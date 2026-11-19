Luego de no conseguir la victoria que necesitaba ante Melgar, el entrenador también hizo un balance de la temporada y reconoció que hay aspectos por corregir en el club. (Video: L1MAX)

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Alianza Atlético no pudo cerrar la temporada con el resultado que necesitaba. El conjunto de Sullana igualó 1-1 frente a Melgar por la última fecha del Torneo Clausura y ahora deberá esperar el desenlace del partido entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo para conocer si consigue la clasificación a la Copa Sudamericana 2027. Tras el encuentro, el entrenador Federico Urciuoli no ocultó su frustración por quedar a la expectativa de un resultado ajeno.

En conferencia de prensa, el estratega consideró que sus dirigidos hicieron los méritos para llevarse los tres puntos, pero reconoció que el inicio del compromiso les pasó factura. El cuadro arequipeño abrió el marcador en los primeros minutos y, pese a que los ‘churres’ buscaron la igualdad durante gran parte del duelo, recién pudo encontrarla en el tramo final.

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“Hoy teníamos que ganar. Entramos distraídos. Nos costó encontrar el gol del empate rápido. Hicimos todo el desgaste. Tuvimos 32 remates al arco, 70% de posesión y, sin embargo, nos vamos con la amargura de tener que esperar que la ‘U’ gane para poder clasificar a Sudamericana, que lo merecemos, pero ahora no depende de nosotros. Depender de la ‘U’ que le gane a Huancayo es injusto para esta temporada”, manifestó.

¿Qué necesita Alianza Atlético para clasificar a la Copa Sudamericana?

El equipo de Federico Urciuoli necesita que Universitario derrote a Sport Huancayo este domingo 22 de noviembre. Ese resultado permitiría que los sullanenses conserven el último cupo peruano a la Copa Sudamericana 2027. En cambio, si el conjunto huancaíno gana o empata, superará a Alianza Atlético en la tabla acumulada y se quedará con la clasificación.

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Federico Urciuoli expresó su frustración por no depender de sí mismo para clasificar a la Copa Sudamericana. Crédito: LFP

El entrenador también reconoció que hay aspectos por corregir en el club y adelantó que conversará con su equipo de trabajo y con el presidente para evaluar lo ocurrido durante la temporada. En ese sentido, hizo un llamado a seguir empujando el proyecto deportivo, pese a las dificultades que afrontaron.

“Hay muchas cosas para corregir. Seguramente puertas adentro lo haré con mi comando técnico, hablaré con el presidente. Hay mucho empuje, hay muchas ganas. Jugamos toda la temporada sin público. Hay que empujar un poco también, porque por más que yo sea ambicioso, hay cosas que hay que colaborar”, señaló.

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Urciuoli destacó la temporada de Alianza Atlético

Pese a la incertidumbre por la clasificación, Federico Urciuoli defendió el trabajo realizado por su equipo durante el año. El técnico resaltó que Alianza Atlético afrontó simultáneamente varios desafíos, entre ellos su primera participación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, además de competir en el Torneo Apertura, Clausura y la Copa de la Liga.

“Es una temporada en la cual por primera vez en la historia el club compite en fase de grupos de Sudamericana, Apertura, Clausura, Copa de la Liga hasta la final, todo al mismo tiempo. No hay registro de clubes que compitiendo en Copa Sudamericana, peleen el torneo como lo peleamos nosotros hasta faltando dos fechas. Generalmente van a la baja. Generalmente, los clubes que no son grandes van a la baja cuando juegan Copa Sudamericana. Nosotros peleamos todos los frentes”, sostuvo.

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Melgar y Alianza Atlético igualaron 1-1 en Sullana por la última fecha del Torneo Clausura 2026. Crédito: Liga 1.

Finalmente, el entrenador se dirigió a los hinchas de Sullana y reconoció que es complicado explicarles la situación que atraviesa el equipo, especialmente porque no pudieron acompañarlo desde las tribunas durante la temporada. Sin embargo, aseguró que el plantel seguirá luchando por alcanzar los objetivos deportivos.

“Muy difícil hablarle a la gente de Sullana que no puede ingresar al estadio. ¿Qué le puedo decir? Sé que tienen el deseo de ver campeonar al equipo, de volver a clasificar a una Copa, de seguir siendo competitivos. Mientras yo esté al mando de este equipo, lo vamos a pelear todo. Que esperen al domingo que somos merecedores de clasificar a la Copa. Veremos si se da”, concluyó.

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