León XIV comenzará su recorrido en Yarinacocha, donde dialogará con misioneros y representantes indígenas. Después bendecirá un shihuahuaco, visitará la Catedral de Pucallpa y presidirá una misa en La Videnita. (Andina)

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Dos días después de su partida hacia Roma, la visita del papa León XIV al Perú sigue generando emociones en los ciudadanos peruanos que tuvieron la oportunidad de vivir su presencia de cerca.

A su llegada, el sumo pontífice fue recibido por una delegación de representantes quienes le dieron la bienvenida en una visita histórica pues esta visita significó, por primera vez, la llegada del máximo representante de la Iglesia Católica a la región Ucayali.

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Durante la celebración por la llegada de León XIV, los ciudadanos de Pucallpa desplegaron un espectáculo con baile y música especialmente dirigidos al santo padre. La canción “Bienvenido a la Tierra Colorada Papa León XIV”, compuesta por el sacerdote Segundo Gaviria Sandoval fue presentada oficialmente como una pieza musical adicional al himno oficial de la visita del sumo pontífice.

“Bienvenido Santo Padre a la tierra colorada, bienvenido León XIV a la selva originaria, querida Amazonía (...) Hoy día el Creador nos llena de alegría de la selva a sus hijos porque en nuestros pueblos queremos ya vivir en paz”, dice la letra de la canción que se bailó en presencia del sumo pontífice.

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Los fieles acompañaron la coreografía con aplausos y muestras de entusiasmo durante el recibimiento al pontífice (Créditos: TVPerú)

Como parte de las actividades desarrolladas por León XIV a su llegada a la ciudad amazónica, bendijo un árbol de shihuahuaco, especie ligada a la biodiversidad y a la conservación de la Amazonía peruana.

Durante su breve paso por Pucallpa, el sumo pontífice sostuvo un encuentro con misioneros, misioneras, y representantes de comunidades indígenas, a quienes dedicó un mensaje en el que expresó su deseo de que la Amazonía sea protegida junto con los pueblos que la habitan, al denunciar asesinatos de líderes indígenas, abusos contra mujeres y niñas, carencias de salud y educación, y un modelo de explotación que amenaza la justicia y la paz en la región.

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“Lamentablemente, la voz que hoy emerge de estos lugares nos habla de heridas que no solo no han sanado, sino que incluso se han agravado. El grito de la tierra y el grito de los pobres se alzan conjuntamente, desenmascarando lógicas de mercado y de explotación que ponen en riesgo el propio equilibrio de la creación. No es posible separar la custodia de la selva amazónica de la preocupación por los pueblos que la habitan; la ecología integral, la justicia social y la vida espiritual van de la mano”, indicó el sumo pontífice en su discurso.

Desde 2013, cuando fue asesinado el líder Mauro Pio Peña en Junín, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana contabilizó 37 líderes indígenas asesinados en crímenes vinculados, según la entidad, con la defensa territorial frente a actividades ilegales.

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El papa León XIV observa una demostración artística durante un encuentro con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos este domingo, al Boulevard Yarinacocha en Pucallpa (Perú). EFE/ John Reyes Mejia

La Amazonía y los pueblos como una misma causa

León XIV recordó la visita que Francisco realizó a Puerto Maldonado y explicó que llegó a Pucallpa como pastor para escuchar a las comunidades y acompañarlas en su búsqueda de justicia y paz.

En su discurso en el Malecón Puerto Callao, advirtió que la deforestación indiscriminada, la contaminación del agua por la extracción minera irregular y los vertidos de petróleo no son hechos accidentales. Los definió como consecuencias de una explotación arbitraria de los recursos naturales que afecta la existencia de la población.

El mensaje también abordó la situación de quienes defienden sus territorios. “En los últimos años, muchos líderes indígenas han sido asesinados por haber protegido los propios territorios. La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres”, expresó León XIV.

