Fredemype pidió al Congreso evaluar una interpelación contra el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, por retrasos y deficiencias en Compras a MYPErú

Guardar

El Frente Nacional de Defensa de la MYPE (Fredemype) solicitó este jueves al Congreso evaluar una moción de interpelación contra el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, debido a los “retrasos y deficiencias operativas” del programa Compras a MYPErú y a los cuestionamientos sobre anteriores adquisiciones de insumos y servicios logísticos destinados a la distribución de kits escolares.

A través de un pronunciamiento, el gremio también pidió a la Comisión de MYPE y Cooperativas convocar al titular del sector para que explique los problemas registrados en las convocatorias, adjudicaciones, entregas y pagos a los pequeños productores. Asimismo, instó a la Comisión de Fiscalización y Contraloría a disponer acciones de control sobre la gestión del programa.

PUBLICIDAD

La organización planteó que, de encontrarse elementos suficientes, ambas instancias promuevan las investigaciones correspondientes y adopten medidas de fiscalización política, incluida la adeherencia a una eventual interpelación a Requejo en el Parlamento.

Uno de los principales cuestionamientos se refiere a la anterior convocatoria para fabricar kits escolares. Al citar información de la Contraloría, Fredemype recordó que, en mayo pasado, permanecían almacenados 448.875 paquetes en depósitos del Núcleo Ejecutor de Compras Textil y Confecciones, ubicado en Lurín, evidencia de “la falta de distribución y contratación del servicio de transporte”.

El gremio solicitó que las comisiones de MYPE y Cooperativas, y de Fiscalización y Contraloría, investiguen convocatorias, adjudicaciones, entregas y pagos del programa

A este caso se suman denuncias sobre presuntas irregularidades en la adquisición de pallets y cajas de cartón corrugado. Según el gremio, se habrían contratado proveedores sin capacidad real de abastecimiento o presuntamente ficticios, con un perjuicio económico estimado en aproximadamente S/2 millones, y ocurrido posibles sobrevaloraciones en los servicios de traslado.

PUBLICIDAD

Fredemype demandó que estos hechos sean investigados y se establezcan las eventuales responsabilidades administrativas, civiles o penales. Además, solicitó al Parlamento requerir documentación sobre los procedimientos de selección de proveedores, la adjudicación de lotes productivos, la contratación de servicios logísticos y la ejecución de los fondos públicos.

Exigen concretar la compra de kits escolares en diciembre

El pronunciamiento también reclama que la adquisición de kits escolares a las MYPE se concrete durante diciembre, en cumplimiento del compromiso anunciado por la presidenta Keiko Fujimori.

El gremio considera que las compras estatales representan una oportunidad de ingresos y generación de empleo para miles de talleres que atraviesan dificultades económicas. Advirtió que los fabricantes no tuvieron campaña de invierno este año y que las ventas de la temporada navideña tampoco alcanzarían los niveles registrados en periodos anteriores.

PUBLICIDAD

Fredemype denunció presuntas irregularidades en la compra de pallets y cajas, además de posibles sobrevaloraciones en servicios logísticos, con un perjuicio estimado en S/2 millones

“El Estado tiene la oportunidad de convertir la compra de kits escolares en una verdadera herramienta de reactivación económica, inclusión productiva y protección de las MYPE frente a los efectos del cambio climático y la crisis económica”, se lee en el pronunciamiento, que informa además de un plantón en los exteriores del Congreso para los próximos días.

En ese escenario, cuestionó las demoras en las convocatorias y los procedimientos de adquisición y adjudicación. Señaló que los pequeños empresarios requieren plazos definidos para organizar su producción y cumplir sus compromisos comerciales, ante la emergencia de 120 días declarada para el sector textil y de confecciones, cuya producción cayó 9,9% entre enero y julio de 2026 y cuya capacidad instalada se redujo al 58,4%.

PUBLICIDAD

Frente a este panorama, Fredemype pidió a la cartera transparentar el presupuesto, los plazos, los responsables y las metas del plan de reactivación textil, así como informar sobre el destino de los S/1,12 millones previstos para Compras a MYPErú en el próximo ejercicio fiscal.