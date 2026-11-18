El papa León XIV (i) fue captado este 14 de noviembre al saludar a los asistentes a un encuentro de oración, en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña (Perú). EFE/Paolo Aguilar

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Zaña, un pueblo de 4.200 habitantes en la región de Lambayeque, al norte de Perú, pasó de ser conocido durante siglos como la “ciudad maldita” o “ciudad fantasma” a convertirse en el centro de atención internacional tras la visita del papa León XIV el sábado 14 de noviembre. El pontífice llegó a esta localidad para cerrar el Año Jubilar por los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, el misionero español que murió en Zaña en 1606 mientras realizaba una visita pastoral como arzobispo de Lima.

La localidad, situada a unos 50 kilómetros (31 millas) al sureste de Chiclayo, arrastraba una reputación forjada por siglos de catástrofes: inundaciones, saqueos de piratas y terremotos que diezmaron una próspera ciudad colonial hasta reducirla a ruinas. Entre sus callejuelas todavía se alzan los restos de cuatro iglesias coloniales destruidas por una riada en 1720, un episodio que los pobladores atribuyeron en su momento a un castigo divino y que dio origen al mote de “tierra maldita”.

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La llegada de León XIV, que se desempeñó como obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023 antes de ser elegido pontífice, significó para los vecinos de Zaña mucho más que un acto protocolar. “La maldición quedó atrás”, declaró María Colchado, ama de casa de 63 años y miembro de uno de los comités vecinales que organizaron la visita, en declaraciones recogidas por la agencia AFP. Para la comunidad, el hecho de que el Papa eligiera a este pequeño pueblo como cierre de su primera gira por Latinoamérica —que incluyó también Uruguay y Argentina— equivalió a una redención colectiva.

El papa León XIV saluda durante un encuentro de oración, en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo en Zaña (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

La jornada en Zaña fue la última actividad oficial del sábado en la Diócesis de Chiclayo, antes de que el pontífice partiera hacia Cusco. El encuentro de oración, celebrado a las 5:30 de la tarde en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, reunió a más de diez mil fieles, según cifras difundidas por Vatican News, y marcó el cierre de una jornada que también incluyó la coronación de la Virgen Inmaculada en Chiclayo y una misa en la localidad andina de Santa Cruz de Succhabamba.

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El reconocimiento a la herencia afroperuana cambió la narrativa del pueblo

Más allá del componente religioso, la visita puso en el centro de la cobertura internacional un aspecto de Zaña que había permanecido invisibilizado: su herencia afroperuana. El medio Africanews destacó que el paso del Papa por la localidad “cast a global spotlight” sobre el patrimonio cultural afrodescendiente de la región, con siglos de historia vinculada a la esclavitud colonial que hoy se conserva en el Museo Afroperuano local.

León XIV se dirigió de forma explícita a esa comunidad durante su discurso en el santuario. “Queridos hermanos y hermanas afrodescendientes, quiero hoy expresarles mi afecto y mi cercanía. Muchos padecieron grandes sufrimientos y humillaciones”, afirmó el pontífice, según el registro oficial difundido por Vatican News. Para su intervención, el Vaticano invitó además a delegaciones de comunidades indígenas de Incahuasi y Cañaris, poblados rurales que el entonces obispo Robert Prevost solía visitar en mula durante sus años de misión en la región.

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Una joven sostiene una bandera con la imagen del papa León XIV y la inscripción "2026 Perú" durante las actividades conmemorativas en Zaña. (Paula Díaz / Infobae Perú)

La profesora Rosario Cossio, responsable del Museo Afroperuano de Zaña, explicó que la fama de “ciudad maldita” también se vinculaba históricamente al asesinato de un sacerdote en la época colonial, un episodio que durante generaciones alejó a los religiosos de la localidad por considerarla “no apta para sacramentos católicos”. La llegada de un papa al mismo lugar donde murió Santo Toribio de Mogrovejo invirtió simbólicamente esa historia de abandono eclesiástico.

