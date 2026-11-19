Un niño de seis años murió luego de que una estructura metálica de juegos infantiles cayera sobre él en un parque de Ate. Sus vecinos denuncian el deterioro de las instalaciones y exigen que se investiguen las responsabilidades. Fuente: Latina Noticias

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Un niño de 6 años murió luego de que una estructura metálica de juegos infantiles le cayera encima en un parque de Ate, un hecho que provocó pedidos de justicia de sus familiares, vecinos y compañeros de colegio.

Los deudos sostienen que los juegos del espacio público presentaban un avanzado deterioro y que sus bases metálicas estaban oxidadas. Por ello, cuestionaron la falta de mantenimiento y exigieron que se determinen las responsabilidades por la muerte del menor.

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En las imágenes difundidas por Latina Noticias, la madre del niño expresó el dolor de la familia durante el velorio. “Mi hijo nadie me lo va a devolver. Tenía seis añitos nada más mi hijito”, afirmó.

La madre del menor fallecido declara a la prensa mientras dos hombres inspeccionan las estructuras metálicas deterioradas en un parque infantil de Ate. (Composición: Infobae Perú)

Familia denuncia el deterioro de los juegos infantiles en Ate

La madre recordó las ocasiones en que acudía al parque con su hijo, quien solía jugar y correr junto a sus amigos. “Era tan feliz mi hijo acá con sus amigos jugando, para que pase esta desgracia”, relató.

La mujer atribuyó el accidente al presunto descuido de la Municipalidad de Ate. De acuerdo con la denuncia de los familiares, las estructuras instaladas en el parque tenían partes deterioradas que podían representar un riesgo para los menores que acudían al lugar.

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Vecinos y padres de familia respaldaron ese reclamo. Indicaron que varios juegos infantiles tenían bases y piezas metálicas oxidadas, por lo que pidieron una inspección de las instalaciones y medidas que eviten otro accidente.

Varios residentes inspeccionan la base desprendida de un juego metálico en un parque infantil del distrito de Ate tras el fallecimiento de un menor. (Captura: Latina Noticias)

La familia pide que se establezcan responsabilidades por la muerte del niño

Los parientes del menor solicitaron una investigación sobre las condiciones en las que se encontraba la estructura que cayó sobre el niño. La familia busca que las autoridades determinen si existieron omisiones en el mantenimiento del parque.

La madre también señaló que una representante municipal acudió al velorio para ofrecer apoyo a los deudos. Según contó, la ayuda incluyó la entrega de un nicho, un ataúd y un monto de mil soles para gastos vinculados al sepelio.

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“Era todo, señorita, era nuestra vida”, dijo la mujer al recordar a su hijo, a quien describió como el engreído de la casa. La familia considera que ese respaldo no sustituye la necesidad de esclarecer lo ocurrido y establecer eventuales responsabilidades.

Familiares trasladan el féretro de un niño de seis años fallecido tras el colapso de un juego en Ate, mientras vecinos dialogan con personal municipal en el lugar. (Composición: Infobae Perú)

Compañeros y profesores despidieron al menor entre lágrimas

El dolor por la muerte del niño también alcanzó a su comunidad escolar. Compañeros y profesores participaron en su despedida y acompañaron a los familiares durante las exequias.

El hermano mayor del pequeño mostró un peluche de lobo que recibió como regalo. Contó que le pidió el juguete para usarlo cuando saliera en su moto y que el niño aceptó con una condición: “Ya te lo regalo, pero cuídalo, ¿ya?”.

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La Defensoría del Pueblo exhortó al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú a realizar las diligencias necesarias para esclarecer el caso. Las investigaciones deberán establecer las circunstancias de la caída de la estructura y las responsabilidades que correspondan.