Vielka Peralta aseguró que Géminis está enfocado en seguir mejorando y conseguir más victorias en la temporada. Crédito: FPV

Guardar

Deportivo Géminis comenzó a cambiar su panorama en la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Después de un inicio complicado, el equipo de Comas consiguió una importante victoria por 3-1 frente a Atlético Atenea y dio señales de recuperación en el campeonato. Tras el encuentro, Vielka Peralta se refirió a los cuestionamientos que recibió el plantel por sus primeras presentaciones y explicó cómo afrontaron ese momento para volver a competir con confianza.

La gran figura del equipo reconoció que las críticas y los comentarios sobre el rendimiento en el arranque del torneo estuvieron presentes, aunque aseguró que el grupo prefirió mantenerse al margen de esas opiniones y concentrarse en el trabajo diario. Para Peralta, la prioridad siempre fue seguir las indicaciones del cuerpo técnico y buscar mejores resultados dentro de la cancha.

PUBLICIDAD

“Se venía hablando mucho, eso todo el mundo lo sabe, pero nosotras no le ponemos mucha atención a eso, sino en seguir trabajando duro, llevándonos de nuestro cuerpo técnico. La misión es seguir trabajando para seguir ganando partidos”, manifestó.

La influencia de Natalia Málaga

Uno de los aspectos que también destacó Peralta fue la presencia de Natalia Málaga en la dirección técnica. La experiencia de la entrenadora y el acompañamiento del resto del comando técnico representan un respaldo importante para las jugadoras, especialmente en una etapa en la que el equipo necesita recuperar regularidad y confianza.

“Ya ustedes saben que Natalia es otra cosa, pues con el apoyo de los demás del cuerpo técnico, la cosa ya es diferente”, comentó la voleibolista al referirse a la influencia de la entrenadora en el plantel.

PUBLICIDAD

La voleibolista reconoció que el equipo de Comas atravesó un momento complicado en la Liga Peruana de Vóley 2026/27, pero aseguró que trabaja para recuperar su mejor versión y seguir sumando victorias. (Video: Dosis de Voleibol)

Asimismo, explicó que la preparación durante los días previos al compromiso ante Atlético Atenea fue especialmente exigente. El objetivo era llegar en las mejores condiciones posibles para afrontar a un rival que también atraviesa su propio proceso en la competencia.

“Los entrenamientos de esta semana fueron superduros, justamente para sacar el partido adelante. Sabemos que Atenea es un gran equipo y también la viene luchando, pero para nosotros no es nada imposible seguir dándole duro al entrenamiento para demostrar este tipo de juego”, sostuvo.

Géminis busca recuperar su mejor versión

Peralta también reconoció que el equipo atravesó un periodo en el que su rendimiento estuvo por debajo de las expectativas. La jugadora admitió que el aspecto anímico fue uno de los puntos que necesitaron trabajar para dejar atrás ese momento y comenzar a mostrar una mejor versión en la cancha.

PUBLICIDAD

“El tema emocional lo estamos trabajando superbien junto con el cuerpo técnico. Todo el mundo sabe que el equipo de Comas son aguerridas y estábamos un poquito baja de ánimo, pero ahora sí estamos reaccionando, que es lo importante”, señaló.

En esa misma línea, consideró que las críticas forman parte de la exigencia que existe en el deporte de alto rendimiento y que la respuesta debe llegar a través del esfuerzo y la perseverancia. Por ello, aseguró que el plantel busca tomar los comentarios de manera positiva y continuar enfocado en su preparación.

“Las críticas siempre van a estar, pero es de un gran atleta, seguir hacia adelante, aún con crítica o sin crítica. Siempre tomando la cosa por el lado positivo, seguir entrenando duro y, con el apoyo de los entrenadores, vamos a sacar cosas hacia adelante”, expresó.

PUBLICIDAD

El equipo de Comas consiguió imponerse 3-1 sobre Atlético Atenea en un partidazo. Así fue la celebración de la entrenador nacional y su plantel. (Video: Latina)

Finalmente, la voleibolista dejó en claro que Géminis no pretende conformarse con haber conseguido su primera victoria de la temporada. El objetivo es sostener el nivel mostrado ante Atlético Atenea y demostrar que el equipo tiene argumentos para ser protagonista en la Liga Peruana de Vóley 2026/27.

“Estábamos demostrando un nivel no muy agradable a lo que están acostumbrados, pero vamos a seguir demostrando este gran nivel que tenemos y para eso vamos a seguir entrenando, para dar ese tipo de resultados”, concluyó.