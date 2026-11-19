Tras destacar con 12 puntos ante Deportivo Wanka, la jugadora habló de su compromiso con el equipo y valoró la recuperación de una pieza importante para el plantel blanquiazul. (Video: Latina)

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Alianza Lima recuperó la sonrisa en la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Después de sufrir su primera derrota de la temporada ante la Universidad San Martín, el equipo ‘blanquiazul’ respondió con una contundente victoria por 3-0 frente a Deportivo Wanka. Una de las protagonistas del encuentro fue Sandra Ostos, quien arrancó como titular y aportó 12 puntos, convirtiéndose en una de las máximas anotadoras del compromiso.

Tras el partido, en declaraciones a ‘Latina’, la voleibolista expresó su felicidad por el resultado y destacó que el equipo pudo disfrutar nuevamente de su juego. Además, remarcó que el certamen recién arranca y que el plantel debe mantener el esfuerzo para seguir consiguiendo buenos resultados.

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“Estoy superfeliz por el equipo, en realidad. Creo que disfrutamos mucho el partido. Nos disfrutamos hoy día mucho nosotras. Lo necesitábamos. Estamos muy felices porque nosotras trabajamos para estas cosas. Esto es un proceso, el campeonato recién empieza, es superlargo. Vamos a seguir batallando día a día para que el resultado se vea reflejado aquí, que es lo más importante”, manifestó.

Sandra Ostos habló de su titularidad en Alianza Lima

Uno de los temas centrales de la entrevista fue su presencia en el sexteto titular ante Deportivo Wanka. La jugadora dejó en claro que sumar minutos y tener continuidad es uno de sus principales objetivos, pero también remarcó que busca transmitir seguridad a sus compañeras cada vez que le toca estar en la cancha.

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Sandra Ostos tuvo una destacada actuación frente a Deportivo Wanka y espera mantener la continuidad en el equipo blanquiazul. Crédito: FPV

Ostos explicó que trabaja constantemente en los aspectos mental, físico y grupal para estar preparada cuando el comando técnico la necesite. Su actuación ante Wanka, con 12 puntos, respaldó su aporte en una victoria importante para las ‘blanquiazules’.

“Eso es lo que más quiero, siempre lo he dicho. Para mí lo más importante es sumar. Para mí lo más importante es que mi equipo se sienta seguro cuando me tiene dentro del campo y yo trabajo mucho en lo mental, en lo físico, en lo grupal y en lo personal también. Esto es largo y yo lo necesito, estar aquí y bueno, aquí estoy y mi equipo cuenta conmigo, yo sé que cuento con ellos también”, sostuvo.

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La voleibolista también se refirió a la exigencia de la Liga Peruana de Vóley y resaltó que el plantel debe mantener la concentración, especialmente porque tendrá que afrontar nuevos compromisos en pocos días. En ese sentido, consideró importante dejar atrás lo ocurrido ante San Martín y enfocarse en seguir mejorando.

“Esta liga está sensacional. Todos los equipos vienen a jugar. Creo que lo que pasó el fin de semana ya se quedó atrás. Nosotras hemos trabajado con mucha cabeza esta corta semana, porque ahora ya se viene otro partido más. Entonces, esto a disfrutarlo, a seguir trabajando y a seguir comunicándonos, que es lo más importante. Vamos ahora pensando lo que se viene”, agregó.

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Sandra Ostos fue titular y aportó 12 puntos en la victoria de Alianza Lima por 3-0 ante Deportivo Wanka. Crédito: FPV

Sandra Ostos destacó el regreso de Clarivett Yllescas

Finalmente, la jugadora de Alianza Lima se refirió al retorno de Clarivett Yllescas a las canchas luego de superar una lesión. La central volvió a sumar minutos frente a Deportivo Wanka y su presencia representa una noticia importante para el plantel, que espera contar con ella progresivamente durante los próximos encuentros.

Ostos resaltó el valor de Yllescas dentro del grupo y aseguró que todas sus compañeras están comprometidas con acompañarla durante su proceso de recuperación y adaptación física.

“Clari es pieza fundamental en nuestro equipo. La necesitamos mucho también. Ella también mucho más nos necesita y somos ese soporte, ella es nuestro soporte también. Hay que seguir trabajando, seguir apoyándola. El comando técnico y todo el equipo está muy comprometido en eso”, concluyó.

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