El fallecimiento del hombre sobre dos ruedas puso en evidencia el peligro que enfrentan los usuarios de transportes ligeros al ingresar a los ramales del nuevo terminal aéreo sin corredores protegidos para circular.

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Un ciclista murió luego de ser atropellado en el ingreso al nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez, en la avenida Morales Duárez, en el Callao. El hecho provocó un intenso tráfico en la rampa de acceso al terminal aéreo, mientras efectivos policiales acudieron a la zona y realizaron las diligencias correspondientes.

El accidente ocurrió durante la mañana de hoy 18 de noviembre, en una vía que conecta las avenidas Elmer Faucett con Santa Rosa, frente al estadio Manuel C. Dulanto. Según el reporte difundido por Ventanilla Noticias, la víctima circulaba en bicicleta cuando fue arrollada por un vehículo.

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A esta hora del día, aún no se había confirmado la identidad del fallecido. Algunas personas presentes en el lugar señalaron que podría tratarse de un marino retirado, aunque esa versión no había sido corroborada por las autoridades.

La avenida Morales Duárez cuenta con una vía auxiliar que dispone de un espacio exclusivo para ciclistas. (Prensa Chalaca)

La Policía delimitó el lugar del accidente en la avenida Morales Duárez

La presencia de la Policía redujo la circulación en una zona que concentra el tránsito hacia la rampa de ingreso al nuevo aeropuerto Jorge Chávez. El accidente ocasionó congestión vehicular en los accesos, mientras los agentes delimitaban el área donde quedó el cuerpo del ciclista.

En el lugar también se encontraban médicos forenses, peritos de Criminalística y el fiscal de turno. Las autoridades iniciaron las acciones previas al levantamiento del cadáver y buscaron establecer las circunstancias en las que ocurrió el atropello.

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El reportero indicó que el vehículo involucrado no pudo ser observado detenido en el punto del accidente. Tampoco se informó sobre la identidad del conductor ni sobre su situación tras el hecho.

La intervención policial se desarrolló en medio del paso constante de taxis, camionetas, mototaxis y vehículos particulares. La avenida Morales Duárez es una vía de tránsito rápido y forma parte de las rutas de acceso al aeropuerto.

La víctima se desplazaba en bicicleta por una vía de alto tránsito

De acuerdo con el reporte, el hombre transitaba en una bicicleta por un tramo sin una zona destinada para ciclistas. La transmisión señaló que en ese sector no existe señalización específica para quienes se desplazan en este tipo de vehículos.

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La zona donde ocurrió el atropello se encuentra entre vías principales y carriles por los que circulan vehículos motorizados. El periodista que realizó la cobertura señaló que incluso tuvo que pedir apoyo a los agentes para llegar al punto desde el que emitió las imágenes.

Durante la intervención, uno de los efectivos policiales estuvo expuesto al tránsito de una mototaxi que pasaba por el sector. La situación mostró las dificultades para controlar el flujo vehicular en un acceso que continuaba operativo mientras se realizaban las diligencias.

El reporte también mencionó que hay una vía auxiliar de la avenida Morales Duárez que cuenta con un espacio para ciclistas. Sin embargo, no se precisó si la víctima había ingresado desde ese sector ni cuál era su recorrido antes del atropello.

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Peritos y fiscal acudieron para el levantamiento del cuerpo

Los efectivos cubrieron el cuerpo de la víctima a la espera de las acciones de los médicos forenses y del fiscal. La transmisión indicó que el accidente había ocurrido aproximadamente una hora antes de la llegada del equipo periodístico.

La identidad del ciclista permanecía sin confirmación. Tampoco se había informado si sus familiares habían acudido al lugar para reconocerlo. Los peritos continuaban con las diligencias para recoger información sobre el atropello.

El caso quedó bajo intervención de las autoridades, que deberán determinar cómo se produjo el accidente en el ingreso al nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez. Mientras tanto, la presencia policial se mantenía en la avenida Morales Duárez para ordenar la circulación vehicular y atender la congestión en la rampa de acceso al terminal aéreo.

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