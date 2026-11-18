Keiko Fujimori lleva una banda política ante la bandera de Perú, Betssy Chávez aparece en un encuadre circular y Claudia Sheinbaum se dirige a un público desde un podio en México.

Guardar

Keiko Fujimori se reunirá este miércoles 18 de noviembre con Claudia Sheinbaum en Shenzhen, China, en una cita que marcará el primer encuentro bilateral entre las presidentas de Perú y México desde que ambos países restablecieron sus relaciones diplomáticas en agosto.

La reunión está prevista para las 18:30 horas locales, equivalentes a las 5:30 de la mañana en Perú, de acuerdo con el cronograma de actividades de la mandataria peruana durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). El encuentro tendrá lugar en Shenzhen, ciudad sede de las reuniones de líderes de las economías del bloque.

PUBLICIDAD

La conversación se producirá después de varios meses de distanciamiento entre Lima y Ciudad de México. Las relaciones diplomáticas quedaron suspendidas en noviembre de 2025, cuando Perú rompió vínculos con México tras el asilo diplomático concedido a la ex primera ministra Betssy Chávez, quien se encontraba refugiada en la embajada mexicana en Lima.

Claudia Sheinbaum y Keiko Fujimori sostendrán su primer encuentro bilateral en Shenzhen tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y Perú.

Perú y México retomaron sus relaciones diplomáticas en agosto

Los gobiernos de Perú y México anunciaron el restablecimiento de sus relaciones el 7 de agosto de 2026. La decisión coincidió con la entrega de un salvoconducto a Chávez, que permitió su traslado a territorio mexicano luego de permanecer bajo resguardo en la sede diplomática.

Keiko Fujimori, Betssy Chávez y Claudia Sheinbaum figuran en el marco del restablecimiento de los vínculos diplomáticos entre Perú y México tras la concesión de un salvoconducto.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, señaló entonces que su gobierno buscaba mantener los vínculos con otros Estados, más allá de las diferencias políticas que habían condicionado el conflicto diplomático. Por su parte, el Ejecutivo peruano presentó el restablecimiento como parte de una política de respeto al derecho internacional y de recuperación de los canales institucionales entre ambos países.

PUBLICIDAD

La cita de este miércoles ocurre en un escenario distinto al de la ruptura. La presencia de Fujimori y Sheinbaum en la reunión de Líderes Económicos de APEC ofrece una instancia para retomar el diálogo directo y revisar la situación de las embajadas, cuya reapertura quedó incluida entre los pasos posteriores al anuncio de agosto.

Delegaciones encabezadas por el presidente chino Xi Jinping y la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, asisten a una reunión bilateral en el marco de la Reunión de Líderes Económicos de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, provincia de Guangdong, China, el 17 de noviembre de 2026. REUTERS/Maxim Shemetov/Pool

La agenda de Fujimori incluye encuentros con Vietnam y Brunéi

La jornada de la presidenta peruana en Shenzhen comenzará con actividades vinculadas a la agenda de cooperación y representación del país ante delegaciones de la región Asia-Pacífico. Además del encuentro con Sheinbaum, la mandataria tiene previstas reuniones con el presidente de Vietnam, To Lam, y con el sultán de Brunéi, Hassanal Bolkiah.

PUBLICIDAD

Fujimori también visitará el Centro de Comando de Servicio y Administración Gubernamental de Shenzhen. La actividad forma parte de una agenda que combina reuniones políticas, contactos con representantes empresariales y visitas a instituciones chinas ligadas a la gestión pública y a la aplicación de tecnología en servicios estatales.

El programa contempla, además, un encuentro con representantes de Comex Perú y de la US-APEC Business Coalition. Más tarde, la mandataria asistirá a la cena de bienvenida de los Líderes Económicos de APEC, antes de las actividades centrales de la cumbre que se desarrollarán entre el 18 y el 19 de noviembre.

PUBLICIDAD

La presidenta Keiko Fujimori solicitó autorización al Congreso para asistir a la cumbre del foro APEC 2026 en China durante las fechas previstas para la visita papal. (Crédito: Infobae Perú/Difusión) (Imagen Ilustrativa Infobae)

China anunció una donación de USD 22,5 millones para enfrentar El Niño

La actividad de Fujimori en China comenzó el martes con una reunión bilateral con el presidente Xi Jinping. Tras el encuentro, la presidenta peruana informó que China donará USD 22,5 millones en recursos y maquinaria para apoyar las acciones de prevención y respuesta ante el fenómeno El Niño.

El apoyo anunciado comprende una donación no reembolsable y equipos destinados a atender los efectos de las lluvias, inundaciones y otros riesgos asociados al evento climático. El Gobierno peruano ha advertido sobre la necesidad de reforzar la infraestructura y los mecanismos de atención en las zonas expuestas a emergencias durante los próximos meses.

PUBLICIDAD

Durante la reunión, Fujimori abordó también los vínculos entre Perú y China, que este año cumplen 55 años de relaciones diplomáticas. La presidenta sostuvo encuentros con empresarios chinos y planteó la intención de ampliar la cooperación en infraestructura, energía, innovación tecnológica, educación y otros sectores.

Keiko Fujimori y Xi Jinping en un saludo oficial frente a las banderas de China y Perú

La cumbre de APEC reúne a líderes y representantes empresariales en Shenzhen

La reunión de Líderes Económicos de APEC congrega a representantes de las 21 economías que integran el foro. China ejerce este año la presidencia del mecanismo, cuya agenda incluye asuntos relacionados con innovación, inteligencia artificial, conectividad, inversiones y resiliencia frente a los efectos del cambio climático.

Para Perú, la cita representa una oportunidad para sostener reuniones bilaterales y presentar proyectos ante autoridades y representantes del sector privado de Asia-Pacífico. La agenda de Fujimori prevé contactos con gobiernos de la región, además de espacios con organizaciones empresariales y funcionarios chinos.

PUBLICIDAD

El encuentro con Sheinbaum cerrará una jornada marcada por la reactivación de los vínculos políticos entre Perú y México. Tras la reunión en Shenzhen, ambas delegaciones continuarán con las actividades de APEC, mientras las cancillerías mantienen pendiente la hoja de ruta para la normalización plena de la relación diplomática y la reapertura de sus embajadas.