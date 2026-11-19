El volante nacional de 27 años ha perdido rodaje en el conjunto ’crema’ y, ante las bajas para el duelo frente a Sport huancayo, podría ser parte del equipo titular. Crédito: YouTube Entre Bolas.

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Adrián Quiroz atraviesa un período sin actividad oficial en Universitario, aunque confía en recuperar espacio en la última jornada del Torneo Clausura. Las bajas que tendrá el plantel ’crema’ para visitar a Sporting Huancayo pueden abrirle una posibilidad al mediocampista, quien no participa de un encuentro desde la caída por 4-0 ante Deportivo Garcilaso en Cusco. Quiroz espera su momento en una fecha que puede definir el futuro inmediato del equipo.

El volante de 27 años fue uno de los futbolistas con mejor rendimiento en Los Chankas durante el Torneo Apertura. Ese desempeño le permitió llegar a Universitario con la expectativa de convertirse en una alternativa para la zona media, aunque su adaptación no se reflejó en continuidad dentro del campo. Su última presencia se produjo el 19 de septiembre, en un partido que también derivó en la salida del comando técnico encabezado por Héctor Cúper.

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La llegada de Fabián Bustos no modificó, hasta ahora, el panorama del mediocampista. Quiroz quedó fuera de los partidos posteriores y aguardó su oportunidad desde los entrenamientos en Campo Mar. El volante mantiene expectativa ante la necesidad de cubrir ausencias para el compromiso que se disputará este domingo en Huancayo, donde Universitario buscará un resultado que le permita pelear por el título del Clausura.

“El profesor está pendiente de todos los jugadores, de los que están en lista y los que no están en lista, nos pide que no bajemos los brazos, que en cualquier momento nos puede tocar”, afirmó Quiroz en declaraciones recogidas por ’Entre Bolas’ a la salida de una práctica de Universitario.

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Adrián Quiroz disputó nueve partidos del Torneo Clausura 2026 con Universitario. Crédito: Instagram Adrián Quiroz.

El mediocampista sostuvo que utilizó estas semanas para corregir aspectos de su juego y mejorar su condición para una eventual reaparición. Aunque no precisó si Bustos le anticipó una convocatoria, dejó claro que apunta a estar disponible para una jornada que exigirá respuestas de varios jugadores con menor participación durante el torneo.

“Vengo trabajando de buena manera, corrigiendo los errores y enfocados en lo que será el partido del domingo”, expresó el futbolista, que también agradeció el respaldo de los seguidores ’merengues’. “Hay que agradecerle por el apoyo incondicional [al hincha], cuando jugamos en casa y fuera, siempre están pendientes, eso es muy bonito”.

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Partido clave en Huancayo

Universitario llegará a Huancayo con la obligación de ganar para conservar sus opciones de conquistar el Torneo Clausura. El cuadro estudiantil necesita imponerse ante Sporting Huancayo y esperar que Sporting Cristal no sume una victoria en su respectivo partido. La definición del Clausura determinará el camino que seguirá el equipo en la recta final de la temporada.

Si se produce esa combinación de resultados, Universitario se quedará con el certamen y accederá de forma directa a la final nacional ante Alianza Lima. En cambio, cualquier otro escenario lo enviará a las semifinales, una instancia que extendería su recorrido para alcanzar la definición del campeonato.

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Anuncio del Sport Huancayo vs Universitario por Torneo Clausura 2026. - créditos: Sport Huancayo

Sporting Huancayo será un rival exigente en una fecha decisiva. El conjunto local depende de sí mismo para celebrar el título, mientras que los de Breña deberán afrontar el duelo en la altura con un plantel condicionado por varias ausencias. El margen es reducido para un equipo que necesita sostener su aspiración hasta el cierre de la jornada.

Las bajas de Universitario para el partido ante Sporting Huancayo

Fabián Bustos no contará con Gianluca Lapadula, Lisandro Alzugaray, Jorge Murrugarra ni Horacio Calcaterra. Las ausencias afectan distintas zonas del campo y obligarán al técnico argentino a evaluar modificaciones en su formación para el partido en Huancayo.

La falta de habituales alternativas en ataque y en la mitad de la cancha puede favorecer a jugadores que no acumularon muchos minutos en las últimas fechas. Cuatro ausencias sensibles amplían las opciones de Quiroz, quien busca volver a integrar una convocatoria y dejar atrás una espera que se prolonga desde septiembre.

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