Un intento de secuestro fue desarticulado en Magdalena del Mar, logrando la captura de tres delincuentes, entre ellos dos efectivos policiales en actividad y retiro, además de un civil. (Crédito: 24 Horas)

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Tres presuntos secuestradores al paso, entre ellos dos miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP), fueron detenidos tras una persecución que inició en el distrito limeño de Magdalena del Mar y culminó en la vecina jurisdicción de Jesús María. Según informó RPP, los sospechosos son sindicados de secuestrar a un joven empresario joyero en inmediaciones del jirón 28 de Julio, a quien habrían obligado a realizar transferencias y a contactar a sus allegados para exigirles dinero a cambio de su liberación.

Según el relato del exalcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, en declaraciones a 24 Horas, el hecho ocurrió alrededor de las once de la noche del miércoles 18 de noviembre, cuando los delincuentes interceptaron a la víctima y la obligaron a subir a su propio vehículo. Mientras circulaban por distintas calles, lo habrían amenazado con un arma de fuego para que llamara a sus amigos y familiares y reuniera 30.000 soles, monto exigido como rescate.

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Tres hombres detenidos por el secuestro de un empresario permanecen bajo custodia frente a un panel de la Policía Nacional del Perú en Lima. (24 Horas)

Persecución terminó en Jesús María

Allison explicó que, al advertir el movimiento sospechoso del vehículo, serenos del distrito junto con agentes de la Policía Nacional iniciaron la persecución. “Al percatarnos del movimiento sospechoso de ese vehículo, comenzó la persecución. Los delincuentes huyen, los perseguimos hasta Jesús María, lugar donde los delincuentes abandonan el carro con el secuestrado en el interior y se dividen, y caminan y huyen caminando hacia diferentes direcciones”, relató el burgomaestre.

Los tres sospechosos fueron finalmente capturados cerca del Hospital de la Policía, en Jesús María, con apoyo del serenazgo de ese distrito. “Luego de la captura llegó el serenazgo de Jesús María a apoyarnos”, indicó Allison, quien envió un saludo a su colega Jesús Gálvez, alcalde de esa jurisdicción. Tras la intervención, los detenidos fueron trasladados a la Comisaría PNP de Magdalena del Mar, de acuerdo con lo reportado por RPP.

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Efectivos de la Policía Nacional del Perú trasladan a un detenido por el secuestro de un joyero hacia la comisaría de Magdalena del Mar.

Dos policías entre los detenidos

Entre los capturados figuran dos efectivos policiales: Armando Laura Chinchay, policía en retiro, y Javier Callalli Rivas, policía en actividad que prestaba servicios en la comisaría de Pueblo Libre, distrito vecino a Magdalena del Mar. El tercer detenido es un civil identificado como Armando Simón Cueva. Durante el operativo, los agentes recuperaron el vehículo utilizado para el secuestro y las joyas sustraídas al empresario, incluida una cadena de oro que uno de los capturados llevaba puesta.

La víctima fue rescatada sana y salva durante la intervención en Jesús María. El caso generó particular atención por la presunta participación de dos miembros de la institución policial en el delito, uno de ellos en servicio activo.

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Exige depuración policial

Francis Allison fue enfático al referirse a las consecuencias que deberían enfrentar los detenidos. “En Magdalena no toleramos la delincuencia y vamos a perseguir a los delincuentes hasta donde haya que hacerlo”, afirmó el alcalde, quien además advirtió que su gestión hará seguimiento al proceso judicial.

“Estaremos pendientes y atentos para que esos delincuentes tengan prisión preventiva. No vamos a permitir que se les libere, porque si en caso toca un fiscal o un juez que por algún motivo no legal intente liberar, estaremos atentos. Y si los liberan, haremos público la liberación y exigiremos respuestas”, sostuvo.

El burgomaestre también llamó a una articulación conjunta entre las instituciones involucradas en la seguridad ciudadana. “Es hora de que todas las autoridades empujen el coche hacia un mismo lado: serenazgo, policía, fiscalía y poder judicial”, señaló. Como reconocimiento a la labor desplegada durante el operativo, adelantó que tanto el personal de serenazgo como los policías que participaron en la captura recibirán un bono por parte de la municipalidad.

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