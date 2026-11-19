Un taller de confección textil ilustra la entrega de un subsidio estatal de 100 soles destinado a proteger el empleo en las microempresas de Perú frente al fenómeno de El Niño. (Infobae Perú/Agencia Andina)

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El Gobierno peruano autorizó la transferencia de hasta 29 millones de soles para financiar un subsidio extraordinario de 100 soles por cada trabajador formal en microempresas afectadas por el fenómeno de El Niño. La medida, oficializada el 18 de noviembre, busca sostener el empleo en los negocios más pequeños frente al aumento de costos y las alteraciones en la producción y el abastecimiento que provoca el fenómeno climático.

El apoyo se entregará por única vez y el monto final dependerá del número de trabajadores elegibles que cada microempresa tenga registrados en su planilla. Según Andina, la agencia oficial de noticias del Estado peruano, la iniciativa se enmarca en la respuesta articulada de distintas entidades del Gobierno para contener el impacto económico del fenómeno sobre el tejido empresarial más vulnerable.

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El dueño de una microempresa en Perú entrega billetes de cien soles a dos trabajadores en el marco del subsidio ante el fenómeno El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Requisitos para acceder al subsidio

Para calificar, las microempresas deben registrar ventas anuales de hasta 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y contar con entre dos y 10 trabajadores declarados en la Planilla Electrónica de agosto de 2026, presentada hasta el 30 de setiembre. El cumplimiento de estos topes de tamaño y facturación constituye el primer filtro de elegibilidad que aplicará el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

Además de los requisitos de tamaño, las empresas deben tener al día sus obligaciones formales: haber declarado los aportes a EsSalud y las retenciones del impuesto a la renta de quinta categoría que correspondan, contar con Registro Único de Contribuyentes (RUC) activo y mantener domicilio fiscal habido al 30 de setiembre. La combinación de estos criterios apunta a que el beneficio llegue exclusivamente a negocios formales y en regla con sus obligaciones tributarias y laborales.

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El Gobierno de Perú establece un subsidio de 29 millones de soles con requisitos y pasos de cobro para microempresas afectadas por El Niño, según informa Infobae. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cálculo y pago del subsidio

El cálculo del subsidio considera a los trabajadores que generan rentas de quinta categoría, cuya remuneración básica mensual declarada en agosto haya sido de 1.130 soles y que mantengan una relación laboral vigente con su empleador a la fecha de publicación del decreto. Esta referencia salarial no modifica la obligación de pagar el sueldo mínimo vigente ni de cumplir con los beneficios laborales y aportes correspondientes, según precisó la agencia estatal.

El MTPE publicará en su página web institucional la relación de microempresas beneficiarias junto con los montos que les corresponden. A partir del día siguiente de esa publicación, las empresas tendrán cinco días hábiles para informar su Código de Cuenta Interbancario (CCI) a través de la opción “CCI Único” de Sunat Operaciones en Línea, con una cuenta en moneda nacional habilitada a nombre de la microempresa. La norma contempla también la apertura de cuentas en los casos en que el CCI no haya sido validado, haya sido rechazado o la empresa carezca de una cuenta en las condiciones previstas.

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Una comerciante gestiona el cobro de un subsidio estatal para trabajadores de microempresas mediante una computadora portátil y una tarjeta bancaria en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿De dónde salen los fondos?

El financiamiento del subsidio proviene de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que transferirá los recursos al MTPE para su ejecución. Una vez verificados los datos de las cuentas bancarias informadas por las empresas, el sector Trabajo enviará al Banco de la Nación la orden de pago correspondiente para que realice los depósitos directamente a los beneficiarios.

Con esta disposición, el Gobierno refuerza su respuesta frente a El Niño a través del trabajo conjunto entre el MEF, el MTPE, la Sunat y el Banco de la Nación. El objetivo declarado es que las microempresas mantengan sus operaciones activas y que los trabajadores conserven los ingresos que sostienen a sus familias durante el periodo de mayor afectación del fenómeno.

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