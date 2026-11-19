Durante la emisión del programa Amor y Fuego, los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre abordaron la situación sentimental de Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau. En el espacio televisivo se difundieron imágenes que muestran a ambos compartiendo en un club, contrastando con afirmaciones sobre una separación definitiva. En la transmisión se analizaron mensajes privados atribuidos a Cornejo y testimonios de fuentes cercanas sobre el estado real de la relación. Video: Willax TV / Amor y Fuego

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Rodrigo González cuestionó públicamente la versión de ruptura que Silvia Cornejo sostuvo ante las cámaras y reveló que personas cercanas a la pareja le confirmaron que la relación con Jean Paul Gabuteau nunca llegó a terminar. La revelación se produjo en pleno programa ‘Amor y Fuego’, luego de que el espacio televisivo difundiera nuevas imágenes de ambos juntos pese al anuncio de separación que la exconductora había hecho meses atrás.

El conductor, conocido como ‘Peluchín’, expuso la contradicción entre lo que Cornejo le habría dicho en privado a la producción y lo que, según sus averiguaciones, ocurre en realidad entre la expareja.

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La infidencia que contradice la versión de Silvia Cornejo

González contó en vivo que el equipo de ‘Amor y Fuego’ mantuvo una conversación privada con Cornejo luego de que las cámaras los captaran compartiendo una mesa durante un intercambio de regalos. Según el conductor, en ese momento la presentadora les aseguró que su vínculo con el empresario estaba cerrado de forma definitiva.

“Esa relación no va más”, habría sido la respuesta que recibió la producción, según relató González. La exconductora, de acuerdo con el testimonio del periodista, pidió además que esa declaración no se difundiera en televisión para evitar conflictos con Gabuteau.

Rodrigo González cuestionó en el programa 'Amor y Fuego' la veracidad sobre el fin de la relación sentimental entre Silvia Cornejo y el empresario Jean Paul Gabuteau.

Sin embargo, González indicó que decidió indagar por su cuenta entre el entorno cercano de la pareja antes de dar por válida esa versión. El resultado de esa búsqueda contradijo lo que la propia Cornejo había transmitido en privado. “Me fui y busqué todo tipo de información y cercana información y consulté a gente muy cercana a la pareja y sabes lo que me respondieron, ‘nunca terminaron’, pero la llamada existió, todos escuchamos en Amor y Fuego”, reveló el conductor.

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La contradicción entre ambas versiones llevó a González a cuestionar abiertamente la honestidad de Cornejo frente a su audiencia. “Me parece de una ausencia absoluta de dignidad. Te juro que esta vez te creí, me siento burlado”, expresó el comunicador, visiblemente molesto por lo que consideró una falta de transparencia de parte de la presentadora.

El episodio que originó la separación y las nuevas imágenes

El quiebre entre Cornejo y Gabuteau se produjo este año, después de que cámaras de televisión captaran al empresario besando a Analía Jiménez mientras la exreina de belleza cursaba un embarazo de su segundo hijo. Tras la difusión de ese ampay, Cornejo anunció públicamente el fin de la relación y precisó que mantendría contacto con el padre de su hijo únicamente por responsabilidades relacionadas con la crianza.

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Esa versión de distanciamiento comenzó a tambalear cuando ‘Amor y Fuego’ difundió nuevas imágenes de la pareja compartiendo un intercambio de regalos, encuentro que, según precisó González, no guardaba relación con asuntos de paternidad. A esa evidencia se sumó una fotografía adicional, enviada por una seguidora del programa, en la que se observa a ambos juntos en un conocido club durante un fin de semana reciente.

Una reportera del programa de televisión 'Amor y Fuego' aborda en la vía pública a la exconductora Silvia Cornejo. Ante las consultas sobre las imágenes recientes que la muestran junto a Jean Paul Gabuteau y el estado de su relación, Cornejo evita ofrecer declaraciones sobre el tema y señala ante el micrófono que no volverá a pronunciarse públicamente antes de ingresar a un inmueble. Video: Willax / Amor y Fuego

Consultada directamente por un reportero del programa sobre si había retomado el vínculo con el empresario, Cornejo evitó pronunciarse sobre las imágenes. “Chicos, no tengo nada que decir. Hace tres meses dije que iba a hablar por una sola vez y saquen lo que saquen yo no voy a hablar más”, respondió la presentadora ante las cámaras.

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Gigi Mitre cuestiona el vínculo y apunta a un interés económico

Gigi Mitre, conductora del mismo programa, respaldó las dudas planteadas por González y fue más allá al calificar la separación anunciada meses atrás como una puesta en escena. “Nunca terminaron, fue puro show. Hubo una discusión, nunca terminaron; por eso se le veía cantando, no se le veía preocupado ni bajoneado, pero si ella le aguanta eso y ella también”, sostuvo la comunicadora.

Mitre cuestionó además que el comportamiento del empresario, pese a las reiteradas infidelidades, pueda considerarse una muestra de afecto genuino hacia Cornejo. “Dice que está enamoradísima de ese sonso, él no está enamorado de ella, si no la respeta, eso no es amor. ¿En qué país eso se llama amor? No es una relación abierta”, señaló.

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La conductora atribuyó la permanencia de Cornejo en la relación a motivaciones económicas, en referencia al estilo de vida que exhibe la expresentadora pese a las sucesivas polémicas sentimentales. “Ella está disfrutando de los beneficios, pero esos gustos de ella, de carteras que valen miles de miles. Con una cartera nomás alimentas a varios niños. Es por el interés que ella está ahí, a estas alturas es por eso, qué horror, de verdad”, concluyó Mitre.