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El Pontífice calificó de inaceptable que, en numerosas comunidades, el acceso a la salud y a la educación sea negado por las distancias físicas y el abandono institucional. Además, se refirió a la vulnerabilidad de mujeres, niñas y adolescentes, así como a la violencia y los abusos sexuales que, dijo, dejan heridas profundas en un contexto de complicidad e impunidad.

El papa León XIV presidirá una misa este domingo 15 de noviembre a las 16.45 en la Villa Deportiva Regional de Ucayali, conocida como La Videnita, en el distrito de Manantay. El ingreso es gratuito y requiere entrada con código QR gestionada por Joinnus. (Andina)

El papa cuestionó la tendencia a considerar la Amazonía como una reserva de recursos disponible para la explotación. Propuso, en cambio, una visión basada en el Evangelio y en el conocimiento de los pueblos, bajo la premisa de que todos los elementos del mundo están conectados.

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La preocupación por los jóvenes también ocupó un tramo de su mensaje. León XIV alertó sobre el narcotráfico, al que acusó de aprovecharse de la pobreza juvenil mediante falsas promesas de ganancias y de alejar a los adolescentes de sus culturas.

“¡Cristo nunca nos abandona! ¡Cristo está con ustedes! ¡La Iglesia está con ustedes y ustedes son sus miembros! ¡Somos el cuerpo de Cristo!”, manifestó ante los asistentes.

Una misa centrada en los talentos y la fraternidad

Durante la misa en La Videnita, León XIV utilizó la parábola de los talentos para exhortar a los fieles a poner sus dones al servicio de Dios y de los demás. El Papa sostuvo que Dios no es un señor que oprime, sino un Padre que confía en sus hijos y comparte con ellos sus bienes.

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Cobertura del recorrido del papa León XIV a bordo del papamóvil durante su ingreso a la Villa Deportiva Regional de Ucayali, conocida como la Videnita, en Pucallpa.

“La parábola narrada por Jesús es muy actual, porque nos cuestiona sobre lo que estamos haciendo con los bienes que Dios nos regala, antes que nada, con los dones de la vida y de la tierra”, indicó. El Pontífice, según Vatican News, propuso cultivar la fe, la humanidad y la alegría como compromisos para convertir esos dones en acciones concretas.

El primer compromiso consiste en fortalecer la fe a través de la oración, los sacramentos y el trabajo evangelizador. El segundo apunta al cuidado de jóvenes, niños, ancianos, pobres y personas oprimidas, con la caridad como respuesta a la violencia y la honestidad frente a la corrupción.

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El tercero se refiere a una alegría que, según expresó, no depende de la riqueza ni del poder, sino de la fe y la entrega fraterna. “Mientras atravesamos tribulaciones y desafíos, edifiquemos juntos una sociedad feliz, pacífica, libre”, pidió a los fieles.

La ceremonia convirtió a Pucallpa en la primera ciudad de la región en recibir una misa papal. Tras la eucaristía, hubo cánticos, danzas y expresiones de alegría en La Videnita y en las calles por donde pasó la comitiva.

El papa León XIV camina por la pista de aterrizaje nocturna acompañado por religiosos y personal aeroportuario. Luego asciende por la escalinata de un avión de LATAM Airlines, donde se detiene frente a la puerta para despedirse con la mano de las personas congregadas antes de ingresar al interior de la cabina.

El vuelo de regreso a Lima

Al concluir sus actividades, el papa se trasladó al aeropuerto de Pucallpa para abordar su vuelo con destino a Lima. La aeronave, con capacidad para 180 pasajeros, lucía el escudo papal y el logotipo oficial de la gira, mientras que el menú a bordo incluía ingredientes de las regiones visitadas y fue elaborado con la colaboración de los chefs peruanos James Berckemeyer y Aldo Yaranga.

Antes del despegue, el capitán de la aeronave habló por el sistema de sonido: “Santo Padre, ha sido un verdadero honor acompañarlo en este recorrido por el Perú. Gracias por permitirnos formar parte de un día que siempre recordaremos y llevaremos en nuestros corazones”.