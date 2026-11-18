La Resolución Ministerial N.° 490-2026-MINEM/DM busca proteger la infraestructura energética frente a huaicos, lluvias e inundaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Energía y Minas (Minem) declaró en situación de emergencia las actividades de hidrocarburos vinculadas al abastecimiento de combustibles en todo el país por un periodo de hasta ocho meses.

La medida, publicada mediante la Resolución Ministerial N.° 490-2026-MINEM/DM, acoge las etapas de procesamiento, refinación, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de combustibles líquidos y gas licuado de petróleo (GLP).

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La declaratoria responde a los riesgos que plantea el Fenómeno El Niño 2026-2027 para la infraestructura energética y las rutas de abastecimiento.

El ministerio señaló que las lluvias intensas, inundaciones, huaicos, deslizamientos y descargas atmosféricas pueden afectar instalaciones de hidrocarburos, gasoductos y la cadena logística que permite trasladar los productos a los mercados.

Los hidrocarburos representan el 67% de la matriz energética peruana y carecen de capacidad instalada de sustitución inmediata.

Osinergmin podrá dictar medidas temporales para evitar desabastecimiento

La norma encarga al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) la evaluación y aprobación de medidas transitorias para atender la emergencia.

Estas disposiciones podrían incluir excepciones a determinados requisitos de los reglamentos de comercialización y seguridad de hidrocarburos, siempre bajo condiciones técnicas que resguarden la operación del sector.

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El objetivo de la nueva resolución ministerial es prevenir interrupciones en la distribución de combustibles ante posibles daños o bloqueos en las vías.

Según el Ministerio de Energía y Minas, la cadena opera de forma interdependiente: una afectación en una planta, un terminal, una vía de transporte o un centro de almacenamiento puede repercutir en el suministro de otras regiones.

El Ministerio de Energía y Minas declaró en emergencia el sector de hidrocarburos de Perú por un plazo de hasta ocho meses.

El 67% de la matriz energética depende de los hidrocarburos

El Ejecutivo justificó el alcance nacional de la medida porque el 67% de la matriz energética peruana depende de hidrocarburos, como petróleo, gas natural, combustibles líquidos y GLP.

La resolución advierte que el país no cuenta con capacidad instalada suficiente para reemplazar esos recursos por otras fuentes si se interrumpe el suministro.

La norma sostiene que una paralización o restricción en esta cadena podría afectar el transporte de personas y mercancías, las actividades productivas, los servicios públicos y el abastecimiento de energía. También podría elevar los costos de traslado y presionar los precios de productos y servicios.

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La Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) mantiene la alerta por El Niño Costero y prevé que el calentamiento del mar frente a la costa peruana alcance magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027. Después, la condición disminuiría de forma gradual hasta junio.

Osinergmin aprobará excepciones técnicas y normativas transitorias para sostener el abastecimiento de combustibles en el país.

¿Cómo se distribuye el consumo de diésel y GLP en Perú?

El diésel es el combustible más usado para sostener el transporte de carga y pasajeros, además de la operación de maquinaria en sectores como minería, agricultura y pesca.

El último Balance Nacional de Energía 2024 (recién publicado en junio de 2026) muestra que 84,3% del diésel consumido en Perú se destinó al transporte, por lo que una interrupción en la cadena de suministro puede afectar rápidamente la movilidad, las rutas de distribución y los costos logísticos.

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El documento del Ministerio de Energía y Minas también señala que el diésel B5 representó 62,9% de las importaciones de combustibles refinados del país.

El GLP tiene una distribución distinta: se emplea principalmente en los hogares, sobre todo para cocinar, y también en vehículos, comercios e industrias. En 2024, el consumo residencial concentró cerca de cuatro de cada cinco unidades de GLP usadas en el país, mientras que el transporte tuvo una participación menor.