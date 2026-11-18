En declaraciones para el programa de televisión Amor y Fuego, Pamela López respondió a las afirmaciones de Christian Cueva sobre el pago de una deuda de 80 mil soles a su madre. López mostró conversaciones de mensajería instantánea desde un teléfono celular para sustentar su versión y anunció el envío de una carta notarial dirigida al futbolista para exigir pruebas documentales de la entrega del dinero.

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Pamela López encontró una nueva oportunidad para entrar al mundo de los emprendimientos navideños, pero la presentación de su marca de panetones terminó convirtiéndose también en un nuevo episodio de su enfrentamiento con Pamela Franco.

La aún esposa de Christian Cueva lanzó oficialmente su producto bajo el nombre de ‘Kitty Pam’ y aprovechó la presencia de las cámaras para lanzar varias indirectas contra la cantante, quien también promociona un negocio relacionado con las celebraciones de fin de año. Con una sonrisa y comentarios cargados de ironía, la trujillana destacó las características de sus panetones y dejó en evidencia que no tenía intención de desaprovechar la oportunidad para marcar diferencias con su rival mediática.

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La Subprefectura de Miraflores otorgó garantías personales a Pamela Franco para frenar presuntos actos de hostigamiento de Pamela López.

El lanzamiento llamó la atención no solo por tratarse de una nueva incursión comercial de la influencer, sino también por las referencias que hizo a la pareja de su aún esposo. Uno de los detalles que más comentarios generó fue el mensaje colocado en el empaque de su producto: “Sin bromato artificial”. La frase apareció en una caja de 900 gramos que lleva una fotografía de Pamela López y que fue presentada ante los periodistas como parte de la promoción de su emprendimiento.

Paul Michael rechaza haber utilizado a Pamela López y defiende que su amor fue sincero. Captura: Ig.

Pamela López presenta sus panetones Kitty Pam y lanza indirectas a Pamela Franco

Durante el encuentro con la prensa, Pamela López se mostró entusiasmada al promocionar su nueva marca. La influencer exhibió el empaque de ‘Kitty Pam’ y resaltó las características de su propuesta, haciendo especial énfasis en que se trataría de un panetón natural y sin bromato artificial.

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Con una sonrisa pícara y algunos gestos con las manos, la trujillana no dudó en acompañar su presentación con una frase que muchos relacionaron directamente con Pamela Franco, quien también ha estado promocionando sus productos para las fiestas de Navidad. “Así es, el verdadero panetón natural, riquichichichísimo, sin bromato artificial. Ya sabes”, expresó frente a las cámaras.

Paul Michael rechaza haber utilizado a Pamela López y defiende que su amor fue sincero. Captura: Ig.

Pamela López responde si regalará sus panetones como Pamela Franco

Otro momento que llamó la atención ocurrió cuando uno de los periodistas le preguntó si tenía pensado vender sus panetones o repartirlos como obsequio, en referencia a la manera en que Pamela Franco había promocionado recientemente su propio emprendimiento.

La consulta le permitió a López lanzar una segunda indirecta, esta vez relacionada con la comercialización de los productos. La influencer respondió con evidente ironía y dejó claro que su intención es obtener ganancias con el negocio, por lo que sus panetones estarán disponibles para quienes deseen comprarlos. “Los míos son a precio covid, vendidos, ya sabes, hay que generar”, manifestó.

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La expareja del futbolista negó que su ausencia obedeciera a temor de encontrarse con la cantante. 'Amor y Fuego'.

La frase provocó reacciones entre los presentes, pues nuevamente fue interpretada como una comparación con la estrategia comercial de la cantante. En lugar de limitarse a explicar los precios o las condiciones de venta, la empresaria aprovechó la pregunta para introducir una referencia a la forma en que su rival ha manejado la promoción de sus propios productos.

Con esta respuesta, López también dejó en claro que ‘Kitty Pam’ apunta a convertirse en una propuesta comercial para la temporada navideña. Su intención, según sus propias palabras, es vender las unidades y generar ingresos, en una campaña que coincide con una de las épocas de mayor movimiento para los negocios dedicados a productos tradicionales.

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Pamela López responde ante un micrófono de televisión sobre el reclamo de deuda vinculado a Christian Cueva.

Pamela Franco denuncia a Pamela López por presunta violencia psicológica

El nuevo intercambio de indirectas se produce en medio de un conflicto que también ha llegado al ámbito legal. Pamela Franco denunció a Pamela López por presunta violencia psicológica y ataques contra su honra e imagen personal, situación que fue confirmada públicamente por su abogado, Zamir Villaverde.

De acuerdo con lo informado por el letrado, la Quinta Fiscalía Corporativa Transitoria Especializada en Violencia contra la Mujer y el Grupo Familiar inició diligencias preliminares contra la aún esposa de Christian Cueva el pasado 30 de octubre de 2026.

El representante legal de la cantante explicó que la decisión de acudir a las autoridades respondió a los constantes comentarios que, según sostiene, habrían afectado la reputación y la imagen pública de su patrocinada. Asimismo, precisó que el inicio de las diligencias quedó establecido mediante una disposición fiscal.

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“Ante los constantes ataques y daños a su honra e imagen personal por parte de Pamela López, se procedió a denunciarla y en mérito de ello, la Quinta Fiscalía Corporativa Transitoria Especializada en Violencia contra la Mujer y el Grupo Familiar ha dado inicio a las diligencias preliminares a través de la disposición número 1 del 30 de octubre del 2026, donde la señora será investigada”, señaló Zamir Villaverde.

Pamela Franco defendió la creación de su ONG para apoyar a niños con autismo frente a las críticas de personas malintencionadas.

Abogado de Pamela Franco advierte a la aún esposa de Christian Cueva

Pamela López declara ante los medios de comunicación sobre las afirmaciones de Christian Cueva relativas al pago de una deuda familiar.

Además de confirmar la denuncia, Zamir Villaverde lanzó una advertencia pública a Pamela López y sostuvo que su patrocinada no permitiría que continúen los ataques que atribuye a la influencer.

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El abogado señaló que, si la madre de los hijos de Christian Cueva vuelve a realizar expresiones contra la cantante, ya sean directas o indirectas, podría enfrentar nuevas consecuencias legales. En su intervención, mencionó el presunto delito de desobediencia o resistencia a la autoridad y pidió que cesen los comentarios contra su representada.

“Si la señora Pamela López una vez más ataca, insulta o se refiere de forma directa o indirecta contra nuestra cliente, incurrirá en el delito de desobediencia o resistencia a la autoridad, que contempla de 5 a 8 años de pena privativa de la libertad, con lo cual la señora Pamela López podría irse a la cárcel. Por ende, queda advertida públicamente de cesar con los ataques”, manifestó el letrado tras dar a conocer la denuncia.

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Pamela López arremete contra Renato Rossini Jr. tras cancelación de ‘El Sultanato’: “Un poquito de humildad”. Captura: Vale Todo Perú.