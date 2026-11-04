Perú

Fenómeno El Niño podría complicar el abastecimiento de GLP y elevar la presión sobre los precios mientras amas de casa ya pagan 60 soles por balón

Las cotizaciones internacionales, la dependencia de importaciones y los costos logísticos elevaron el desembolso doméstico en Arequipa y Tacna

En una entrevista para ATV Noticias Edición Mediodía, la conductora dialoga con el exdirector de Hidrocarburos, Eric García, acerca del incremento en el precio del balón de gas GLP en Perú. En pantalla se presentan imágenes de almacenes y transporte de cilindros de gas, mientras se exponen los factores internacionales de mercado, costos de importación y distribución que inciden en las tarifas finales registradas en diferentes ciudades del país.
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El precio del balón de gas licuado de petróleo (GLP) de 10 kilos subió 2,50 soles desde el 28 de octubre y elevó el gasto de los hogares en distintas ciudades de Perú. En Arequipa, el producto ya se ofrece hasta en 58 soles, mientras que en Tacna alcanza los 60 soles, de acuerdo con los valores que se observan en el mercado local.

El incremento coincide con una mayor exposición del país a las cotizaciones internacionales. La importación cubre cerca del 46% del consumo nacional de GLP, una proporción superior al 30% que representaba algunos años atrás. Esa dependencia traslada al mercado interno los efectos de las variaciones externas en la oferta y la demanda del combustible.

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Eric García, exdirector de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), sostuvo que el encarecimiento responde a varios factores que coinciden en el mercado global. Entre ellos mencionó los conflictos internacionales y el aumento estacional de la demanda energética en el hemisferio norte, donde el inicio de la temporada de bajas temperaturas eleva el consumo de combustibles.

Hornilla de fuego azul de un balón de cocina GLP
Eric García, exdirector de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), atribuyó el encarecimiento de los combustibles a una combinación de factores que coinciden en el mercado global.

El precio de referencia del GLP subió cerca de 26% en nueve días

El valor de referencia del GLP por kilogramo pasó de 3,13 soles el 21 de octubre a 3,96 soles el 30 de octubre, con impuestos incluidos. La diferencia equivale a un alza aproximada de 26%, un movimiento que repercute en el precio que pagan los consumidores por los balones de uso doméstico.

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El Gobierno dispuso un aumento transitorio del subsidio del FISE destinado a la adquisición del balón de gas doméstico, como parte de las medidas de alivio para los hogares durante la emergencia.
El Gobierno dispuso un aumento transitorio del subsidio del FISE destinado a la adquisición del balón de gas doméstico, como parte de las medidas de alivio para los hogares durante la emergencia. Foto: TV Perú

García explicó que un balón de 10 kilos sale de la planta de Pisco con un valor cercano a 40 soles, una cifra que contempla la materia prima y los tributos aplicables. Desde ese punto, el producto debe recorrer una cadena que incorpora gastos de transporte, envasado, almacenamiento, reparto y comercialización antes de llegar a los hogares.

Esa estructura explica que el mismo balón tenga precios distintos según la ciudad, el distrito o el establecimiento. El GLP puede costar 56, 57, 58, 59 o 60 soles, según la distancia que deba recorrer, las condiciones de distribución y el margen definido por cada vendedor. En las regiones del sur, los costos logísticos pesan más en el precio final que paga el usuario.

Cilindro de gas amarillo en el suelo junto a una mesa con libreta, calculadora y unas manos que sostienen billetes y monedas.
Una persona cuenta dinero en efectivo junto a una libreta de gastos familiares y un cilindro de gas doméstico en la cocina de un hogar en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El transporte y la distribución explican las diferencias entre ciudades

Las distribuidoras fijan sus tarifas bajo un régimen de libre competencia, por lo que no existe un precio único para el balón de GLP. El exdirector de Hidrocarburos señaló que los consumidores tienen capacidad de influir en el mercado si comparan los valores disponibles y eligen a los proveedores que ofrecen montos más bajos.

SPGL - GLP - balon de gas - cocina
Las distribuidoras de gas licuado de petróleo (GLP) fijan el precio de los balones bajo un régimen de libre competencia, por lo que no existe una tarifa única en el mercado. El exdirector de Hidrocarburos sostuvo que los consumidores pueden incidir en los valores si comparan las alternativas disponibles y optan por los proveedores con precios más bajos.

Para ello, recomendó consultar Facilito, la plataforma que permite revisar los precios reportados para combustibles y GLP en diversos establecimientos. La herramienta puede ayudar a identificar diferencias entre distribuidores de una misma zona y evitar que los usuarios compren el balón en los locales con tarifas más altas.

“El mercado de GLP es un mercado de libre competencia, por lo cual tenemos que generar competencia”, afirmó Eric García. El especialista propuso que los consumidores prioricen y difundan las ofertas más económicas. “En vez de publicitar al local más caro, debemos publicitar al local que más barato vende para obligar a los demás a que mejoren sus precios”, añadió.

Un camión cisterna con cilindros de gas en la parte posterior circula por una carretera con lodo entre montañas bajo un cielo nublado.
Un camión cisterna con gas licuado de petróleo transita por una vía de montaña con lodo y rocas en el sur de Perú, donde las lluvias dificultan el abastecimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vale de GLP y el gas natural aparecen como opciones ante el alza

Las familias en situación de vulnerabilidad pueden acceder al vale de GLP, un apoyo estatal que busca reducir el costo de compra del balón. García planteó activar y ampliar el uso de este mecanismo en las zonas afectadas por el aumento, sobre todo para los hogares que dependen exclusivamente de este combustible para cocinar.

El Minem anunció que evalúa siete regiones para ampliar la cobertura de gas natural domiciliario. Para García, la expansión de esa red permitiría reducir de forma considerable el gasto energético mensual de las familias, ya que pasarían de pagar alrededor de 60 soles por un balón de GLP a desembolsar entre 20 y 25 soles por el servicio de gas natural.

Un balón de gas amarillo junto a un teléfono móvil que presenta una lista de precios y una mano que señala la cifra menor.
Un usuario compara las tarifas de cilindros de gas licuado en una aplicación móvil para seleccionar la opción más económica junto a un balón de diez kilos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La distribución podría enfrentar una presión adicional si el fenómeno de El Niño provoca deslizamientos, inundaciones o cortes en las principales vías de transporte. García advirtió que una interrupción logística afectaría el abastecimiento de GLP, gasolina, diésel y gas natural licuado hacia las regiones. Por ese motivo, pidió rutas alternas y planes de contingencia coordinados entre el Gobierno, el sector energético y las empresas de transporte.

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