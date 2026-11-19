Lucciana Pérez avanza a los cuartos de final del W35 de Sao Paulo. Crédito: @puppotenis

Guardar

Lucciana Pérez disputará por novena vez en la temporada los cuartos de final de un torneo profesional. La peruana superó a la neerlandesa Demi Tran (#621 WTA) por 6-2 y 6-0 en el W35 de São Paulo y firmó su segunda victoria consecutiva en el cuadro principal. Triunfo contundente de Pérez para instalarse entre las ocho mejores del certamen brasileño.

La nacional impuso diferencias desde el arranque y trasladó su superioridad al marcador. Pérez ganó 59 puntos frente a los 33 de su rival, una distancia que reflejó el control que ejerció tanto con el saque como desde la devolución. La peruana se llevó 28 puntos al servicio y otros 31 al resto.

PUBLICIDAD

La devolución fue uno de los factores centrales de su clasificación. Pérez ganó 24 de los 33 puntos jugados sobre el primer saque de Tran, con una efectividad del 73%, y además consiguió siete quiebres. La neerlandesa apenas pudo sostener cinco juegos de servicio en el registro del partido y no logró construir una racha que alterara el desarrollo. Siete quiebres en el partido inclinaron el duelo a favor de la representante nacional.

El segundo set expuso con mayor claridad el dominio de la peruana. Tras imponerse por 6-2 en la primera manga, no concedió juegos en el tramo final y completó el 6-0. También consiguió una racha máxima de siete puntos consecutivos, mientras que Tran solo alcanzó una seguidilla de cuatro. Un cierre sin respuestas para la tenista neerlandesa.

PUBLICIDAD

Con solidez desde el fondo de la cancha y aprovechando los errores de su rival, la primera raqueta femenina del Perú resolvió en sets corridos su segundo compromiso en el W35 brasileño.

Pérez volvió a competir en São Paulo después de un mes sin actividad profesional y recuperó ritmo con dos actuaciones sólidas. En la primera ronda superó a la argentina Berta Bonardi por doble 6-2, resultado que anticipó una semana favorable para la jugadora nacional. Ante Tran, elevó su producción y cerró un partido que duró una hora y 22 minutos.

El avance le permite recuperar ocho de los 27 puntos que dejará en la próxima actualización del ranking de la Asociación de Tenis Femenino (WTA), programada para el 30 de noviembre. De momento, se ubica en el #337. Cada triunfo resulta relevante para la peruana en una parte del calendario en la que busca limitar el impacto de los puntos que vencen de la temporada anterior.

PUBLICIDAD

La jugadora de 21 años conocerá este viernes a su próxima oponente. La ganadora del encuentro entre la suiza Marie Mettraux, ubicada en el puesto 483 de la WTA, y la brasileña Maria Carolina Ferreira Turchetto, sin ranking, será su rival en la búsqueda de una plaza en las semifinales. Pérez apunta a disputar su séptima definición de ese tipo en el año.

Brasil le sienta bien a Pérez

Brasil guarda antecedentes favorables para la peruana. En julio de 2025, Pérez enlazó los dos primeros títulos W35 de su carrera en semanas consecutivas sobre arcilla. El primero llegó en Río Claro y el segundo en São Paulo, ciudad a la que ahora regresó con una campaña en busca de otra actuación profunda.

PUBLICIDAD

En 2025, Lucciana Pérez se coronó en Río Claro y Sao Paulo. Crédito: Joao Pires/Institute Sports.

El título de São Paulo tuvo un valor especial porque consolidó una racha que impulsó a la tenista dentro del circuito de la ITF. La superficie y el país volvieron a ofrecerle resultados positivos: ya superó dos rondas sin perder un set y quedó a tres victorias de repetir una consagración. La arcilla brasileña favorece su juego.

A por el primer título individual del 2026

Durante 2026, Pérez disputó dos finales profesionales en individuales y en ambas quedó cerca del título. El 14 de junio, en el W35 de San Gregorio, Italia, cayó ante la argentina Nadia Podoroska por 6-2, 4-6 y 6-7. El partido se resolvió en un tercer set ajustado.

PUBLICIDAD

La segunda definición se produjo el 26 de julio en el W75 de Vacaria, Brasil, donde perdió frente a Julia Riera por 7-5 y 6-0. Ese recorrido representó su actuación más destacada del año en una categoría superior del circuito ITF, aunque no pudo sumar su primera corona individual de la temporada.

San Gregorio sí dejó un trofeo para Pérez, aunque en dobles. La peruana obtuvo ese título y ahora busca trasladar aquella experiencia a la competencia individual. El W35 de São Paulo le ofrece una nueva oportunidad para acercarse a una final y disputar su primer campeonato de singles de 2026.

PUBLICIDAD

Lucciana Pérez junto a Miriana Tona tras ganar la final del W35 de San Gregorio. Crédito: Federación Peruana de Tenis.