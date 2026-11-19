Autoridades aduaneras intervinieron a un pasajero en el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco que intentaba ingresar al país con más de 37,000 libras esterlinas sin declarar. 24 Horas

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Un control aduanero en el aeropuerto de Cusco permitió detectar el ingreso de una importante suma de dinero en efectivo que no fue declarada ante las autoridades. El caso involucra a un ciudadano peruano que llegó al país desde el Reino Unido y transportaba miles de libras esterlinas distribuidas en distintas partes de sus pertenencias.

La intervención ocurrió en el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete, donde oficiales de Aduanas de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) identificaron al pasajero durante los controles de llegada internacional.

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El dinero estaba oculto tanto en una mochila como en un accesorio que el viajero llevaba adherido al cuerpo. La cantidad detectada ascendió a 37.950 libras esterlinas, monto equivalente a aproximadamente 173.000 soles.

El procedimiento permitió identificar las diferentes formas que utilizó el pasajero para trasladar el efectivo sin declararlo. Tras el hallazgo, la Sunat comunicó el caso a la Policía Nacional del Perú (PNP) y a la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos para las investigaciones correspondientes.

Sunat detectó 17.000 libras esterlinas dentro de una mochila

Aduanas de la Sunat detectó 37.950 libras esterlinas sin declarar durante un control de llegada internacional en el aeropuerto Alejandro Velasco Astete. Difusión

El pasajero llegó a Cusco procedente del Reino Unido, con una escala previa en Bogotá, Colombia. Durante el control en el salón de llegadas, un oficial de Aduanas realizó un procedimiento de perfilamiento y seleccionó al viajero para una inspección más exhaustiva.

La revisión permitió encontrar una primera parte del dinero dentro de su mochila. En ese compartimento transportaba aproximadamente 17.000 libras esterlinas, una fracción importante del total que llevaba consigo.

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El intendente de la Aduana de Cusco, Raúl Guido Machiavello, explicó que la selección del pasajero ocurrió durante las labores de vigilancia en el área de llegadas. Según detalló, el comportamiento del viajero llamó la atención del personal encargado de los controles.

Escáner corporal permitió descubrir el dinero oculto

El ciudadano peruano llegó desde Reino Unido, con una escala previa en Bogotá, Colombia. Difusión

Tras el primer hallazgo, los oficiales continuaron con las verificaciones para determinar si el pasajero transportaba más efectivo en otras partes de sus pertenencias.

Para ello, utilizaron el equipo de escaneo corporal Full Scan, cuya revisión permitió identificar un accesorio adicional tipo canguro que el ciudadano llevaba adherido al cuerpo. En ese compartimento encontraron otra parte de las libras esterlinas.

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La inspección permitió establecer que el dinero no estaba concentrado en un solo lugar, sino distribuido entre la mochila y el accesorio que el pasajero llevaba consigo.

En total, los agentes detectaron 37.950 libras esterlinas sin declarar. Según la equivalencia difundida por la Sunat, la suma representa alrededor de 173.000 soles.

Raúl Guido Machiavello precisó que los pasajeros tienen la obligación de declarar ante Aduanas el dinero en efectivo o los instrumentos financieros que ingresen o salgan del país por encima de los 10.000 dólares.

El funcionario también explicó que existe un límite máximo de 30.000 dólares para el traslado de efectivo bajo las condiciones establecidas por la normativa. Asimismo, aclaró que la obligación de declarar no representa una prohibición para transportar dinero, sino un mecanismo que permite a las autoridades verificar su procedencia y garantizar la transparencia de estas operaciones.

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En ese sentido, el cumplimiento de este requisito permite que los controles aduaneros identifiquen los montos que trasladan los pasajeros durante sus viajes internacionales.

Policía y Fiscalía de Lavado de Activos recibieron información del caso

Después de detectar las 37.950 libras esterlinas, los oficiales de Aduanas de la Sunat comunicaron el hecho a la Policía Nacional del Perú y a la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos.

Ambas instituciones recibieron información sobre la intervención para realizar las diligencias que correspondan y determinar las circunstancias relacionadas con el traslado del efectivo.

El caso quedó bajo conocimiento de las autoridades competentes, mientras las investigaciones deberán establecer el origen del dinero y las posibles responsabilidades vinculadas con su ingreso al territorio peruano sin la declaración correspondiente.

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