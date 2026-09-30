Perú

Aporte a ONP y AFP subirá desde octubre para quienes ganen nuevo sueldo mínimo: ¿A cuánto?

Con el alza de la RMV a S/1.230, los aportes a ONP y AFP de quienes ganen el nuevo mínimo subirá también. Igual se mantiene en 13% y 10%

Jovenes frente a empresa Prima AFP
Los jovenes marcharon en contra de las AFP y a favor del retiro. A solo una semana de la marcha, la Ley que atiende sus demandas ya fue promulgada. - Crédito Andina
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Ahora que el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) se ha oficializado mediante Decreto Supremo Nº 015-2026-TR, se actualiza también el aporte mínimo al Sistema Nacional de Pensiones a S/160, informa la misma Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Como se sabe, a la ONP se aporta el 13% del sueldo. Antes, con la RMV de S/1.130 esto era de S/146,9, pero en octubre será de S/160 de los S/1.230, lo que hará que ahora los aportantes a la ONP reciban tras el descuento S/1.070, la primera vez que superará el monto de mil soles. “Este nuevo monto rige para los aportes desde el periodo de octubre de 2026 en adelante”, acota la ONP.

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Por otro lado, la AFP cobra el 10% del sueldo, que va a parar a la cuenta individual de capitalización de cada afiliado. Así, antes los que ganaban la RMV aportaban S/113 de sus S/1.130. Ahora el aporte será de S/123 de los S/1.230, con lo que les quedará S/1.107 como sueldo neto.

Pareja de ancianos cobrando su pensión
Atento, tu monto de aporte a la ONP subirá si ganabas el sueldo mínimo. - Crédito Andina/Melina Mejía

Descuento en la ONP

“En el SNP, el aporte de los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones es el 13% de su ingreso mensual declarado, monto que no puede ser menor a una RMV vigente”, resalta la ONP

Así, ahora así pasarán a dividirse los montos para los que ganan el sueldo mínimo y aportan a la ONP.

  • Sueldo mínimo (bruto): Pasa de S/1.130 a S/1.230, un aumento de S/100.
  • El aporte a la ONP es del 13% del sueldo, por lo que este pasa de S/146.9 a S/159,9
  • El sueldo bruto, el que queda tras el descuento, pasa de S/983,1 a S/1070,1, siendo la primera vez que estos afiliados cobrarán un sueldo neto mayor a mil soles.
En un mensaje a la nación, la presidenta Keiko Fujimori detalla la decisión de aumentar el sueldo mínimo, destacando el respaldo unánime de sindicatos y el sector privado. Además, se otorgará un bono a las micro y pequeñas empresas para apoyar la medida. | Canal N

Descuento en AFP

Si eres afiliado a una de las cuatro AFP (ahora llamadas también EAF) en el Sistema Privado de Pensiones (Habitat, Integra, Profuturo y Prima), debes saber que si ganabas el sueldo mínimo este subirá, y con esto también lo que te descontarán.

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Así se dividen tu sueldo en las AFP:

  • Sueldo mínimo (bruto): Pasa de S/1.130 a S/1.230, un aumento de S/100.
  • El aporte a la AFP es del 10% del sueldo, por lo que este pasa de S/113 a S/123
  • El sueldo bruto, el que queda tras el descuento, pasa de S/1017 a S/1.107, donde se ve el aumento de S/100 tal cual.
Captura de El Peruano del decreto del aumento del sueldo mínimo a S/1.300
Así se aplica la medida del aumento del sueldo mínimo a S/1.300. - Crédito Captura de El Peruano

Así sube el sueldo mínimo

Según el decreto supremo del aumento de la RMV, “se incrementa en S/170,00 la Remuneración Mínima Vital de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, en dos tramos, con lo que la RMV pasará a ascender de S/1.130,00 a S/1.300,00″.

Por eso, se ordenarán los aumentos de la siguiente maneras (se puede entender como dos aumentos, o un solo aumento en dos tramos):

  • Primer tramo: Se aumentará en S/100 la RMV, y pasará a ser de S/1.230 desde el pago del mes de octubre
  • Segundo tramo: Se aumentará en S/70 la RMV, y pasará a ser de S/1.300 desde una fecha aún no determinada, pero dentro del primer semestre del 2027.

Cabe recordar que era un compromiso del Gobierno incrementar la Remuneración Mínima Vital a S/1.300 “para mejorar los ingresos de los trabajadores, en el marco del diálogo social y la consulta tripartita, habiéndose alcanzado consenso respecto al monto de dicho aumento en la Sesión Extraordinaria Nº 49 del Pleno del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) de fecha 3 de setiembre de 2026″.

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