espesar la salsa y contribuyen a conseguir la textura cremosa característica de muchas preparaciones caseras.

¿Se puede preparar la salsa huancaína con anticipación?

Sí. Puedes preparar la salsa y conservarla refrigerada en un recipiente cerrado. Antes de servir, remuévela y ajusta su textura con un poco de leche evaporada si fuera necesario.

Información de la receta

Preparación: 20 minutos

Cocción: 25 minutos

Tiempo total: 45 minutos

Porciones: 4

Dificultad: Fácil

Información nutricional aproximada por porción

Calorías: 430 kcal

Proteínas: 16 g

Carbohidratos: 48 g

Grasas: 21 g

Los valores nutricionales son aproximados y pueden variar según las cantidades.