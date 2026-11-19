Jóvenes acceden a estudios superiores financiados por el Estado con Beca 18-2027. (Foto: Agencia Andina)

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El examen de preselección de Beca 18-2027 tendrá una lista de objetos prohibidos que los postulantes deberán revisar antes de acudir a sus respectivos locales de evaluación. El Pronabec advirtió que los jóvenes solo podrán ingresar con tres elementos: su documento nacional de identidad (DNI), un lápiz 2B y un borrador. Cualquier artículo adicional estará restringido, incluso si se trata de accesorios de uso cotidiano.

Entre los objetos que no podrán llevar figuran celulares, audífonos, relojes inteligentes, laptops, tablets, cámaras fotográficas, mochilas, carteras y hasta joyas. Como parte de las medidas de seguridad, todos los participantes pasarán por un detector de metales antes de ingresar a los establecimientos.

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La evaluación se realizará este domingo 22 de noviembre en 109 locales distribuidos en todas las regiones del Perú. Los más de 59.000 postulantes aptos podrán ingresar desde las 7:00 a. m. hasta las 8:20 a. m., horario establecido para el acceso a los centros de evaluación.

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Celulares, mochilas y otros objetos prohibidos en el examen de Beca 18

La lista de artículos restringidos incluye diversos dispositivos electrónicos que los jóvenes suelen llevar consigo. El Pronabec precisó que no se permitirá el ingreso de celulares, reproductores de sonido, cámaras fotográficas o de video, grabadoras, audífonos, laptops, tablets, relojes inteligentes ni memorias USB.

Tampoco estarán permitidos los cuadernos, las hojas de papel ni los objetos utilizados para transportar pertenencias. Entre estos últimos figuran carteras, bolsas, maletines, monederos, mochilas y canguros.

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La prohibición alcanza también a los alimentos y bebidas. Los postulantes deberán evitar llevar cualquier producto de esta naturaleza, así como otros objetos que no formen parte de los tres elementos autorizados para rendir la evaluación.

Otro grupo de artículos restringidos corresponde a los accesorios personales. Los jóvenes no podrán ingresar con portalentes, aretes, correas, collares, pulseras, anillos, espejos, guantes, gorras, bufandas ni lentes oscuros. La medida también comprende otros objetos metálicos.

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Postulantes deberán ingresar con la cabeza descubierta y el cabello recogido

Las disposiciones del Pronabec también contemplan condiciones sobre la presentación de los participantes durante la evaluación. Los jóvenes deberán ingresar y permanecer en el establecimiento con la cabeza descubierta y el cabello recogido, de ser el caso.

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A estas indicaciones se suma el control mediante detectores de metales, por el que deberán pasar todos los postulantes antes de acceder a sus respectivos locales.

La institución recomendó revisar las restricciones antes de salir de casa para evitar inconvenientes durante el proceso de identificación e ingreso. Llevar objetos no autorizados puede comprometer la participación en el examen, incluso si el personal advierte al postulante sobre la prohibición antes de entrar.

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Estas son las faltas que pueden descalificar a los postulantes

El Pronabec estableció distintas causales de descalificación para quienes rindan el Examen Nacional de Preselección. Entre ellas se encuentra presentarse en evidente estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes, así como generar disturbios dentro o fuera del local de evaluación.

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También serán separados del proceso quienes impidan su identificación, recurran a la suplantación o permitan que otra persona rinda la prueba en su lugar. Portar objetos prohibidos pese a las indicaciones del personal encargado también figura entre las faltas sancionables.

El plagio y la difusión parcial o total del contenido del examen, ya sea por medios físicos o virtuales, completan la relación de conductas que pueden ocasionar la descalificación.

Los participantes deberán marcar completamente el círculo de la respuesta elegida en la ficha correspondiente, utilizando únicamente lápiz 2B. Este procedimiento es indispensable para que su participación sea considerada válida.

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A qué hora será el examen de Beca 18 y cuándo publicarán los resultados

La prueba se desarrollará este domingo 22 de noviembre en 109 locales habilitados a nivel nacional. El ingreso estará permitido entre las 7:00 a. m. y las 8:20 a. m., por lo que los postulantes deberán acudir con anticipación y llevar únicamente los artículos autorizados.

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El examen consta de 60 preguntas sobre competencias matemáticas y lectoras, con una calificación máxima de 120 puntos. Para continuar en el concurso, los participantes deberán alcanzar al menos 84 puntos en la modalidad Ordinaria y 66 puntos en las modalidades especiales.

La convocatoria ofrece 6.000 becas para estudiar en universidades, institutos y escuelas de educación superior. Los resultados de preselección se publicarán el 23 de diciembre en la página oficial del Pronabec.