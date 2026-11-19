Luis Galarreta afirmó que el papa León XIV se mostró “tranquilo y agradecido” durante su despedida en Lima

Guardar

El jefe del gabinete, Luis Galarreta, afirmó este jueves que el papa León XIV se mostró “tranquilo y agradecido” con el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori durante su despedida en Lima, y deslizó que había comprendido la ausencia de la mandataria en el acto de despedida, debido a su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

En una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Galarreta mencionó que fue una “dicha” despedir “personalmente al papa” y que le informó que Fujimori partió el 15 de noviembre, “a primera hora”, para cumplir actividades oficiales relacionadas con la cumbre de líderes.

PUBLICIDAD

“Tuve la dicha de Dios, por la situación de la presidenta, de despedir a Su Santidad León XIV, a nuestro papa peruano, por decisión de él. En todo momento, agradecido, contento”, manifestó.

“Me preguntó incluso cuándo viajó la presidenta (a China), a qué hora. (...) Y dijo: ‘Ojalá que pueda lograr los objetivos’”, relató en alusión a los cuestionamientos por la decisión de Fujimori de permanecer fuera del país entre el 15 y el 21 de noviembre, cuando todavía no había concluido la visita papal.

“Para aquellos que decían que era un desplante, el papa León XIV, nuestro papa, estaba absolutamente tranquilo. Le deseó suerte al Gobierno cuando se despidió en la escalera también, así que cierro esa parte”, concluyó.

PUBLICIDAD

El jefe del gabinete dijo que despidió personalmente al pontífice porque Keiko Fujimori viajó a China el 15 de noviembre

La mandataria ya había dicho anteriormente que tenía prevista una reunión con el líder chino Xi Jinping el 17 de noviembre, una cita que no fue posible reprogramar, y subrayó la importancia de participar en las actividades de la APEC, que se extienden hasta hoy en Shenzhen.

“Estamos con mucha ilusión y (el papa) va a ser recibido por todos los peruanos”, declaró en su momento, aunque precisó que, “como presidenta, tengo obligaciones de Estado que cumplir”.

Fundada en 1989, la APEC es el principal foro económico de Asia-Pacífico y sirve como plataforma para promover el libre comercio, la inversión, la integración regional y el fomento de la cooperación económica y técnica, entre otros aspectos.

PUBLICIDAD

Según cifras de la organización correspondientes a 2025, los miembros de la APEC suman unos 3.000 millones de habitantes y representan un producto interior bruto (PIB) real de 61,4 billones de dólares estadounidenses, más del 60 % de la economía global.

La presidenta señaló que tenía una reunión con Xi Jinping el 17 de noviembre y que debía participar en las actividades de la APEC en Shenzhen

Desde 1998, el foro cuenta con 21 miembros: Australia, Brunéi, Canadá, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Singapur, Taipéi Chino (Chinese Taipei, nombre con el que participa Taiwán), Tailandia, Estados Unidos y Vietnam.

La organización funciona sobre la base de la cooperación voluntaria y el consenso, ya que sus decisiones no son vinculantes, lo que permite a sus integrantes colaborar de forma más flexible y pragmática.

PUBLICIDAD

Fujimori anunció en la víspera que China donará 15 millones de dólares no reembolsables y otros 7,5 millones de dólares en maquinaria para enfrentar el fenómeno El Niño, y expresó su expectativa de que Japón se sume a estos esfuerzos de cooperación para ayudar al Perú a afrontar las dificultades que podría ocasionar el evento climático.