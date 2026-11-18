Una jeringa con la etiqueta VPH se muestra sobre una bandeja médica azul, representando la importancia de la vacunación para la salud pública y la prevención de enfermedades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La diputada Analí Márquez Huanca, integrante de la bancada Juntos por el Perú, presentó una iniciativa legislativa que busca ampliar la cobertura de la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) hasta los 26 años. La propuesta está dirigida a jóvenes que no recibieron ninguna dosis o que no completaron el esquema de inmunización dentro de las edades contempladas en las campañas anteriores.

El Proyecto de Ley 00855/2026-2031-CD plantea modificar el artículo 3 de la Ley 31883, que actualmente establece la vacunación para personas de entre 9 y 18 años.

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¿En qué consiste la propuesta para ampliar la vacunación contra el VPH?

La iniciativa establece que las personas mayores de 18 y hasta los 26 años puedan acceder a la vacuna como parte de una medida de recuperación. Esta inmunización sería gratuita en los establecimientos de salud públicos, de acuerdo con las disposiciones técnicas del Ministerio de Salud (Minsa) y la evidencia científica disponible.

Asimismo, plantea que el Minsa, como autoridad nacional de salud, emita las disposiciones necesarias para incorporar a la población de 9 a 26 años al Plan Nacional de Vacunación contra el VPH.

INEN advierte que miles de mujeres mueren cada año por cáncer cervicouterino prevenible. (Foto: Agencia Andina)

El proyecto también propone articular esta estrategia con las intervenciones de prevención, detección temprana y atención de los cánceres asociados al virus. Además, contempla que el sector Salud pueda incorporar a otros grupos poblacionales, de acuerdo con criterios técnicos y epidemiológicos.

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Otro de los puntos establece que el límite de edad de los beneficiarios sea revisado anualmente por el Minsa y pueda ampliarse si resulta necesario. La evaluación buscaría extender los beneficios de la inmunización y reducir progresivamente las brechas de cobertura, en concordancia con la estrategia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para eliminar el cáncer de cuello uterino y otras enfermedades relacionadas con el VPH.

¿Por qué buscan ampliar la vacunación contra el VPH hasta los 26 años?

En la exposición de motivos, la parlamentaria sostiene que un sector de la población quedó excluido de las campañas de inmunización debido a los rangos de edad establecidos cuando se introdujo la vacuna.

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“Hay personas que, por la edad que tenían cuando se introdujo la vacuna, nunca estuvieron comprendidas en la estrategia”, señala el documento.

“Buscamos que quienes no se vacunaron o no completaron su esquema puedan hacerlo gratuitamente en los establecimientos públicos de salud”, señaló Márquez Huanca a través de sus redes sociales.

Como parte del sustento, el proyecto recoge cifras del Ministerio de Salud que registran 39.454 fallecimientos por cáncer de cuello uterino entre 2000 y 2024. De ese total, 2.257 muertes ocurrieron durante el último año del periodo analizado.

¿Cómo se financiaría la ampliación de la vacuna contra el VPH?

Personal de salud del Ministerio de Salud aplica vacunas contra el VPH a estudiantes adolescentes en un colegio moderno de Perú, quienes hacen fila y completan formularios en un ambiente organizado y seguro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta reconoce que incorporar a las personas de 19 a 26 años implicaría adquirir dosis adicionales. Para cubrir este gasto, plantea recurrir a reasignaciones presupuestarias del Ministerio de Salud y de los gobiernos regionales, sin solicitar recursos adicionales al Tesoro Público.

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También contempla una implementación progresiva. El costeo detallado por grupos de edad estaría a cargo del Minsa y tendría que ser validado mediante un informe de sostenibilidad fiscal solicitado por la comisión dictaminadora al Poder Ejecutivo.

Cáncer de cuello uterino en el Perú

En el Perú se diagnostican aproximadamente 4.800 nuevos casos de cáncer de cuello uterino cada año, una enfermedad estrechamente relacionada con la infección persistente por determinados tipos del virus del papiloma humano (VPH). Además, alrededor de 2.500 mujeres fallecen anualmente por esta neoplasia, según cifras difundidas por el Ministerio de Salud (Minsa) en junio de 2026.

La magnitud del problema también se refleja en la atención diaria. En mayo de 2025, el Minsa informó que en el país se diagnosticaban alrededor de 13 mujeres al día con cáncer de cuello uterino y seis fallecían por esta enfermedad. Durante los primeros cuatro meses de ese año, los establecimientos de salud realizaron 141.514 pruebas moleculares de detección del VPH como parte de las acciones de tamizaje.

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La infección por VPH es muy frecuente y puede afectar tanto a mujeres como a hombres. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mayoría de las infecciones desaparece espontáneamente gracias al sistema inmunitario; sin embargo, cuando persisten determinados tipos de alto riesgo, pueden producir lesiones precancerosas y, con el tiempo, desarrollar distintos tipos de cáncer. Además del cáncer de cuello uterino, el virus está asociado a neoplasias de ano, pene, vulva, vagina y orofaringe.

En cuanto a la vacunación, el Minsa informó que hasta septiembre de 2025 había inmunizado a 1 millón 59.886 niñas, niños y jóvenes de entre 9 y 18 años, superando la meta programada para ese año. La entidad también reportó coberturas superiores al 95 % durante 2023, 2024 y 2025.

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La OMS sostiene que la vacunación es una de las principales herramientas para prevenir los cánceres asociados al VPH y recomienda complementarla con pruebas de detección temprana.