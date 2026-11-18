s trabajadores del sector privado que laboren durante un feriado y no reciban descanso sustitutorio tienen derecho al pago de la jornada, más una sobretasa del 100 % (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Diciembre tendrá tres feriados nacionales en el Perú, fechas que combinan celebraciones de carácter religioso con una conmemoración histórica vinculada a la independencia de América.

En 2026, los días de descanso serán el martes 8, por la Inmaculada Concepción; el miércoles 9, por la Batalla de Ayacucho; y el viernes 25, por Navidad. Las dos primeras fechas se ubicarán de manera consecutiva, mientras que el último feriado permitirá formar un fin de semana largo.

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Estas jornadas forman parte del régimen de descansos remunerados para los trabajadores. La legislación peruana reconoce como feriados nacionales tanto determinadas festividades religiosas como acontecimientos de relevancia histórica. Además de representar momentos de conmemoración, pueden ser considerados para organizar actividades familiares, viajes cortos u otros planes con anticipación.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

El primer feriado de diciembre será el martes 8 y estará dedicado a la Inmaculada Concepción, una festividad de tradición católica que conmemora la creencia de que la Virgen María fue concebida sin pecado original. La fecha tiene una importante presencia dentro de la tradición religiosa peruana y es reconocida como día de descanso nacional.

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La celebración también forma parte del calendario de festividades religiosas que se mantienen vigentes en el país. Su incorporación como feriado responde al carácter histórico y cultural que esta fecha tiene para una parte importante de la población peruana.

En 2026, este descanso caerá martes, por lo que estará seguido inmediatamente por el feriado del miércoles 9 de diciembre. De esta manera, quienes no tengan que laborar durante ambas jornadas podrán contar con dos días consecutivos de descanso.

El martes 8 de diciembre se conmemorará la Inmaculada Concepción, festividad católica que recuerda que la Virgen María fue concebida sin pecado original. (Andina)

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

El miércoles 9 de diciembre se conmemorará la Batalla de Ayacucho, enfrentamiento ocurrido en 1824 que fue decisivo para consolidar la independencia de América del dominio español. La fecha fue declarada feriado nacional mediante la Ley N.° 31381, promulgada en diciembre de 2021.

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La batalla se desarrolló en la pampa de la Quinua, en la región Ayacucho, y culminó con la derrota de las fuerzas realistas. Por su importancia histórica, el 9 de diciembre quedó incorporado al calendario de feriados nacionales como una jornada destinada a recordar este episodio de la lucha independentista.

Su cercanía con el 8 de diciembre permitirá que ambos feriados formen dos días consecutivos de descanso durante la segunda semana del último mes del año.

Viernes 25 de diciembre: Navidad

El tercer feriado nacional de diciembre será el viernes 25, fecha en la que se celebra Navidad. Esta festividad de origen cristiano conmemora el nacimiento de Jesucristo y es una de las principales celebraciones religiosas y familiares del calendario anual.

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El viernes 25 de diciembre se celebrará Navidad, festividad cristiana que recuerda el nacimiento de Jesucristo y reúne a millones de familias en torno a sus tradiciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Perú, el 25 de diciembre está reconocido como feriado nacional y coincide en 2026 con un viernes. Por ello, el descanso se extenderá de manera natural hacia el sábado 26 y domingo 27 para quienes no tengan actividades laborales durante el fin de semana.

Cabe precisar que un feriado nacional no es lo mismo que un día no laborable compensable. En el sector privado, si un trabajador presta servicios durante un feriado y no recibe descanso sustitutorio, corresponde el pago de la jornada realizada más una sobretasa del 100 %, según las reglas establecidas para estos casos.

Así, diciembre de 2026 cerrará el calendario de feriados nacionales con tres fechas que representan distintas dimensiones de la historia y las tradiciones del Perú: una festividad religiosa, un acontecimiento fundamental de la independencia y la celebración de Navidad.

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¿Cuál es la diferencia entre un feriado y un día no laborable?

Aunque ambas disposiciones permiten interrumpir las actividades habituales, tienen condiciones distintas. El feriado nacional está establecido por ley y contempla el descanso remunerado, sin que el trabajador tenga que recuperar posteriormente las horas correspondientes.

Por su parte, la jornada no laborable compensable suele ser decretada por el Gobierno y establece que el tiempo dejado de trabajar debe reponerse, de acuerdo con las condiciones fijadas en la norma.

Esta última medida se aplica obligatoriamente en el sector público, mientras que las empresas privadas pueden acogerse previo acuerdo con sus trabajadores. Por ello, conocer estas diferencias permite organizar compromisos personales y laborales sin confundir los derechos que corresponden a cada modalidad.

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