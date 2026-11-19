Selene se dirigía a la iglesia cuando el paso de la comitiva papal interrumpió el tránsito en Reque. Decidió acercarse al puente y terminó recibiendo la bendición del pontífice junto a sus padres

Guardar

Selene se dirigía a la catedral Santa María de Chiclayo para casarse con Enrique cuando el tránsito quedó interrumpido por el desplazamiento del papa León XIV hacia Zaña, donde el pontífice clausuraría el Año Jubilar instituido con motivo de los 300 años de la canonización de santo Toribio de Mogrovejo.

En lugar de de esperar el restablecimiento del tránsito, se acercó al puente de Reque para ver la comitiva, sin imaginar que recibiría la bendición de León XIV junto a sus padres, pocas horas antes de su boda, en una escena que concentró la atención durante la gira papal al norte del país.

PUBLICIDAD

“Yo estaba en un local de Reque, alistándome para mi boda de las cinco de la tarde. Cuando aproximadamente a las cuatro salí, en plena carretera no había pase porque estaban esperando al papa”, relató en declaraciones al medio local Sol TV.

Ante la interrupción del tránsito, Selene decidió dirigirse al puente con la intención de verlo y logró que el vehículo en el que viajaba redujera la marcha para saludarla. “Todo fue mágico, fue algo que realmente no esperé, una bendición muy grande”, expresó al recordar el encuentro. “Mi mente simplemente estaba: quiero verlo, quiero verlo, quiero que me vea”, añadió.

PUBLICIDAD

Regresó a Roma tras seis días en Perú: el avión papal partió del aeropuerto Jorge Chávez el 16 de noviembre, a las 14:29 horas, para un vuelo de 12 horas y 38 minutos

El gesto de León XIV tuvo un significado especial porque ocurrió poco antes de que Selene y Enrique intercambiaran sus votos, tras una boda que estuvo a punto de postergarse por la muerte de la tía de ella, quien sería la madrina.

Enrique contó a la misma televisora que el congestionamiento también demoró su llegada a la iglesia y temió no alcanzar a tiempo la ceremonia. “Nos agarró todo el tráfico y estaba triste, esperando que el papa pase también para que se pueda habilitar el tráfico y poder llegar rápido”, dijo al detallara que permaneció en el altar durante varios minutos mientras aguardaba a la novia.

PUBLICIDAD

“Cuando llega, me dice: ‘Fui bendecida por el papa’. Y yo no lo podía creer, en realidad”, recordó.

En Zaña, localidad donde murió santo Toribio, León XIV recordó a las generaciones de africanos que fueron arrancados de sus hogares y sometidos a la esclavitud, así como los sufrimientos y las humillaciones que padecieron.

Volvió al país donde construyó gran parte de su trayectoria: Robert Prevost vivió en Perú durante más de dos décadas, desde su llegada como misionero en 1982 hasta su partida al Vaticano en 2023

El lunes 16 de noviembre, el pontífice regresó a Roma tras una visita de seis días a Perú, país del que adquirió la nacionalidad y donde vivió durante más de dos décadas, en distintos periodos, desde su llegada como misionero en 1982 hasta 2023, cuando Francisco lo convocó al Vaticano, después de ocho años al frente de la diócesis de Chiclayo.

PUBLICIDAD

El avión que trasladó a Robert Prevost despegó del aeropuerto internacional Jorge Chávez de Lima a las 14:29 horas, para un trayecto de 12 horas y 38 minutos. Su partida marcó el cierre de su primera gira por América Latina, que también comprendió escalas en Uruguay y Argentina.

La visita representó el regreso del pontífice a su país adoptivo apenas tres semanas después de someterse a una operación en Roma por un cáncer de pulmón.