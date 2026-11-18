La medida impactaría en los trabajadores de menor sueldo, quienes percibirían mayor salario neto, pero con menor en su cuenta de AFP. - Crédito Andina/Norman Córdova

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Los trabajadores de menores salarios podrían percibir mayor monto mensualmente. Actualmente, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) evalúa reducir del 10% al 5% los aportes previsionales de los trabajadores de menores ingresos en el Perú, como parte de una reforma laboral orientada a incentivar la formalización en las microempresas.

La iniciativa, anunciada en noviembre por el ministro Elmer Cuba, tomaría como referencia el régimen laboral de las microempresas y sería presentada al Congreso durante el verano de 2027.

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Aunque todavía no se han definido sus condiciones de aplicación, la medida busca reducir los costos asociados al empleo formal. ¿Cuánto cambiarían los aportes de un trabajador? Para quien recibe el sueldo mínimo, de S/1.230, eso significaría percibir un sueldo de S/1.168,5 directo al trabajador.

Se vienen grandes cambios para el sistema de AFP, con menores comisiones y medidas desde el MEF. - Crédito Andina/Renato Pajuelo

Descuento de AFP bajaría a 5%

Actualmente, los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) destinan obligatoriamente el 10 % de su remuneración a su fondo de AFP, además de los descuentos correspondientes a la comisión de administración y la prima de seguro.

Si ese aporte se redujera al 5 %, un trabajador que percibe la remuneración mínima vital de S/ 1.230 pasaría de destinar S/ 123 mensuales a su fondo de pensiones a aportar S/ 61,50. La diferencia sería de S/ 61,50 al mes o S/ 738 al año, sin considerar modificaciones en los demás descuentos.

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Este cálculo es ilustrativo y no representa un incremento salarial garantizado, pues todavía se desconoce si la reforma comprendería a trabajadores actualmente formalizados, nuevas contrataciones o ambos grupos.

Ante esto, Germán Lora, abogado especializado en Derecho Laboral y docente de la Universidad del Pacífico, explica que una reducción del aporte previsional permitiría a los trabajadores disponer de una mayor proporción de sus ingresos mensuales. Sin embargo, también podría tener consecuencias sobre los recursos acumulados para su jubilación.

La SBS planea la medida para que las AFP no ganen comisiones si hay perdidas para el fondo de los afiliados. - Crédito Congreso

Cómo cambiaría la jubilación

El incremento del ingreso disponible tendría una contrapartida: una menor cantidad de dinero destinada al ahorro previsional. En el ejemplo anterior, el trabajador dejaría de aportar S/738 anuales a su cuenta individual, monto que tampoco generaría la rentabilidad correspondiente a lo largo del tiempo.

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“Con el proyecto se busca que el trabajador pague menos o aporte menos al sistema de pensiones, lo que tendrá como consecuencia que su fondo de pensiones no cuente con montos suficientes para que, al final de su vida laboral, tenga una pensión que lo apoye en su etapa de jubilación”, advierte Lora.

No obstante, el monto final de una pensión depende de factores como los años de aportación, la continuidad laboral, las remuneraciones y la rentabilidad de los fondos.

Además, la propuesta deberá precisar su alcance en los distintos sistemas previsionales, dado que el régimen de las AFP y el de la ONP funcionan bajo mecanismos diferentes.

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Y mientras, el retiro de AFP ya se ha propuesto en el Congreso. - X @CatherinPalomin

¿Y la cobertura en Salud?

La iniciativa también contempla que determinados trabajadores de menores ingresos mantengan su cobertura mediante el Seguro Integral de Salud (SIS), modalidad que ya existe dentro del régimen especial de las microempresas.

En el régimen contributivo regular de EsSalud, en cambio, los empleadores realizan un aporte equivalente al 9 % de la remuneración. Por ello, la reforma deberá definir las condiciones de acceso y los mecanismos de financiamiento de la cobertura sanitaria.

La efectividad de la medida del MEF

Aunque la propuesta busca disminuir las barreras económicas de acceso al empleo formal, su efectividad dependerá también de otros factores, como la productividad empresarial, las condiciones de contratación y los incentivos para ingresar y permanecer en la formalidad.

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“La búsqueda de la formalización laboral tiene muchas aristas. Es complejo. Esta medida ayuda, pero de forma integral, conjuntamente con otras medidas. Se deben revisar los beneficios laborales”, sostiene Lora.

Por ahora, el MEF no ha precisado los límites salariales ni las condiciones que acompañarían la reducción de aportes. Estas definiciones serán determinantes para evaluar si la reforma puede contribuir a ampliar el empleo formal sin comprometer la protección social y el ahorro previsional de los trabajadores.