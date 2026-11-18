El periodista cuestionó al director general de fútbol de la FPF por el abultado resultado negativo que la 'bicolor' sub 20 cosechó ante la 'canarinha' en amistoso. (Video: Erick y Gonzalo)

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La goleada sufrida de la selección peruana sub 20 ante Brasil por 9-0 generó diversos comentarios, pero sobre todo mucha preocupación por el futuro del equipo y por su participación en el Sudamericano de la categoría, previsto para 2027. El resultado llegó en el segundo amistoso de la serie que ambos seleccionados disputaron en territorio brasileño.

El periodista Erick Osores cuestionó con dureza la reacción de Jean Ferrari, director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, luego de que el dirigente pidiera analizar el encuentro antes de sacar conclusiones.

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“El paraguas de Jean Ferrari es una vergüenza, siempre cae parado. Él nunca tiene la culpa ni tampoco los que él protege. Siempre se rompe la pita por el lado más débil. Por lo menos guarda silencio, hermano, intenta disimular. La verdad, lo de Ferrari es una vergüenza”, expresó en el programa de YouTube, Erick y Gonzalo.

El comunicador también pidió prudencia respecto de la continuidad de Thiago Kosloski, DT de la ‘bicolor’ sub 20. “¿Defensa al DT Thiago Kosloski? No lo botes, pero no defiendas lo indefendible”, manifestó, antes de advertir que cualquier cambio en la convocatoria o en el plantel debe realizarse con mucho cuidado. “Si tiene que sacar jugadores, que lo haga con mesura”, agregó.

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Erick Osores lanzó dura crítica contra Jean Ferrari tras abultada goleada de Brasil ante Perú.

El mensaje de Jean Ferrari tras goleada de Brasil a Perú

Jean Ferrari se pronunció después del encuentro en Belém y planteó que los amistosos deben servir para revisar aspectos que van más allá del marcador. “Los amistosos son para probar sistemas, carácter de jugadores, comportamientos cuando usan la sagrada bicolor”, escribió en su cuenta de Twitter.

El directivo remarcó que la gira incluyó dos presentaciones en Brasil y que el rendimiento debe ser revisado con mayor profundidad. “Siempre estaremos expuestos a buenos o malos resultados, la sub 20 hoy es para analizar más a fondo. Fueron 2 juegos en Brasil, sacaremos conclusiones”, sostuvo en su mensaje, que generó críticas entre hinchas y analistas tras la amplia derrota.

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El mensaje de Jean Ferrari tras goleada que sufrió Perú ante Brasil.

La selección peruana sub 20 había perdido también el primer amistoso de la serie, aunque en aquella oportunidad el marcador fue 2-0. El segundo enfrentamiento dejó al combinado patrio sin respuestas ante la intensidad ofensiva del cuadro brasileño y profundizó las dudas a poco tiempo del certamen continental.

El planteamiento de Ferrari fue que el resultado debe convertirse en material de análisis para el comando técnico y la dirigencia. Osores, en cambio, consideró que el tono del mensaje debió reflejar con mayor claridad la gravedad de la presentación peruana.

Goles y resumen de la sufrida derrota de la 'bicolor' ante la 'canarinha'. (Video: Twitter / TNT Sports)

La preparación de la selección peruana para el Sudamericano Sub 20 2027

La selección peruana sub 20 utiliza los amistosos internacionales como parte de su preparación para el Sudamericano de 2027, que se disputará en Colombia entre el 22 de enero y el 7 de febrero. El torneo entregará cuatro cupos para el Mundial de la categoría.

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El plantel dirigido por Thiago Kosloski afrontó la doble fecha ante Brasil con una lista de 24 jugadores. La convocatoria reunió futbolistas de clubes peruanos y también elementos que compiten en Argentina, Chile y Alemania.

La ‘blanquirroja’ quedó ubicado en el grupo A junto con Colombia, Paraguay, Chile y Ecuador. Esa fase obligará a la selección a llegar con respuestas colectivas más firmes que las mostradas en Belém, donde la diferencia en el marcador se convirtió en el principal llamado de atención del proceso.

La preparación previa incluyó el objetivo de medir al plantel ante un rival de alta exigencia continental. El ensayo, no obstante, terminó por instalar interrogantes sobre la defensa, la respuesta anímica del equipo y la capacidad para competir ante escuadras con mayor velocidad y eficacia.

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