Los preparativos vecinales reflejaron el peso simbólico del evento

La organización de la visita movilizó a toda la localidad durante meses. Los vecinos financiaron con rifas la remodelación del modesto santuario que recibiría al pontífice, un templo de fachada blanca y borgoña que todavía exhibía zonas de pintura inconclusa por falta de fondos antes del arribo papal. Otro comité, integrado por autoridades municipales y la parroquia local, encargó la confección de cientos de banderas vaticanas para que ondearan junto a las peruanas en las viviendas del pueblo.

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Betty Burga, de 56 años, integrante de ese comité, anticipó antes del evento que se esperaba un “mar de gente” para la jornada, una previsión que se confirmó con la llegada de peregrinos de distintas localidades de Lambayeque. La parroquia había pedido a los fieles que abrieran sus casas para alojar visitantes: familias como la de Colchado prepararon decenas de ollas, colchones adicionales y corrales con aves y cuyes para atender a cerca de treinta huéspedes.

Un grupo de personas se reúne en una calle de Zaña junto a paneles con recortes de prensa dedicados al papa León XIV y a Santo Toribio de Mogrovejo. (Paula Díaz / Infobae Perú)

El sacerdote Edinson Farfán, sucesor de Prevost como obispo de Chiclayo, supervisó personalmente el estado del santuario en los días previos. “El santo padre tiene en su corazón a Zaña. Todos quieren mostrar lo mejor” de la localidad, declaró Farfán a la agencia AFP, en una frase que resumió el ánimo colectivo de la comunidad ante la visita.

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El Papa evocó recuerdos personales durante su encuentro con la comunidad

Durante su intervención en el santuario, León XIV recordó públicamente su vínculo personal con Zaña, adonde solía acudir cada 27 de abril para la fiesta de Santo Toribio en sus años como obispo de Chiclayo. “Cuánto he deseado que llegara este momento”, expresó el pontífice al inicio de su mensaje, según el registro difundido por el medio religioso Religión Digital.

El Papa relató además que, la noche en que asumió como obispo de la diócesis, pasó la jornada en oración pidiendo a Dios “por intercesión de Santo Toribio, tener un corazón de pastor”. También agradeció la hospitalidad recibida a lo largo de los años: “Hasta esos sabores tan conocidos me han hecho recordar los buenos momentos que pasé aquí. Gracias por hacerme sentir, una vez más, que estoy en casa”, dijo, en declaraciones recogidas por Vatican News. Los presentes respondieron con el grito coreado de “el Papa es peruano”, según documentó la misma fuente.

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Una pancarta con motivos religiosos da la bienvenida al papa León XIV sobre la calle Real en la localidad de Zaña. (Paula Díaz / Infobae Perú)

El legado de Santo Toribio enmarcó el mensaje del pontífice

La celebración conmemoró los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, proclamada el 10 de diciembre de 1726 por el papa Benedicto XIII. Nacido en Mayorga, España, en 1538, Toribio llegó a Perú en 1581 y ejerció como segundo arzobispo de Lima durante más de dos décadas, periodo en el que recorrió extensas regiones de su jurisdicción eclesiástica, aprendió las lenguas originarias y denunció los abusos cometidos contra las poblaciones indígenas durante la colonia.

León XIV ya había destacado esa dimensión del legado del santo un día antes, durante un encuentro con el mundo universitario en Chiclayo, donde lo describió como un ejemplo de “sabiduría, caridad y justicia”. En Zaña retomó esa idea al señalar que la comunidad que acompañó a Toribio en sus misiones llevó “el Evangelio hasta los lugares más apartados”, una referencia directa al carácter itinerante y cercano que marcó la labor pastoral del arzobispo.

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El pontífice aprovechó también la ocasión para referirse a problemáticas actuales de la región. “Sé que muchas familias de esta tierra sufren a causa de la delincuencia, la extorsión y la inseguridad. Me duele pensar en quienes viven con miedo”, afirmó, según el texto oficial de su discurso. Los restos de Santo Toribio fueron trasladados en su momento a la Catedral de Lima, donde permanecen hasta hoy, aunque Zaña conserva el vínculo histórico con el lugar donde el arzobispo entregó su último aliento.